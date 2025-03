Upoznajte kripto milijardera koji je pomogao porodici Trump da zaradi 400 miliona dolara

Justin Sun voli reklamne vratolomije. Ali u pokušaju da spasi kripto poduhvat Donalda Trumpa koji je predsjedniku i njegovoj porodici zaradio 400 miliona dolara, Sun se potrudio da stvori globalni sistem plaćanja, koristeći svoju Tron platformu od 300 miliona korisnika.

Kineski blockchain preduzetnik Justin Sun idolizirao je Donalda Trumpa još u srednjoj školi, dok je živio u Huizhouu, gradu od šest miliona stanovnika u kineskoj provinciji Guangdong, sjeverno od Hong Konga. Sunov učitelj je ohrabrio njegov razred da gleda američku televiziju kako bi naučio govorni engleski, tako da je Sun pristupio servisu za razmjenu datoteka među kolegama BitTorrent, servisu koji će posjedovati godinama kasnije, i počeo da preuzima reprize Šegrta.

Rijaliti ga nije samo naučio kako da izgovori čuveno Trampovo “Otpušten si!” izjava. Prerano Sun kaže da su ga očarale lekcije američkog tajkuna o žestokoj konkurenciji, razmetljivosti i, naravno, egu – anatema u društvu utopljenom u principe konfucijanizma i kineskog socijalizma. Ali bilo je to početkom 2000-ih, a reforme koje je uveo Deng Xiaoping otvarale su Kinu kapitalizmu – posebno u rastućem Shenzhenu, koji se graniči s Huizhouom. „Bilo je prirodno da Šegrt postane popularan u Kini“, kaže Sun.

Tramp dobija novac, Sun dobija predsednikovu naklonost i moguću zaštitu

Činilo se kao sudbina – što je sada riječ od šest slova za oportunizam – da je Sun krajem prošle godine čuo da je kripto poduhvat porodice Trump, World Liberty Financial (WLF), posrtao uprkos činjenici da je patrijarh, koji je bio vodeći zagovornik kriptovaluta, upravo izabran za predsjednika Sjedinjenih Država.

Bilo je lako shvatiti zašto. Takozvani bijeli papir World Liberty Financial-a (kripto verzija poslovnog plana) zove se “Zlatni papir” i ukrašen je portretom Trumpa na naslovnici koji izgleda kao superheroj i sa kojeg kaplje zlato. World Liberty je trebalo da bude još jedna decentralizovana finansijska platforma, kojih već ima na stotine, ali nije nudila kapital, nije imala kredibilno upravljanje, a njeni tokeni bi bili nelikvidni. Činjenica da su Trampovi lako mogli sami da finansiraju 30 miliona dolara potrebnih za lansiranje, ali su izabrali drugačije, naglašava zašto niko drugi ne bi. (Donald Trump je prije više od tri decenije svoju imperiju usmjerio na korištenje tuđeg novca umjesto da rizikuje svoj.)

Ali 34-godišnji Sun nije mogao propustiti potencijalnu dividendu koja se nalazi ispred njega. Od marta 2023. Sun se suočava sa tužbom Komisije za hartije od vrijednosti zbog navodne lažne tržišne manipulacije i prodaje neregistrovanih vrijednosnih papira. Sada je pronašao način da se obogati osobom koja će voditi izvršnu vlast američke vlade, uključujući i SEC.

Način da Trump tajno dobije novac od bilo koga?

Krajem novembra, samo tri sedmice nakon Trumpovog izbora, Sun je potrošio 30 miliona dolara navodno potrebnih za pokrivanje operativnih troškova. „Vidim WLF kao snažnog igrača u finansijskom tehnološkom prostoru“, kaže Sun neuvjerljivo. On je elokventniji kada raspravlja o ideji Trumpa kao „čit koda“ za kriptovalute za jednog čovjeka, „i tada će vaš razvoj biti mnogo bolji nego prije“.

Tih 30 miliona dolara pokrenulo je kupovnu ludnicu koja prvenstveno koristi porodici Trump. Kao da Sunovi potezi nisu bili dovoljno korisni, nekoliko sedmica kasnije uložio je još 45 miliona dolara u World Liberty Financial, od čega je 75 posto otišlo direktno u Trumpov džep, prema dogovorenoj odredbi da porodica Trump uzme tri četvrtine svega što je prikupljeno iznad početnih 30 miliona dolara. Zatim, kada je predsjednik u januaru lansirao svoj mem novčić, TRUMP, Sun je uložio još nekoliko miliona. Sve u svemu, Sunovi postupci su mu doneli malo povrata na papiru – što je još gore, njegova cijela pozicija u WLF-u bila je zaključana na neodređeno vrijeme – dok su Trumpovi zaradili oko 400 miliona dolara.

