Zabrinjavajući podaci: Radnici u BiH potcijenjeni i nezadovoljni platama

Alma Career, tržišni lider koji posluje u više zemalja Srednje i Istočne Evrope, nedavno je proveo međunarodno istraživanje o zadovoljstvu platom putem platforme Paylab (Plata.ba u BiH), obuhvativši stavove oko 15.000 učesnika iz devet zemalja (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Češka, Slovačka, Estonija, Litvanija i Latvija).

„Istraživanje pokazuje da je samo 27% ispitanika zadovoljno svojom trenutnom platom, dok se 56% osjeća potcijenjeno. Ovakvi stavovi su izraženiji u zemljama Baltika i Balkana, dok su građani Češke, Slovačke i Estonije nešto zadovoljniji“, komentariše Jozef Plško, direktor za odnose s javnošću i komunikacije Alma Career-a, te dodaje: „Na pitanje istim ispitanicima da li u narednih šest mjeseci razmatraju promjenu posla, 77% je odgovorilo potvrdno, što ukazuje na široko rasprostranjeno nezadovoljstvo. I ovdje je spremnost za promjenu posla izraženija u balkanskim zemljama, dosežući i do 90%. Naravno, na ovakve stavove mogu uticati brojni faktori, poput nivoa plata u odnosu na kupovnu moć.“

Samo jedan od četiri radnika je zadovoljan platom

Istraživanje pokazuje različite stepene zadovoljstva među ispitanicima – samo 27% navodi da su zadovoljni svojom platom, 33% je nezadovoljno, dok je 40% neutralno. Žene su manje zadovoljne od muškaraca – zadovoljstvo platom izražava 24% žena, naspram 30% muškaraca.

U BiH je procenat zadovoljstva platom čak i manji te iznosi 24%. Kada je riječ o dobi, osobe mlađe od 45 godina pokazuju veće zadovoljstvo (blizu 30% ih je zadovoljno ili potpuno zadovoljno), dok je među osobama starijim od 45 godina taj procenat oko 23%. Istraživanje pokazuje da nezadovoljstvo platom raste s godinama, što je donekle iznenađujuće, s obzirom na to da se na višim pozicijama obično nude veće plate. Među zemljama učesnicama, najveći stepen zadovoljstva platama zabilježen je u Češkoj i Estoniji (oko 32%), dok je u Hrvatskoj, Latviji i Litvaniji zadovoljstvo palo na svega 22%.

Više od polovine ispitanika se osjeća potcijenjeno

Više od polovine ispitanika (56%) izjavilo je da se osjeća potcijenjeno kada je riječ o visini primanja, što predstavlja porast od 3% u odnosu na 2023. godinu, kada je Alma Career provela slično istraživanje. Nasuprot tome, sada je svega 21% učesnika navelo da smatraju svoju platu primjerenom – što je pad od 5% u odnosu na prošlogodišnje rezultate.

Ni u Bosni i Hercegovini situacija nije drugačija – 53% ispitanika iz naše zemlje izjavilo je da se osjeća potcijenjeno u odnosu na svoje radne zadatke i odgovornosti.

Koja plata bi zadovoljila zaposlene?

Istraživanje je pokazalo i koliki rast plate bi ispitanici smatrali zadovoljavajućim.

U BiH, 40% radnika navodi da bi bili zadovoljni s povećanjem plate od 21 do 50%, dok je 30% njih izjavilo da bi za osjećaj zadovoljstva trebalo povećanje između 11 i 20%. Dodatno, 11% ispitanika zadovoljilo bi se s rastom plate od 6 do 10%, dok bi svega 6% zaposlenika željelo udvostručiti svoja primanja.

Rezultati cjelokupnog istraživanja jasno pokazuju koliko ispitanici smatraju da bi im trebala rasti plata da bi bili zadovoljni. Najveći broj, njih 40%, smatra kako bi im bilo dovoljno povećanje od 11 do 20%. Daljnjih 27% ispitanika očekuje povišicu u rasponu od 21 do 50%, dok bi 17% zadovoljilo i manje povećanje od 6 do 10%. Zanimljivo je da samo 2% ispitanika smatra da bi ih zadovoljilo udvostručenje trenutne plaće.

Podaci pokazuju i povezanost između nižih prihoda i većih očekivanja – ispitanici s nižim platama skloniji su očekivati veća povećanja kako bi dostigli zadovoljavajući nivo primanja.

Upoređujući regije i zemlje – tri od četiri ispitanika iz Češke, Slovačke, Estonije i Slovenije žele povećanje plate do 20%, dok u ostalim zemljama čak polovina ljudi priželjkuje povećanje veće od 20%. Ove razlike vjerovatno su povezane s nivoom plata u odnosu na troškove života.

Rekordan broj radnika u BiH razmišlja o promjeni posla

Uzimajući u obzir potencijalni uticaj nezadovoljstva platom na fluktuaciju zaposlenih, istraživanje je postavilo pitanje planiraju li ispitanici potražiti novi, bolje plaćen posao u narednih šest mjeseci.

Čak 89% ispitanika iz BiH odgovorilo je potvrdno – 49% njih ozbiljno razmatra promjenu, a 40% kaže da je to moguće. Samo 11% ispitanika izjavilo je da sigurno neće tražiti novi posao. Slična je situacija u našoj regiji što pokazuje mnogo veći rizik od fluktuacije radnika u odnosu na Baltičke zemlje i zemlje Centralne Evrope.

Ukupni rezultati za svih devet zemalja pokazuju da 77% razmatra ovu opciju, što ukazuje na izraženu želju za boljom kompenzacijom.

O istraživanju

Istraživanje je provedeno tokom februara i marta 2025. godine u devet zemalja u kojima Alma Career posluje: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Češka, Slovačka, Estonija, Litvanija i Latvija. Istraživanje je realizirano putem Paylab platforme, međunarodnog servisa za prikupljanje informacija o platama i bonusima zaposlenih na različitim pozicijama.

