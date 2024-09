Snoop Dogg ima 52 godine, četvoro djece i 12 unučadi, ali se ne zaustavlja sa biznisom

Hip-hop legenda je prešla put od toga da na njegove pesme stavljaju oznaku za roditeljsko upozorenje do toga da je prihvatljiv porodicama. Ove jeseni će se pridružiti emisiji The Voice i objaviti novi album koji producira Dr. Dre. Istovremeno traži nove poslovne poduhvate – uključujući one koje možete smotati – kako bi osigurao da njegova unučad budu finansijski obezbjeđena za cijeli život.

Hodajući ulicama Pariza sa olimpijskom bakljom visoko iznad glave, Snup Dog je vjerovatno postao prvi nosilac baklje kome je obožavalac tražio da izvede Crip Walk – hip-hop hod popularizovan u njegovom spotu za pjesmu „Drop It Like It’s Hot“. Pedesetdvogodišnja rep legenda je rado ispunila želju, na oduševljenje francuske publike.

Takvi trenuci su razlog zašto ljudi svih uzrasta, polova i rasa osjećaju kao da zaista poznaju Snupa. Kao prijatelja koji je prisutan u njihovim životima već 30 godina. „Nisam distanciran“, kaže Snup za Forbes dok se opušta u privatnom kazinu u svom radnom prostoru od 2.300 kvadratnih metara u Inglevudu, Kalifornija. Naziva ga The Compound. „Ja sam, kao, dostupan“.

Autentičan i dosljedan

Ta bliskost, zajedno sa prepoznatljivim izgledom – visok 1,93 m, mršav, sa dugim pletenicama – čine da reper, rođen kao Kalvin Brodus Jr. teško može da izađe u javnost, a da ne izazove scenu. Zato provodi toliko vremena u The Compound-u. Prostor uključuje i studije za snimanje, igre i košarkaški teren. Uz svjež blant i komično preveliku pepeljaru, pokušava da objasni zašto svi ovih dana žele dio D-O-double-G-a.

„Mislim da kad si organski i autentičan prema sebi, svijet će na kraju uhvatiti korak“, kaže. „Ono što nisam radio je da pratim modne trendove ili faze. Ostao sam dosljedan sebi tokom cijelog puta“.

Javno mišljenje o Snupu je svakako prošlo dug put od njegovih ranih godina u zatvoru njegovog probijanja kao pionira repa sa Zapadne obale, počevši od albuma Doggystyle iz 1993. godine. Iako su se stavovi prema hip-hopu i kanabisu promijenili tokom decenija, Snup je takođe radio na svojoj reinvenciji – ostajući vjeran sebi. Bilo da izdaje rege ili gospel albume, pojavljuje se u filmovima poput Old School i Training Day ili producira animiranu seriju za djecu, Snupov brend je evoluirao od upozorenja za roditelje do porodične zabave.

Nikad popularniji

Nakon angažmana za NBC tokom Olimpijskih igara, Snup nikad nije bio popularniji niti traženiji. Ove jeseni debituje kao novi trener u emisiji The Voice. U decembru će izdati album Missionary, koji producira njegov dugogodišnji mentor Dr. Dre. Takođe ima nekoliko preduzetničkih poduhvata koji će, nada se, profitirati od njegove novostečene reputacije najomiljenijeg „čike s travom“ Amerike.

„Naravno, postoji nivo opasnosti sa njim, ali više od svega, on je zabavan za društvo“, kaže 59-godišnji Dr. Dre, koji je 1991. godine osnovao Death Row Records, a 15 godina kasnije Beats Electronics. „Nikad nećemo promijeniti ono što jesmo. Ali“, dodaje, „činjenica da je kanabis sada legalan – definitivno pomaže“.

Snupova posljednja uloga „glasnika mira“ – titula koju dobija svaki nosilac olimpijske baklje – je nešto što je ozbiljno shvatio u Parizu. Bilo da pliva sa Majklom Felpsom, pleše sa Simon Bajls ili gleda dresurno jahanje sa dugogodišnjom prijateljicom Martom Stjuart, Snup je zračio pozitivnošću i razigranošću koja je odjeknula kod gledalaca.

„To je sve što smo očekivali, i više“, kaže Moli Solomon, izvršna producentkinja i predsjednica programa za NBC Olimpijske igre. „Bio je jedna od glavnih zvijezda Pariza, kao nijedna druga osoba koja nije sportista“.

