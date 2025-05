Netflix je pretrpio gubitak od 20 milijardi dolara zbog najave carina na filmove

Najvrijednija zabavna kompanija na svijetu danas je postala malo manje vrijedna. Dionice kalifornijskog streaming giganta Netflixa pale su nakon što je predsjednik Donald Trump najavio da će uvesti visoke carine na filmove strane produkcije.

Dionice Netflixa pale su za 4% na 1.113 dolara. To je najveći dnevni gubitak od 4. aprila.

Smanjenje tarifa uslijedilo je nakon Trumpove objave u nedjelju navečer, kada je najavio 100% carinu na “svaki film koji uđe u našu zemlju, a proizveden je u stranim zemljama”. Proglasio je filmove snimljene izvan SAD-a “prijetnjom nacionalnoj sigurnosti”.

Dionice drugih medijskih giganata također su imale problema: Disney (-2%), Warner Bros. Discovery, vlasnik Maxa (-3%), Paramount Global (-2%) i Comcast, vlasnik Universal Picturesa (-1%). Svi su zabilježili veće gubitke od indeksa S&P 500, koji je pao za manje od 1%.

Izgubio je vrijednost cijelog konkurenta

Netflix je danas izgubio 20,4 milijarde dolara tržišne kapitalizacije. To je gotovo ista vrijednost kao i ukupna tržišna vrijednost Warner Bros. Discoveryja, koja iznosi 20,5 milijardi dolara.

REUTERS

Za razliku od robe koja podliježe carinskim dažbinama prilikom ulaska u američke luke, filmovi su usluge sa složenijom tarifnom strukturom. „Da li se to odnosi samo na filmove ili se odnosi i na streaming serije? Da li to uključuje vizualne efekte, koprodukcije, međunarodno finansiranje filmova? Postoji ogroman stepen neizvjesnosti“, rekao je za The Hollywood Reporter Henning Molfenter, bivši šef njemačkog studija Babelsberg i producent filmova poput „Pijanista“ i „Kapetan Amerika: Građanski rat“.

Više od polovine alokacija izvan Sjeverne Amerike

Prema istraživačkoj firmi Ampere Analysis, nešto više od polovine (51%) Netflixove potrošnje na sadržaj u 2024. godini otišlo je na sadržaj izvan Sjeverne Amerike. Oko 70% pretplata koje Netflix naplaćuje dolazi izvan SAD-a i Kanade. Neki od najpopularnijih Netflixovih programa među američkom publikom snimani su izvan SAD-a, uključujući britansku seriju Bridgerton i južnokorejsku seriju The Squid Game .

Prije Trumpove objave u nedjelju, mnogi su dionice Netflixa smatrali relativno sigurnim utočištem u usporedbi s drugim dionicama pogođenim volatilnošću tarifa. U bilješci analitičara Bank of America nakon izvještaja o zaradi Netflixa, naslov je glasio: “Predvidljivo u nepredvidljivom svijetu”. Do petka, dionice Netflixa su ostvarile povrat od 30% u 2025. godini. Daleko su nadmašile rezultate drugih članova FAANG grupe tehnoloških dionica s visokim rastom: Mete (2%), Amazona (-13%), Applea (-18%) i Alphabeta, vlasnika Googlea (-13%).

Derek Saul, novinar Forbesa

