Historijska noć u Sarajevu: BiH i Škotska jačaju veze kroz kulturu i diplomatiju (VIDEO)

Dolazak Almire Delibegović Broome, prve počasne konzulice Bosne i Hercegovine u Škotskoj, čije imenovanje označava početak nove ere u jačanju kulturnih i ekonomskih veza između ove dvije zemlje, novina je za javnost naše zemlje, ali i same Velike Britanije, odnosno Škotske.

Forbes BiH je imao ekskluzivnu priliku razgovararti s našom prvom konzulicom u zemlji škotskog tartana.

“Fantastično je biti ovdje. Radujem se večeri poezije i dobrim govorima. Vjerujem da će ovo postati besmrtna uspomena”, kazala je Delibegović Broome, ističući važnost zajedništva i razmjene između dvije nacije povezane historijom, kulturom, ali i dobrim humorom.

U središtu večeri bila je poezija Roberta Burnsa, nacionalnog barda Škotske, čije su pjesme o jednakosti i bratstvu među ljudima dobile poseban značaj u kontekstu Bosne i Hercegovine. “Burns nas podsjeća da su svi ljudi braća, da se vrijednost pojedinca mjeri karakterom, a ne društvenim statusom ili bogatstvom”, naglasila je konzulica.

Pored kulturnog segmenta, razgovaralo se i o konkretnim planovima za jačanje saradnje. Delibegović Broome istakla je važnost povezivanja bosanske i škotske zajednice, razmjene ideja i produbljivanja ekonomskih i kulturnih odnosa.

David Hamilton, škotski humanitarac i dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine, naglasio je logističke izazove koji postoje između BiH i Škotske, ističući potrebu za uspostavljanjem direktnih avionskih linija između Sarajeva i škotskih gradova.

Dovodim delegacije iz Škotske kako bi saznale više o genocidu u Srebrenici, ali dolazak ovdje je uvijek izazov. Potrebno je olakšati putovanja i omogućiti bolju povezanost.”, rekao je Hamilton.

Katharina Kasper, koja dolazi iz ruskog Kavkaza sa stalnom adresom u Škotskoj, podijelila je svoje dojmove o Bosni i Hercegovini, ističući kako ju je zemlja osvojila toplinom i duhom ljudi.

Ovo mi je druga posjeta Sarajevu u samo tri mjeseca. Postoji neka posebna povezanost koju osjetite čim dođete ovdje. Kultura i historija ovog mjesta ostavljaju neizbrisiv trag.”, rekla je Kasper.

Pod pokroviteljstvom Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, večer je protekla u znaku smijeha, razgovora i dijeljenja zajedničkih vrijednosti. Škotski tartani i bosanska tradicionalna odjeća stopili su se u jedno, simbolizirajući novo poglavlje u prijateljstvu dvije zemlje. Uz obećanja za buduću saradnju i još jače veze, Sarajevo je te večeri postalo most između Balkana i britanskih ostrva, proslavljajući duh zajedništva i razumijevanja.

Burns + Bosnia = “Caledonian Society of Bosnia” Burns Supper

Our contribution to the 200 countries that are hosting burns suppers for 10million citizens of Planet earth this week.

An honour to deliver an immortal memory to this club. #Sarajevo #ScotlandOnTour pic.twitter.com/PHoYSdZKm4

— David Hamilton 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇦 (@DvdHmltn) January 27, 2025