Senator iz Konektikata Chris Murphy upozorio je u Senatu početkom marta da “ovo u suštini Trump postavlja svoj Venmo (mobilnu aplikaciju za prijenos novca između prijatelja kao što su hrvatski Keks, op.FH.) tako da mu svako može tajno prebaciti onoliko novca koliko želi.”

REUTERS/Marco Bello

Kopije poslovnih modela drugih ljudi

Čini se da su se Sunovi napori isplatili. Gotovo odmah je imenovan za savjetnika Svjetske slobode. Zatim, početkom 2025., nakon što je Trump preuzeo dužnost, SEC je odustao od gotovo svih svojih tužbi i istraga protiv navodnih prekršitelja kriptovaluta, uključujući burze Coinbase, Kraken i Robinhood. Takođe je “pauzirao” svoju tužbu protiv Suna i njegovih kompanija.

Takav je život kripto milijardera s najviše transakcija kriptovalutama. Ako želite idealistički diskurs o obećanju Satoshija Nakamota o novom finansijskom sistemu koji vode kolege, izvan kontrole centralnih banaka i pohlepnih tehnoloških divova, nećete ga dobiti od Sun-a. On je čisti oportunista. Ima ograničene vještine kompjuterskog programiranja, a gotovo svi entiteti koje je stvorio ili kojima je upravljao slavno su kopirali poslovne modele drugih prvih pokretača.

Trenutno radi. Ethereum je bio omiljena kriptovaluta — blockchain sa funkcionalnošću — pa je Sun napravio bržu i jeftiniju verziju, Tron, koja sada ima tržišnu kapitalizaciju od 22 milijarde dolara. Gledajući uspjehe (i neuspjehe) Binancea i FTX-a, kupio je mjenjačnice kriptovaluta Poloniex, sa sjedištem u Panami, i HTX (ranije poznat kao Huobi), koje su se fokusirale na Aziju. I videći rast Uniswap-a kao protokola za decentralizovane finansije (DeFi), kreirao je SunSwap.

Bogatstvo od najmanje 8,5 milijardi dolara

Brza gluma i kopiranje stvari učinili su Suna izuzetno bogatim, izuzetno brzim. Kao i njegov idol iz djetinjstva Trump, on očito žudi za onim što Forbes kaže o njegovoj neto vrijednosti i kaže nam da njegov broj premašuje 40 milijardi dolara, uključujući velike posjede kriptovaluta poput bitcoina i etera, kao i likovne umjetnosti uključujući Picassa i Warhola, plus Airbus 330 mlaznjak.

Kao i kod Trumpa, teško je bilo šta što vam Sun kaže uzeti zdravo za gotovo, barem kada je riječ o njegovom vlasništvu. Ima vrtoglav lavirint novčanika i drži dio svoje imovine na tuđa imena. Primijenili smo značajne popuste na nekoliko njegovih potraživanja imovine – kao što je burza HTX, gdje on kaže da pohranjuje veliku količinu svoje lične zalihe kriptovaluta – i u potpunosti izostavili mnoge njegove manje neprovjerene posjede.

Ali čak i uz tu veliku dozu skepticizma, Forbes procjenjuje Sunovu neto vrijednost na 8,5 milijardi dolara, priznajući da bi mogla biti mnogo veća. A s obzirom na to da mu je SEC dao odgodu, taj broj će uskoro rasti.

Članak o Bitcoinu koji je promijenio sve

Rođen 1990. godine u udaljenoj provinciji Qinghai koja graniči s Tibetom, Sun se sa svojom porodicom preselio u užurbani Guangdong kada je imao četiri godine. Bio je uronjen u riječi. Njegova majka je bila sportski reporter za dnevne novine Huizhou; njegov otac se bavio politikom u Qinghaiju. Književnost je bila njegova prva ljubav, inspirisana djelima kineskog romanopisca Mo Yana, nobelovca, i francuskog filozofa Michela Foucaulta, čija su djela istraživala kako moć definira i kontrolira znanje. Sun je 2007. pobijedio na nacionalnom takmičenju u pisanju, osiguravši mjesto na prestižnom Pekinškom univerzitetu, gdje je u početku krenuo da studira književnost i postao važan pisac. Kada je stigao, prebacio je fokus na globalnu istoriju. „Zato na svijet gledam kao na jedinstveno mjesto“, kaže on.

