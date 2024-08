Otkrivamo agendu! Evo šta vas sve čeka na Forbes Power Women's Summitu

Prvi Forbes Power Women’s Summit je spreman!

U impresivnim prostorijama Sava centra, Atriumu i Amfiteatriumu, 4. septembra, očekuje vas susret s mnogobrojnim inspirativnim ženama, poduzetnicama, naučnicama, onima koje pomjeraju granice slobode i podstiču žene da budu odlučnije – ma kakvim se poslovima i projektima bavile.

Program Forbes Power Women's Summita počinje u 10 sati, ali dvorana se otvara za vas već u 9.30 – uz neizostavno piće dobrodošlice. Ostalo je još malo karata koje mozete kupiti na tickets.rs

Dobrodošlica uredništva Forbesa Adria

Uz poznati voditeljski par, Miu Kovačić i Zorana Kesića, dobrodošlicu će vam na uvodnom panelu poželjeti glavne urednice i urednik Forbes izdanja u regionu: Ika Ferrer Gotić iz Forbesa BiH, Biljana Matijašević iz Forbesa Crna Gora, Đurđica Klancir iz Forbesa Hrvatska, Bojana Humar u ime Forbesa Slovenija i Ivan Radak iz Forbesa Srbija.

She for entrepreneurship: Is there a difference between each country?

Nakon toga slijedi prvi panel na temu pozicije žena u preduzetništvu a koji donosi temu kako se razlikuje odnos prema poduzetnicama u različitim sredinama (She for enterpreneruship: Is there a difference between each country?) koji moderira Hrvoje Krešić, poznati novinar Nove TV iz Zagreba, a gošće su: Žakline Troskot, vlasnica poslastičarnica Amelie iz Hrvatske, Mila Litvinjenko, vlasnica poznate kozmetičke kompanije Aura, Katarina Lotrič, vlasnica i predsjednica uprave Gentler Stories iz Slovenije i Keren Hod, osnivačica međunarodnog udruženja WE – Women Enterpreneurship, koja se posvetila pomoći ženskim startupovima.

Imposter syndrome. Is that only a she thing?

Od 11.40 do 12.15 slijedi razgovor sa sociologinjom koja poziva žene da se prestanu izvinjavati, profesoricom Majom, a ona će ostati na pozornici i kao jedna od sagovornica na panelu o „Imposter sindromu“, sindromu vječne sumnje i preispitivanja sopstvenih sposobnosti (Imposter syndrome. Is that only a she thing?). Osim Maje Jovanović, na tom panelu će govoriti i Martina Silov, predsjednica CroAI udruženja, te Sanja Stanimirović, generalna direktorica kompanije Testeral. Panel će moderirati poznata muzičarka i influeserka Ida Prester.

She's next, are you? Powered by Visa

Od 13 do 13.20 S Anom Drašković, potpredsednicom i generalnom direktoricom Vise za Jugoistočnu Europu, Ida Prester će razgovarati o važnosti ekonomskog osnaživanja žena i njihovoj inicijativi znakovitog naslova: She’s next.

She for her health. Are there taboos when we speak about women health?

Od 13.20 do 14 sati govorit će se o ženskom zdravlju i brojnim tabuima oko javnog problematiziranja ženskog zdravlja (She for her health. Are there taboos when we speak about women health?), a učesnice panela su Staša Stanković, naučnica doktorica reproduktivne genomike, Nikolina Lauc, suvlasnica i CEO kompanije Glycan Age, Ina Bulat, direktorica za Jugoistočnu Europu u kompaniji Merck, te Milica Stevanović, lifecoach. Panel će moderirati Hrvoje Krešić.

She for breaking the rules, powered by Mia Maya

Od 15. do 15.30 o ženama koje krše pravila i žele da se čuje njihov glas (She for braking the rules) s Lisom Carmen Wang, poduzetnicom i autoricom knjige „The Bad Bitch Business Bible“ razgovor će voditi Miloš Milovanović, poznati novinar i voditelj. A potom slijedi, od 15.30 do 16.10. na panelu pod nazivom „She for authentificity. Is that a vaule of a new era“ razgovor sa ženama iz kreativne industrije od kojih su mnoge ostvarile karijere svjetskog ranga.