Solomon se nada da će se Snup vratiti ne samo za Ljetnje igre 2028. u njegovom rodnom Los Anđelesu, već i za Zimske igre 2026. u Italiji. Tamo ga barem neće pitati da jede puževe pred kamerama. To su učinili tokom snimanja u restoranu sa tri Mišlenove zvezde, Le Cinq u Parizu. „Možete vi to zvati kako god hoćete, pokušati da to učinite simpatičnim, pržiti, staviti začine“. kaže o francuskom specijalitetu. „Ne jedem puževe“.

Novi poslovni poduhvati

Uprkos porastu popularnosti i prošlim angažmanima kao promoter za mnoge brendove – među kojima su Petco, Tostitos i Corona – Snup se nedavno udaljio od reklamnih ugovora. Prešao je na poslovne poduhvate u kojima može da učestvuje u dobiti ili dobije vlasnički udio.

On je 2020. potpisao licencni ugovor sa 19 Crimes i lansirao crveno vino sa svojim licem na etiketi. Kompanija tvrdi da je ostvarila svoj 12-mjesečni prodajni cilj u prvih šest nedjelja. Dr. Bombay Ice Cream, zajedničko preduzeće sa Happi Foodi u vlasničkom odnosu 50/50, prijavilo je prihod od 10 miliona dolara od lansiranja prošlog augusta.

U svijetu kanabisa – s kojim je Snup povezan još od srednje škole, kada je navodno prodavao marihuanu koleginici iz razreda Kameron Dijaz – toliko je uticajan da je marketinški trik krajem prošle godine, kada je objavio da će „prestati da puši“, izazvao pad cijena akcija kompanija za kanabis na berzi. Kasnije se otkrilo da promoviše ložište bez dima.

Iako je prekinuo saradnju sa Casa Verde, fondom rizičnog kapitala usmjerenim na kanabis sa imovinom od 350 miliona dolara (procjena za 2024. godinu), koji je suosnovao 2015. godine, njegov brend Death Row Cannabis lansiran je prošle godine sa prodavnicama u Los Anđelesu i Amsterdamu.

Izdavačka kuća centar biznisa

Centar ovog rastućeg poslovnog carstva je Death Row Records, ista izdavačka kuća koja je prva potpisala ugovor sa Snupom početkom 90-ih, ali je propala prije nego što je 2006. godine podnijela zahtjev za bankrot. Snup je 2022. kupio Death Row za procijenjenih 10 miliona dolara od MNRK Music Group, koju kontroliše Blackstone. U petak je kompanija Reservoir Media iz Njujorka objavila novi izdavački ugovor za Snupov dosadašnji katalog i buduća djela, kao i izdavački katalog Death Row-a.

„Posjedujem izdavačku kuću i želim da imam vlasništvo nad stvarima koje promovišem i prodajem jer sam shvatio da sam dobar u tome“, kaže. „Nema smisla da uzmem ček od 10 miliona dolara i promovišem vašu kompaniju, a ona zaradi 500 miliona“.

Isti princip stoji iza kompanije Gin and Juice, njegove startap kompanije sa sjedištem u Los Anđelesu, koja proizvodi gotove koktele nazvane po njegovom hit singlu iz 1993. Pokrenuo je ranije ove godine zajedno sa Dr. Dreom i muzičkim producentom Džimijem Ajovinom. Snup kaže da nije mogao da pretpostavi, kada je brendove džina Seagram‘s i Tanqueray pomenuo u stihovima, koliko će im novca zaraditi.

Sve je u muzici

Takođe je veoma strastven oko Missionary, prvog cijelog albuma koji je Dr. Dre producirao za Snupa još od Dogystyle-a. „Mislim da je ovo možda najbolja muzika koju sam ikad napravio“, rekao je Dr. Dre. „Ovo će mu dati nešto novo da izvodi na sceni i o tome sam razmišljao dok sam producirao ovu ploču“.

Snup dodaje: „Muzika je moj temelj. To je moje korjenje i ono što sam ja, i nikad od toga ne mogu da pobjegnem. Jedna stvar kod odlične muzike i odličnih muzičara je to da su bezvremeni“.

Uz priču o turneji koja bi trebalo da se dogodi sljedeće godine, nema znakova da će Snup usporiti. U ovom trenutku u njegovoj karijeri, kaže da je motivisan da nastavi da radi i da ga motiviše njegovih 12 unučadi kao i igrači u njegovoj omladinskoj fudbalskoj ligi, koju finansijski podržava.

„Razmišljam o perspektivi Olimpijade, razmišljam o trkanju“, kaže o vrhuncu svoje karijere. „Kada mi je predata štafeta, mnogi su već istrčali četiri ili pet krugova, ali sada pri brzini kojom trčim, sada sam ja ispred njih četiri-pet krugova. Pa, kako da štafetu predam svojim unucima, tako da oni budu ispred u trci, a ne iza?“

Met Kreg, novinar Forbes