Kao i mnogi ambiciozni kineski studenti, on je gledao na SAD kao na svoj sljedeći korak. Godine 2011. upisao se na Univerzitet Pensilvanije (koji je pohađao i Trump), gdje je magistrirao političku ekonomiju. Zatim je članak New York Timesa iz 2012. o Bitcoin-u promijenio sve. „Ljudi su mi rekli da je to novac za budućnost i internet“, prisjeća se Sun. Skinuo je Bitcoin novčanik, prijatelj mu je nešto poslao i bio je navučen. Dani i noći su izgubljeni na Bitcoin forumima, gdje je proždirao sve što je mogao pronaći o novoj tehnologiji.

Moglo bi se zaključiti da bi učinio sve što je potrebno da bi bio bogat.

Jedan od tih foruma ga je doveo do Stefana Thomasa , tadašnjeg CTO-a Ripple Labsa, koji je pokušavao da izgradi decentraliziranu alternativu globalnoj bankarskoj mreži za razmjenu poruka SWIFT. Rippleova kriptovaluta XRP trebala je služiti kao most između globalnih fiat valuta, zahtijevajući mrežu pristupnika u različitim zemljama. 2013. Thomas je zatražio od Suna da postane Rippleov glavni predstavnik u Kini.

Prilično dobro za nekoga ko je tada bio u ranim dvadesetim, ali Sun je od samog početka dizao prašinu. “Uvijek je govorio da ima veze s kineskom Komunističkom partijom i vladom, ali da budem iskren, mislim da nijedna od tih veza nije bila od pomoći”, prisjeća se bivši kolega iz Ripplea koji je želio ostati anoniman. “Zamislite startup u ranoj fazi, a onda dolazi Justin u Prada cipelama i Gucci košulji. Gladan je novca. Moglo bi se reći da bi učinio sve što je potrebno da postane bogat.”

Optužbe za plagijat

Nedugo nakon što se Sun pridružio Rippleu, Ethereum, blockchain koji podržava naprednije funkcije zahvaljujući pametnim ugovorima, postao je novi hit. Sun je uložio u Ethereum ICO 2014. godine, ali je na kraju došao do uvjerenja da, iako obrađuje transakcije mnogo brže od Bitcoina, ostaje presporo. Ripple, s druge strane, nije uspio integrirati pametne ugovore. Tada mu je sinulo: novi blockchain sa brzinom XRP-a i pametnim ugovorima. “Trebalo nam je nešto jeftinije i brže, ali kompatibilno sa Ethereumom”, kaže Sun, koji je napustio Ripple 2015. i pokrenuo Tron dvije godine kasnije.

Od samog početka, Sunov novi blockchain bio je praćen optužbama da je njegova bijela knjiga plagirala dokumentaciju Ethereuma i drugog blockchaina. Juan Benet , osnivač Protocol Labs-a, tima koji stoji iza blockchaina za pohranu podataka Filecoin, izjavio je u tvitu iz 2018. da je Tronov rad podigao devet stranica direktno iz njegove bijele knjige. Vitalik Buterin , kanadski suosnivač Ethereum-a, rođen u Rusiji, trollao je Sun, pišući odgovor na Sunov tvit iz 2018. u kojem su navedene razlike između Ethereuma i Trona. „Bolja sposobnost pisanja na bijelom papiru: (Control+C + Control+V nudi mnogo veću efikasnost od kucanja novog sadržaja pomoću tastature).“

Neustrašivi, Sun je insistirao da je sličnost sa Ethereumom bila namjerna. “U to vrijeme, kompatibilnost s Ethereumom bila je vrlo važna,” kaže on.

Tronov uspjeh nakon što je ICO balon pukao

Niko nije bio odgovorniji za Sunov rani uspjeh od Changpenga “CZ” Zhaoa , milijardera i osnivača Binancea, za kojeg Sun kaže da je prvi put sreo 2015. godine dok je još bio na Blockchain.com. U avgustu 2017. Binance je bio domaćin Tronovog ICO-a od 70 miliona dolara samo nekoliko dana prije nego što je Kina u potpunosti zabranila špekulativne ponude.