She for authenticity. Is that a value of a new era?

S nama će biti Ana Anđelić, stručnjakinja za brendove, doktor sociologije, autorica knjige „The Business of Aspiration“, Lara Bohinc, dizajnerka i vlasnica kompanije Bohinc Studio, te Nika Zupanc, industrijska dizajnerica i autorica knjige „Breaking the Rules“, a razgovor će moderirati Ida Prester.

She for breaking barriers

Od 16.10 do 16.40 sati pridružiće nam se sportistkinje: Aleksandra Perišić, srpska reprezentativka u taekwondou i osvajačica srebrne olimpijske medalje i Petra Bulata Kovačić, trenerica, a s njima će razgovarati Miloš Milovanović.

She for building your own business & life

A nakon pauze uz kafu, u 17 sati slijedi povratak na business scenu i razgovor s Kathleen Griffith, poduzetnicom i autoricom bestsellera „Build Like A Woman“, a od 17.25 do 18.05 slijedi panel na kojem će o izazovima visokog biznisa te ravnopravnosti žena na poslovnoj sceni, ali i u širem društvu, razgovarati poznate menadžerke: Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, Lara Ham, CEO Quintessentially, Aleksandra Đurđević, potpredsjednica u Delta Holdingu, te Brankica Janković, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti. Razgovor će voditi Miloš Milovanović.

Meet & Greet

Nakon panela učesnici će imati još mogućnost za posebno druženje (Meet & Greet) s Kathleen Griffith, a potom sledi – zabava uz DJ-a Vuka Vukosavljevića.

Sponzori prvog regionalnog Forbes Adria Power Women's Summita

Visa

Visa je globalni lider u oblasti digitalnih plaćanja, koja svojim poslovanjem olakšava transakcije između potrošača, trgovaca, finansijskih institucija i državnih institucija u više od 200 zemalja i teritorija širom planete. Misija kompanije je da poveže svijet kroz najinovativniju, najkomforniju, najpouzdaniju i najsigurniju mrežu plaćanja, koja pojedincima, kompanijama i privredi omogućava da napreduju. Kompanija Visa vjeruje da privrede koje su inkluzivne za sve i na svakom mjestu, pomažu da se svi zajedno uzdignu, ali i sagledaju mogućnost pristupa i uključivanja kao osnovu budućnost protoka novca

Atlantic Grupa

Atlantic Grupa je jedan od vodećih proizvođača hrane i pića u JI Evropi s renomiranim brendovima koji su regionalni lideri, te vodeći distributer robe široke potrošnje u regionu. Vodeće robne marke Atlantic Grupe su Barcaffe, Argeta, Cedevita, Cockta, Donat Mg, Grand kafa, Smoki, Najlepše želje, Bananica, a distributer je renomiranih globalnih brendova kao što su Ferrero, Mars, Wrigley, Hipp, Johnson&Johnson, brendova kompanije Unilever i mnogih uglednih regionalnih robnih marki. Atlantic je jedan od najdinamičnijih poslovnih sistema, poznata po transparentnosti poslovnih praksi i komunikacije.

MiaMara

MiaMara više od dvije decenije, predstavlja jednu od vodećih srpskih i regionalnih modnih kompanija u segmentu luksuzne ženske mode. Brendovi poput Dior, Celine, Dolce&Gabbana, Valentino, Loewe, MaxMara, Jacquemus su samo neki od vodećih svetskih brendova koji su pronašli svoje mjesto u kompanijskom portfoliju.

Comma odeća

Comma odeća inspirirana je svjetskim modnim prijestonicama. Nezavisno da li je prilika poslovna, glamurozna ili ipak casual – odjeća ove međunarodne modne kuće uvijek je nešto posebno. Odjeća prvenstveno evropske proizvodnje oduševljava svojom ženstvenošću.

