Gorivo u BiH jeftinije, a cijene namirnica skuplje? “Narodski se može reći, može im se”

Građani Bosne i Hercegovine sve teže preživljavaju. Niske plaće, kreditna zaduženja, nezaposlenost i ogromna administracija javnog sektora, onemogućuje im da sebi priušte lagodniji život. Iako se inflacija smiruje, stanje u privredi i život građana se ne mijenja.

Kao primjer navodimo cijene goriva i naftnih derivata. Poskupljenje goriva je po automatizmu diktiralo i skuplje osnovne životne namirnice, bar su prodavci to pravdali na ovaj način. Međutim, u posljednje vrijeme cijene goriva su niže, a cijene namirnica neophodnih za život, ostaju nepromijenjene. Ekonomski analitičar Igor Gavran za Forbes BiH objašnjava zbog čega je ovakva situacija neodrživa.

“Narodski se može reći, može im se. Odnosno, vrlo je logično objašnjenje da svi maksimiziraju svoj profit. U nekim uređenim ekonomijama postoje mehanizmi u kojima se to sprječava, bilo da se radi o tržišnim mehanizmima gdje imamo takvu konkurenciju u kojoj se neko ponaša korektno prema kupcima, a neko pokušava biti nekorektan i kupci sami vrše odabir i pritisak, i onda oni koji svoje cijene prilagođavaju u oba smjera i na niže i na više, dobivaju više kupaca i to je taj neki tržišni mehanizam.”

U BiH, nažalost, kaže Gavran, nemamo takvu konkurenciju i takav pristup. Svi imaju takav pristup, cijene se isključivo pomijeraju na više, a kada imamo razloga za pojeftinjenje, onda ono izostaje.

“Onda postoji drugi mehanizam, koji ekonomije razvijenih zemalja primjenjuju, a to su određene mjere kontrole cijene, odnosno, intervencije na tržištu. Ako vlada, odnosno vlast, vidi da neko zloupotrebljava tržišnu poziciju, maksimizira profit iznad normalnih granica, onda postoje kontrole cijena i marži, odosno profita koji se ostvaruje ili postoji dodatno oporezivanje. Ako vidimo da neka grana privrede ili pojedine kompanije ostvaruju enormnu dobit kada to ekonomski ne bi bilo normalno, ako vidimo da oni nanose štetu ostatku privrede, onda mogu biti interventno dodatno oporezovani i to je dodatni pritisak na njih da promjene svoje postupke i kao rezultat oba ova mehanizma bi imali snižene cijene”, kaže Gavran.