U novembru 2018. godine, nakon što je ICO balon pukao, Zhao je pokrenuo Binanceov Gold Label projekat u nastojanju da podrži ponudu kriptovaluta u poteškoćama i „podiže industrijski standard za kvalitet informacija“ ohrabrujući projekte da redovno objavljuju ažuriranja o svom razvoju. Tron je bio jedan od prvih koji je dobio taj blagoslov, a kako je Tron postao zadana opcija za 10 miliona korisnika Binancea koji su željeli koristiti Tetherov USDT stabilni coin za plaćanja u američkim dolarima, njegovo poslovanje je procvjetalo.

Krajem 2019. godine, Binance je preusmjerio Sun, nudeći vlasnicima Tetherovog stabilnog coina Tron godišnju stopu od 16 posto na stanje na njihovim računima. Također je tiho počeo nuditi besplatna povlačenja i interne transfere, što je Tronu dalo ogromnu konkurentsku prednost u odnosu na transfere putem Ethereuma. Prema istraživanju koje je sproveo Messari, od oktobra do decembra 2019. godine, ponuda Tether-ovog USDT novčića na Tronu skočila je sa oko 100 miliona dolara na skoro milijardu dolara, što je predstavljalo oko 30 posto ponude stabilnog novca u to vrijeme.

Tron je postao glavni dom Tehtera

CZ i Binance su bili na putu u nevolje – 2023. godine Binance je pristao platiti više od četiri milijarde dolara američkoj vladi kao odgovor na optužbe koje uključuju pranje novca. Sredinom 2024. godine, CZ je odležao četiri mjeseca u zatvoru nakon što se izjasnio krivim za nesprovođenje efikasnog programa protiv pranja novca. Ali podrška Binancea za Tron već je dala rezultate: Tetherov USDT je ​​postao kriptovaluta kojom se najaktivnije trguje na planeti, a Tron je postao njen primarni dom.

Dio zasluga je zbog likvidnosti: ljudi i preduzeća u zemljama u razvoju očajnički traže dolare kako bi olakšali trgovinu i plaćanja. Oni koriste Tetherov digitalni dolar kao zamjenu. Zapravo, Tron već ima 300 miliona korisnika širom svijeta, a njegov mjesečni obim transakcija premašuje 500 milijardi dolara, što ga čini nezamjenjivim za peer-to-peer plaćanja.

“Kad god govorim o stabilnim coinima, možete samo pretpostaviti da je oko 70 posto od toga USDT na Tronu,” kaže Chris Maurice , dobitnik Forbesa 30 Under 30 i suosnivač i izvršni direktor Yellow Carda, koji je specijaliziran za plaćanja i doznake u 20 afričkih zemalja.

Niske naknade dovode do velikih tržišnih udjela

Niske naknade bile su još jedan pokretač za Tron. Sun je progutao tržišni udio nudeći trgovanje po 30 centi u vrijeme kada je Ethereum naplaćivao 50 dolara. „Govorite o nekim od najosjetljivijih tržišta na svijetu“, kaže Maurice. “U nekim od ovih zemalja ljudi će potrošiti osam sati svog dana da uštede nekoliko dolara, a 50 dolara u odnosu na nekoliko centi je prilično ogromna razlika.”

USDT se može pohvaliti cirkulacijom od 144 milijarde dolara; Tron čini skoro polovinu toga. Kada je dominacija uspostavljena, Tronovi honorari su skočili najmanje deset puta. Godine 2024. Tronov prihod od blockchain-a od 2,2 milijarde dolara bio je drugi nakon Ethereum-ovog prihoda od 2,5 milijardi dolara.

Brzi rast kriptovalute na Divljem zapadu: šta bi moglo poći po zlu?

Iste karakteristike koje USDT na Tronu čine privlačnim za legitimne korisnike privukle su teroriste, dilere droge, perače novca i prevarante. Blockchain obavještajna firma Inca Digital otkrila je da su terorističke organizacije, uključujući Hamas i Hezbollah, koristile Sunov blockchain za prijenos više od 2 milijarde dolara sredstava. Prema izvještaju TRM Labsa o kripto kriminalu, 58 posto svih ilegalnih kripto transakcija prošle godine, skoro 10 milijardi dolara, dogodilo se na Tronu – više nego Ethereum i Bitcoin zajedno.

Sun tvrdi da radi na tome da Tron bude sigurniji. U septembru, Tron, Tether i TRM Labs najavili su partnerstvo za iskorjenjivanje ilegalnih aktivnosti na Tronu, pod nazivom T3 Jedinica za financijski kriminal. Od lansiranja, tvrde da su zamrznuli 130 miliona dolara.