Brand Comma poznat je po modernom dizajnu, elegantnim krojevima i kvalitetnim materijalima. Comma stilovi su fleksibilni i svestrani kao i mi. Zrače povjerenjem, ženstvenošću i strašću. Mogu se nositi u svim prilikama 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Comma ima radnje u Beogradu u Ušću, Beo centru i Delti a online na soliver.rs.

Triple Jump Grupa

Triple Jump Grupa je nosilac distributivnih i franšiznih ugovora sportskih, modnih i kozmetickih brendova, kao sto su Converse, The Body Shop, Lindex, Arena… Uz osnovnu granu poslovanja, kompanija je aktivna i razvija segmente multibrend koncepata, maloprodajne mreže, logisticke mreže, hotelijerstva i real estate-a. Poslovanje je rasprostranjeno u 9 zemalja, uključujući zemlje bivše Yu, Mađarske i Albanije. Posvecenost CSR aktivnostima i održivom razvoju predstavlja neizistavni dio kompanijskog DNK.

Fitpass

Fitpass je digitalna članarina koja otvara vrata najboljim sportskim i rekreativnim objektima u regionu, omogućavajući korisnicima da uživaju u slobodi izbora i vrhunskoj ponudi. Od 2014. godine, započeli smo revoluciju u korporativnom fitnesu, postajući prepoznatljiv korporativni benefit. Sada poslujemo na 5 tržišta, među kojima su Fitpass Srbija, Bosna i Hercegovina, i od ove jeseni, Fitpass Crna Gora.

Merck

Merck je vodeća naučno-tehnološka kompanija posvećena inovacijama više od 350 godina. Prema ocjeni časopisa Forbes, kompanija Merck spada u top 10 female-friendly kompanija na svijetu, 40% direktorica u Evropi su žene, i čak polovina zaposlenih u sektoru istraživanja i razvoj su žene koje se bave naukom.

Koozmetik

Koozmetik je brend fine, ručno pravljene prirodne kozmetike koja je nastala sa ljubavlju, pažnjom i težnjom ka jednostavnosti. Vjerujemo da kozmetika treba da vas neguje na zdrav i prirodan način, iznoseći na površinu vašu istinsku unutrašnju ljepotu.

Dr Oetker

Dr Oetker – Sa svojim dobro poznatim pudinzima, tradicionalnim dodacima i smjesama za kolače, ovsenim kašama, smrznutim pizzama i ostalim proizvodima iz asortimana, kompanija Dr. Oetker više od 130 godina unosi toplinu i radost u naše domove. Kroz vrhunski kvalitet i pažljivo odabrane sastojke, Dr. Oetker nije samo sinonim za sigurnost u pripremi omiljenih poslastica, već i za stvaranje nezaboravnih uspomena. Svaki zalogaj predstavlja mali ritual ljubavi i posvećenosti, koji ulepšava najslađe trenutke i pomaže u kreiranju jedinstvenog ukusa doma.”

Institut Esthederm

Institut Esthederm je francuski luksuzni brend koji je od 1978. godine posvećen inovativnosti i učestvovanju u dermatološkim otkrićima, a sve u cilju očuvanja ljepote kože tokom vremena. Ekobiologija je u srcu njegovog naučnog pristupa koji kožu posmatra kao živi ekosistem koji neprestano evoluira u interakciji sa svojim okruženjem i čiji prirodni resursi i mehanizmi moraju biti očuvani. Proizvodi djeluju i na uzroke i na posljedice, a filozofija brenda je da kožu moramo naučiti da pravilno funkcioniše, radije nego da je pretjerano tretiramo. Age-proteom napredni serum je najnovije otkriće brenda jer je po prvi put dokazano da je mladolikost kože zapisana u njenom proteomu. Koža uglavnom sadrži proteine ili proteome koji joj osiguravaju čvrstinu, dobar tonus, blistavost, ujednačenost i jedrost kože. Dobar kvalitet proteoma pomaže uspješno u borbi protiv spoljašnjih uticaja i znakova starenja.