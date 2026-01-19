Pad cijena nafte dok smirivanje nemira u Iranu ruši geopolitički rizik i pritiska tržišta

Cijene nafte pale su u ponedjeljak za jedan posto, poništivši dobitke iz prethodne sesije, nakon što su se građanski nemiri u Iranu smirili, čime je smanjena vjerovatnoća američkog napada koji bi mogao poremetiti snabdijevanje iz ovog velikog bliskoistočnog proizvođača.

Nafta Brent trgovala se po cijeni od 63,48 dolara po barelu u 09,12 GMT, što je pad od 65 centi, odnosno jedan posto.

Američka nafta West Texas Intermediate za februar pala je za 65 centi, odnosno oko jedan posto, na 58,84 dolara po barelu. Ovaj ugovor ističe u utorak, dok se aktivniji martovski ugovor trgovao po cijeni od 58,77 dolara, što je pad od 57 centi, odnosno jedan posto.

Nasilni obračun iranskih vlasti s protestima izazvanim ekonomskim teškoćama, za koje zvaničnici tvrde da su odnijeli 5.000 života, ugušio je nemire.

Američki predsjednik Donald Trump, čini se, povukao se od ranijih prijetnji intervencijom, navodeći na društvenim mrežama da je Iran obustavio masovna vješanja demonstranata, iako zemlja nije objavila nikakve takve planove.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

To je, kako se čini, smanjilo izglede za američku intervenciju koja bi mogla poremetiti tokove nafte iz četvrtog najvećeg proizvođača unutar Organizacije zemalja izvoznica nafte.

Preovladavajući oprezni sentiment proizlazi iz utjecaja koji bi svako širenje trgovinskog rata, zbog spora između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope oko Grenlanda, moglo imati na globalnu trgovinu, a time i na potražnju za naftom, rekao je analitičar PVM Oil Associatesa John Evans.

Tržište je, međutim, također pratilo rizik od oštećenja ruske infrastrukture i snabdijevanja destilatima u trenutku kada se prognozira dolazak hladnijeg vremena širom Sjeverne Amerike i Evrope, što je, zajedno sa zabrinutošću oko Irana, dodatno unosilo nervozu na tržište, dodao je.

Tržišta su također pažljivo pratila planove za naftna polja Venecuele, nakon što je Trump izjavio da će Sjedinjene Američke Države upravljati njenom naftnom industrijom nakon zarobljavanja Nicolasa Madura, ali je povjerenje u izglede za značajno povećanje venecuelanske proizvodnje ostalo slabo.

Kazahstanski proizvođač nafte Tengizchevroil, predvođen kompanijom Chevron, saopćio je u ponedjeljak da je privremeno obustavio proizvodnju kao mjeru predostrožnosti na naftnim poljima Tengiz i Korolev, nakon što je problem zahvatio sisteme za distribuciju električne energije.