Čini se da su u Sjedinjenim Državama uglavnom skeptični. Proizvođač stabilnih kovanica Circle je u potpunosti prestao da posluje sa Sunovim blockchainom. Štaviše, u decembru 2024., blue-chip burza Coinbase uklonila je verziju bitkoina poznatu kao „wrapped bitcoin” (wBTC) koja radi na Ethereum blockchainu i za koju se priča da je kontrolira Sun. Coinbase je u sudskom podnesku o tom pitanju rekao: “Pripadnost gospodina Suna – i potencijalna kontrola nad – wBTC-om predstavljala je neprihvatljiv rizik za njegove klijente i integritet njegove razmjene.” The Sun je odbio da komentariše.

Trampa nije upoznao, ali je upoznao njegove sinove i prijatelja.

Optužbe SEC-a, iako su na čekanju, ozbiljne su. Sun i fondacije koje on navodno kontroliše, Tron i BitTorrent, ne samo da su optuženi za prodaju neregistrovanih vrijednosnih papira, već i da podržavaju njegov blockchain token, TRX, kroz lažne trgovine “pranjem” u 2018. i 2019. godini.

Sun je navodno naredio svojim zaposlenima da otvore više računa i izvrše stotine hiljada transakcija, kako bi stvorili utisak velike potražnje. SEC također navodi da je Sun dodatno naduvao cijenu svog tokena plaćajući slavnim ličnostima, uključujući Lindsay Lohan i Jakea Paula , da ga podrže, ne otkrivajući koliko. (Sun je odbio da komentariše tužbu SEC-a.)

Sve ovo čini vrijeme Trumpovog partnerstva još prikladnijim. Iako Sun kaže da nikada nije sreo predsjednika, nedavno je proveo vrijeme sa svojim sinovima Erikom i Donaldom Jr. , koji su partneri u WLF-u sa sinom Trumpovog prijatelja i izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa .

Potpuno svjestan da kripto zahtijeva povjerenje javnosti, Sun se uhvatio za ideju da bi predsjednik Sjedinjenih Država, uskokom na ovo tržište, mogao povećati njegov kredibilitet među malim investitorima. “$TRUMP zaista ruši granice između Web3 i tradicionalnog svijeta”, kaže Sun. “Čak mi je i mama tražila žeton.”

Trump ohrabruje kripto biznis

“Mislim da je Trump izabran i počeo da ohrabruje mnogo kripto biznisa, [koji] zapravo mnogo više koristi cijeloj industriji u ovom superciklusu”, dodaje on.

Zapravo, u utorak je World Liberty najavio lansiranje vlastitog stabilnog novca, USD1, digitalnog dolara podržanog kratkoročnim obveznicama američkog trezora, gotovinskim rezervama i drugim gotovinskim ekvivalentima. Sukob interesa je teško propustiti s obzirom na to da bi se na njegovom stolu uskoro mogao naći stabilni račun iz Kongresa.

Sun navodi globalnu reakciju na $TRUMP nakon što je lansiran, tvrdeći da je njegova berza, HTX, registrovala milion novih korisnika u roku od nedelju dana od Trampove ponude novčića, od kojih su mnogi došli iz Kine, gde je kriptovaluta tehnički zabranjena. Još značajnije, prema Sunu, bilo je to što su kineske vlasti provele dane pokazujući kako je Trumpov novčić u trendu na društvenim mrežama.

„Kineska vlada ne želi da se smatra Trampovom zabranom“, kaže on. “Mislim da se boje da će neko reći Trumpu da kineska vlada zabranjuje vaš novčić.”

Donald Trump na Bitcoin konferenciji 2024.; Foto: Mark Humphrey / AP Photo / Guliver Images

Budućnost sa agentima veštačke inteligencije

“Razmišljam o AI agentima. Oni neće raditi besplatno. Trebaće im moćan sistem plaćanja. Razmislite o globalnom zapošljavanju AI i globalnoj, pouzdanoj mreži plaćanja koja radi 24 sata dnevno.”

Sun možda nije upoznao Trumpa, ali on je utjelovio lekcije najvećeg američkog trgovca. Dok mnogi kripto lideri žude za anonimnošću, Sun je prihvatio suprotno, željno bacajući milione na trikove koji privlače pažnju javnosti.

