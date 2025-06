Izbjegla je rat preseljenjem u Njemačku, a sada se uzdiže među zvijezdama biotehnologije

Poduzetnica Maky Zanganeh se uzdigla na vrh biotehnološke industrije s kompanijom koja razvija lijek protiv raka. Ali njen put nije bio nimalo lak.

Maky Zanganeh je rođena u Teheranu 1970. godine, devet godina prije Islamske revolucije koja je potresla Iran. Posebno se živo sjeća noći kada je vojna policija napala kuću na kraju slijepe ulice pored njene kuće suzavcem i mitraljezima. Bila je sama kod kuće sa svoje dvije starije sestre. „Probudile smo se u sedam ujutro i išle u školu kao da se ništa nije dogodilo“, kaže mirno. „Takav je bio moj život u Iranu.“

Njena smirenost i direktnost pomogli su Zanganeh da se snađe u životu punom nepredvidivih obrata. Nekoliko godina nakon te strašne noći u Teheranu, ona i njena porodica pobjegli su u Njemačku. Preselila se kod svog ujaka u Oldenburg, mali gradić udaljen oko 50 kilometara od Bremena, dok su njeni roditelji nastavili da putuju između Evrope i Irana.

Tradicionalne vrijednosti su prevladale; dobri maniri, zdravlje i puno učenja. „Obrazovanje je bilo glavni prioritet“, kaže Zanganeh. Njene starije sestre su upisale medicinski fakultet u Strasbourgu, ali ona je odlučila studirati stomatologiju i diplomirala je 1995. na Univerzitetu Louis Pasteur, danas poznatom kao Univerzitet u Strasbourgu. Ali ubrzo je shvatila da stomatologija nije za nju. „Bilo je kao da sam svaki dan zaključana u kutiji, stalno radeći istu stvar“, kaže ona. 1997. godine, prijatelj njene sestre ju je upoznao s američkom kompanijom Computer Motion, koja je proizvodila robotske ruke za minimalno invazivne hirurške zahvate. Otac ju je uvjerio da će joj trebati i pravo obrazovanje da bi ozbiljno ušla u poslovni svijet.

Sa 28 godina, Zanganeh je već predvodila operacije Computer Motiona za Evropu i Bliski istok. Tamo je upoznala Boba Duggana, serijskog poduzetnika, a kasnije i milijardera, s kojim je dobila sina, a kasnije se i udala.

Godine 2003., nakon što je Duggan prodao Computer Motion kompaniji Intuitive Surgical, počeli su tražiti svoju sljedeću veliku priliku. Zanganeh, koji je tada radio za Dugganovu privatnu investicijsku kompaniju, bio je privučen Pharmacyclicsom, javno trgovanom kompanijom za razvoj lijekova protiv raka koja je u to vrijeme gubila novac, ali je imala obećavajući lijek. Jedan od Dugganovih sinova umro je od raka mozga, tako da je cilj kompanije za njega bio lično značajan. U aprilu 2004. godine, par je investirao u Pharmacyclics.

Maky Zanganeh, sa 54 godine, nalazi se na Forbesovoj listi najbogatijih žena koje su prvi put samostalno stekle bogatstvo, Foto: Mauricio Candela/FORBES

Do 2008. godine, Duggan je povećao svoj udio do te mjere da je preuzeo kontrolu nad kalifornijskom kompanijom i postao izvršni direktor. Zanganeh mu se pridružila prvo kao potpredsjednica za razvoj poslovanja, a zatim kao glavna operativna direktorica. 2011. godine, s novim lijekom u ranoj fazi razvoja (prvi je propao), Duggan je počeo tražiti partnerstvo s kompanijom Johnson & Johnson.

Lijek Imbruvica kompanije Pharmacyclics pokazao se kao revolucionaran lijek u liječenju hronične limfocitne leukemije, jednog od najčešćih oblika leukemije kod odraslih. Mnogo je manje štetan od hemoterapije, koja je ranije bila standardni tretman. Rast cijene dionica Pharmacyclicsa prvi put je doveo Boba Duggana na Forbesovu listu milijardera 2013. godine, kada je Imbruvica dobila odobrenje američkog regulatora (FDA). Dvije godine kasnije, farmaceutski gigant AbbVie kupio je kompaniju za skoro 19 milijardi eura. Zanganeh, koja je uložila oko milion dolara u Pharmacyclics, od ovog posla je prije oporezivanja odnijela skoro 200 miliona eura.

Zanganeh pobijedila rak dojke

Novac joj je dobro došao, jer je Zanganeh konačno mogla provoditi više vremena kao majka i posvetiti se svom sinu Shaunu. Godine 2006., kada se Shaun rodio, većinu vremena je provodila u inostranstvu zbog brojnih poslovnih putovanja, pa je njen sin odrastao s njenom majkom u Francuskoj do svoje pete godine, dok je Zanganeh dolazila u posjetu svake dvije sedmice.

Zanganeh je 2019. godine bila u posjeti svom ocu u Francuskoj, koji je bio na operaciji kancerogenog tumora, kada je napipala kvržicu za koju se ispostavilo da je rak dojke u drugom stadiju. Operisana je u istoj bolnici kao i njen otac, a zatim se vratila u Sjedinjene Države, gdje je započela kemoterapiju. Liječenje nije išlo glatko: srce i pluća su joj skoro otkazali, a hospitalizirana je zbog bolova u kostima i stalnog povraćanja. „Bila sam stvarno, stvarno bolesna“, kaže ona. „Stalno se bojiš. Šta ako se proširi?“ Ipak, kaže da je u tome pronašla nešto pozitivno – osjetila je teškoće s kojima se suočavaju pacijenti kojima je industrija za koju radi namijenjena.

U međuvremenu, Duggan je usmjerio pogled na novi poduhvat. Uložio je oko 55 miliona dolara kako bi kupio 60 posto udjela u Summit Therapeutics i postao izvršni direktor u aprilu 2020. Sedam mjeseci kasnije, nakon što je Zanganeh završila liječenje, pridružila mu se kao operativna direktorica i članica upravnog odbora.

Forbes svrstava Zanganeh među najbogatije žene

Kada su on i Duggan preuzeli Summit Therapeutics 2020. godine, kompanija je imala manje od milion eura prihoda, desetine miliona gubitaka i jedan obećavajući lijek – antibiotik koji je povučen iz prodaje 2022. godine. Za manje od pet godina, uzdigli su se u red biotehnoloških zvijezda, a njihov ključni proboj dogodio se kada su licencirali zanemarenog kandidata za lijek protiv raka od kineske kompanije.

Izgleda da će Ivonescimab postati hit. U kliničkim ispitivanjima nadmašio je Keytrudu, najprodavaniji lijek na svijetu, koji će Mercku do 2024. godine donijeti gotovo 27 milijardi eura prihoda. Dionice Summita skočile su za 575 posto u protekloj godini, dajući kompaniji tržišnu kapitalizaciju od gotovo 19 milijardi dolara – uprkos tome što još uvijek nema prihoda.

Kompanija Maky Zanganeh je do sada generirala bogatstvo od 1,3 milijarde eura. To ju je, sa 54 godine, prvi put plasiralo na Forbesovu listu najbogatijih žena koje su same stekle bogatstvo (23. mjesto). Od 38 milijarderki u Sjedinjenim Državama koje su same stekle bogatstvo, ona je samo jedna od pet koje su svoje bogatstvo stekle u sektoru zdravstva.

Originalni članak napisala je Kerry A. Dolan, Forbes. Članak je objavljen u skraćenom obliku.