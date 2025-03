Predsjednica Evropske centralne banke poziva na marš ka evropskoj nezavisnosti zbog tarifnih mjera SAD

Trgovinski rat koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump trebao bi pokrenuti “marš ka nezavisnosti” u Evropi, izjavila je danas predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde.

“On to naziva ‘Danom oslobođenja’ u SAD-u, ali mislim da je to trenutak kada moramo zajedno odlučiti da uzmemo svoju sudbinu više u svoje ruke i mislim da je to marš ka nezavisnosti”, rekla je Christine Lagarde radiju France Inter, opisujući situaciju kao “egzistencijalni trenutak za Evropu”.

Nakon čelika i aluminija, a prije carina na automobile, američki predsjednik planira u srijedu uvesti svoje takozvane “recipročne” carine, koje će promijeniti pravila svjetske trgovinske igre.

Trump je sinoć rekao da će se mjere primjenjivati ​​na “sve zemlje”. “Počeli bismo sa svim zemljama, pa ćemo vidjeti”, rekao je Trump sinoć novinarima, odbacujući mogućnost da će se tarife primjenjivati ​​samo na mali broj trgovinskih partnera Washingtona.

“Da bismo se stavili u dobru pregovaračku poziciju, moramo pokazati da nismo spremni odustati”, rekla je Christine Lagarde, dok Evropska unija priprema svoj odgovor na američke carine.

Prema podacima ECB-a, u zoni eura bi njen bruto domaći proizvod (BDP) mogao da padne za 0,3 posto zbog trgovinskog rata američkog predsjednika, a za 0,5 posto u slučaju evropskog odgovora, u prvoj godini primijene ovih mjera, prenjela je agencija Frans pres.

“Trgovinski rat samo stvara gubitnike”, dodala je Lagarde.