Godine 2019. platio je 4,6 miliona dolara za ručak sa Vorenom Bafetom u okviru Bafetove godišnje dobrotvorne aukcije. To je privuklo pažnju. Onda je Sun zakomplikovao otkazom tri dana prije zakazanog sastanka. (Na kraju je večerao sa Buffettom u Omahi, Nebraska, godinu dana kasnije.) Sun je ponovo napravio sličan potez 2021. godine, ponudivši 28 miliona dolara da bude prvi putnik koji će se voziti na svemirskoj letjelici Blue Origin Jeffa Bezosa , a zatim je privukao još veću pažnju propustivši lansiranje zbog sukoba u “rasporedu”.

6,2 miliona dolara za bananu

U novembru, dok je finalizirao svoju Trumpovu investiciju, Sun je na aukcijskoj kući Sotheby's potrošio 6,2 miliona dolara za djelo konceptualne umjetnosti: Komičar, bananu koju je talijanski umjetnik Maurizio Cattelan zalijepio za zid. Deset dana kasnije, pojeo je bananu na bini pred grupom novinara u Hong Kongu.

On koristi titulu “njegova ekselencija”, zahvaljujući svom nedavnom imenovanju za ambasadora u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji na malom karipskom ostrvu Grenada. On je također na poziciji premijera Slobodne Republike Liberland, “mikronacije” koja polaže pravo na vlasništvo nad teritorijom duž rijeke Dunav u Hrvatskoj. Dakle, šta Njegova Ekselencija, kineski državljanin — koji ima ove sumnjive funkcije, provodi većinu svog vremena u Hong Kongu i navodi Švicarsku kao svoju lokaciju na svom X profilu na društvenim mrežama — smatra svojim državljanstvom? “Mislim da bismo vjerovatno mogli staviti St. Kitts,” kaže on.

„Većina ljudi verovatno misli da radim ove stvari jer želim da privučem svačiju pažnju“, kaže on. “Ali zapravo, kada radim stvari u kriptovaluti koje se ostvare, tada dobijem najviše.”

Zaista, takva teatralnost odvlači pažnju od onoga što se čini vrlo oštroumnim fokusom na rast. Njegov SunSwap, klon DeFi razmjene izgrađen na blokčejnu Tron, doživio je eksplozivan obim trgovanja 2024. godine, koristeći istu strategiju niske početne naknade koju je primijenio na USDT, sa preko 4 milijarde dolara kojima se trgovalo u „umotanom“ tokenu u decembru 2024.

Isto tako, SunPump, Sunova kopija fabrike tzv. mem kovanica sa sjedištem u Solani, koja brzom brzinom izbacuje moderne hirovite žetone. Iako je 97.000 tokena koje je iskovao od svog lansiranja u avgustu donelo samo 37 miliona dolara – u poređenju sa Solaninom ukupnom vrednošću od 600 miliona dolara 2024. – Sun veruje da je Azija sledeće veliko tržište za meme kovanice, i SunPump pozicionira kao lidera. “Mislim da meme kovanice stvaraju vrijednost na internetu,” kaže on.

šta je sljedeće? „Ovih dana razmišljam o agentima veštačke inteligencije“, kaže Sun, koji uvek brzo reaguje. Sada navodi Elona Maska kao svog glavnog uzora. On želi da Tron, sa svojim brzim transakcijama, služi kao temeljna platna infrastruktura za svijet koji pokreću inteligentne mašine.

Regulatori koriste propise iz prošlosti

“Na primjer, ako trebate obaviti posao, a jedan AI agent zaposli drugog, koji zaposli još deset u roku od jedne minute, to je nemoguće u tradicionalnim sistemima, gdje su vam potrebni platni spiskovi, bankovni računi. Za to bi bilo potrebno vjerovatno šest mjeseci”, kaže Sun. “Ali na visoko skalabilnoj mreži, sve se može obaviti za pet minuta ili pet sekundi, a to će učiniti mnogo stvari mogućim. Razmislite o globalnom zapošljavanju AI—i naravno globalnoj, pouzdanoj mreži plaćanja koja radi 24/7 kao temelj za to.”

Zvuči ludo? To sasvim dobro odgovara Sunu, koji uživa u pažnji, navikao je da bude podcijenjen i čini se da nije zabrinut zbog uočene nekažnjivosti koju je njegovo partnerstvo s Trumpovim možda kupilo, a možda i nije.

“Regulatori imaju način razmišljanja kojeg svi moraju poštovati. Ali većina propisa je iz prošlosti i koristi se za regulisanje budućih aktivnosti”, kaže Sun. “Želim da budem graditelj budućeg sveta. Ali prvo moramo da zamislimo kakav će biti svet budućnosti.”

Nina Bambysheva i Steven Ehrlich, Forbes. Dodatno izvještavanje Javiera Paza.

