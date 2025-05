Novi ključni ekonomski podaci otkrivaju koliko je Amerika blizu recesije

Kako se promjenjiva carinska politika predsjednika Donalda Trumpa prenosi na ekonomiju, strahovi od ekonomskog pada obuzeli su malu ekonomiju, potrošače i Wall Street. Istovremeno, šanse da se SAD suoči s recesijom i dalje su veće nego inače.

Goldman Sachs je potvrdio svoju procjenu da postoji 45% vjerovatnoće da će SAD ući u recesiju u narednih 12 mjeseci. Glavni ekonomista te investicijske banke, Jan Hatcius, jučer je napisao da i dalje postoji velika vjerovatnoća “recesije uzrokovane određenim događajem”.

Hatcius je izjavio da i dalje postoji “značajan rizik da će neke od pauziranih ‘recipročnih’ tarifa ipak stupiti na snagu”. Mislio je na tarife koje je Trump najavio 2. aprila, prije nego što je mnoge od njih povukao sedmicu dana kasnije usred reakcija finansijskih tržišta.

Drugi igrači na Wall Streetu su optimističniji. Solita Marcelli, glavna investicijska direktorica za Ameriku u UBS Wealth Managementu, jučer je napisala da očekuje da će SAD izbjeći “potpunu recesiju ove godine jer se sklapaju trgovinski sporazumi i smanjuju tarife”.

Definicija i praksa

Tehnička definicija recesije je dva uzastopna kvartala negativnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP). To je sveobuhvatna mjera svih roba i usluga proizvedenih u nekoj zemlji. SAD su upravo zabilježile negativan rast BDP-a u prvom kvartalu od 2022. godine. Iako je ta procjena vjerovatno negativno iskrivljena metodologijom, uključujući način na koji se bilježi skok uvoza zlata, neki će vjerovatno reći da smo u recesiji ako i drugi kvartal zabilježi negativan BDP.

Međutim, Nacionalni biro za ekonomska istraživanja (NBER), koji se najčešće navodi kao službeno tijelo za utvrđivanje da li je došlo do recesije, definira recesiju kao “značajan pad ekonomske aktivnosti koji je rasprostranjen u cijeloj ekonomiji i traje duže od nekoliko mjeseci”. To znači da bi američka ekonomija mogla izbjeći potpunu recesiju čak i ako drugi kvartal bude negativan. Ako se brzo oporavi.

Vladavina Klaudija Sama

Dakle, jesmo li trenutno u recesiji? Ne baš – barem ne još. Poslodavci su u aprilu otvorili više radnih mjesta nego što se očekivalo. Stopa nezaposlenosti iznosila je 4,2%. Goldman predviđa da će nezaposlenost porasti na 4,7% do kraja godine. Ali stopa nezaposlenosti se od maja 2024. godine kretala između 4% i 4,2%, što je unutar zdravog historijskog prosjeka.

Jedan od ključnih pokazatelja recesije na tržištu rada je takozvano pravilo, koje kaže da je recesija počela kada tromjesečni prosjek stope nezaposlenosti poraste za 0,5% u odnosu na najniži tromjesečni prosjek prethodne godine. Međutim, indikator trenutno ukazuje na mnogo manju vjerovatnoću recesije nego prošlog ljeta, kada je dostigao vrhunac i izazvao kratkotrajni pad tržišta u augustu.

50-50 situacija

Stručnjaci uglavnom procjenjuju da je vjerovatnoća recesije uzrokovane carinama 50-50. Torsten Slack, glavni ekonomista u Apollo Global Managementu, prošlog mjeseca je napisao da vjeruje da postoji 90% šanse da će SAD upasti u “dobrovoljnu trgovinsku recesiju”, kritikujući Trumpovu trgovinsku politiku kao “neefikasno implementiranu”, iako je njegova administracija naslijedila “ekonomiju snažnog rasta”. Izvršni direktor Bank of America, Brian Moynihan, rekao je da osnovna ekonomska prognoza njegove banke ne predviđa recesiju ove godine, dok Morgan Stanley procjenjuje šanse na 40%, a JP Morgan Chase na 60%.

Lawrence Summers, bivši ministar finansija u vrijeme predsjednika Billa Clintona, rekao je u aprilskom podcastu New York Timesa da vjeruje da postoji “šest od deset ili više” šanse da će recesija početi ove godine. Objasnio je: “Prekid je svakako bolji nego da smo nastavili putem katastrofe kojim smo išli. Ali svako ko misli da je duh vraćen u bocu i da je sada sve u redu – trebao bi preispitati svoj stav.” Summers je predvidio da bi takav pad doveo do dodatna dva miliona nezaposlenih Amerikanaca, što je povećanje od preko 28% u odnosu na 7,1 milion nezaposlenih u martu, kao i do pada godišnjeg prihoda domaćinstava od 5.000 dolara ili više.

Vlada odbacuje recesiju, zlato i nafta sugeriraju suprotno

Ministar finansija Scott Besant , najviši ekonomski zvaničnik administracije, jučer je izjavio da “u podacima nema ničega što bi ukazivalo na to da smo u recesiji”. Direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća Kevin Hassett prošlog mjeseca je za Fox Business izjavio da “100% ne” očekuje recesiju u 2025. godini. Dodao je da su mu razgovori s direktorima kompanija pokazali da “neizvjesnost oko tarifa” neće biti “veliki teret” za ekonomiju. Trump je prošle sedmice izjavio da nije zabrinut zbog recesije. Istovremeno, distancirao se od mogućih slabosti koje smatra ostacima iz vremena bivšeg predsjednika Joea Bidena.

Trgovina dvama najvrednijim svjetskim resursima svakako ukazuje na mogućnost globalne recesije. Cijene zlata porasle su ove godine za više od 20%, dostigavši ​​rekordnih 3.400 dolara po unci. Investitori masovno ulažu u ovu tradicionalnu sigurnu imovinu. Cijene nafte Brent pale su ovog mjeseca na najniži nivo od 2021. godine. To ukazuje na to da se trgovci pripremaju za moguće globalno usporavanje potražnje za naftom zbog smanjene ekonomske aktivnosti.

Možda najuznemirujući signal u posljednje vrijeme je pad povjerenja prosječnih Amerikanaca u ekonomiju. U aprilu je anketa Conference Boarda o povjerenju potrošača pala na najniži nivo od 2020. godine. Anketa Univerziteta u Michiganu zabilježila je najveći tromjesečni pad optimizma potrošača od 1990. godine, između januara i aprila. Ipak, potrošnja se održala — maloprodaja je porasla za 1,4% u martu u odnosu na februar, prema izvještaju Zavoda za popis stanovništva od 16. aprila, što je više od očekivanog mjesečnog rasta od 1,2%.

