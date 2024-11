Ruski milijarder nudi besplatnu umjetnu oplodnju ženama koje su voljne rađati njegovu djecu

Osnivač platforme za slanje poruka Telegram, milijarder Pavel Durov, nudi da će ženama koje ispunjavaju zdravstvene uvjete – i žele rađati djecu pomoću njegove sperme – platiti proces umjetne oplodnje u klinici u Moskvi. Durov je tek posljednji u nizu milijardera koji otvoreno govore da žele imati mnogo djece.

Pavel Durov, prema Forbesovim procjenama 141. najbogatiji čovjek svijeta s bogatstvom od 15,5 milijardi dolara, zdravim ženama ispod 38 godina nudi pokrivanje troškova umjetne oplodnje u klinici Altra Vita. Klinika tvrdi kako ima ekskluzivno pravo skladištenja i korištenja njegovog biološkog materijala.

Iz klinike ponudu opisuju kao “iznimno velikodušan doprinos društvu” od strane “jednog od najpoznatijih i najuspješnijih poduzetnika današnjice.”

‘Građanska dužnost’

U srpnju je Durov rekao kako je uz pomoć donacija bankama sperme u proteklih 15 godina dobio više od 100 biološke djece u 12 zemalja svijeta. Najavio je i kako planira “objaviti” svoj DNK “kako bi se moja biološka djeca međusobno mogla lakše pronaći.”

Dodao je i kako mu je netko jednom prilikom u klinici za umjetnu oplodnju rekao da je njegova “građanska dužnost” donirati spermu i tako pomoći parovima koji pokušavaju dobiti dijete, a kaže kako sada želi “maknuti stigmu” s koncepta doniranja sperme i potaknuti više zdravih muškaraca da slijede njegov primjer.

Durov također ima petero djece, koju je dobio s dvije bivše djevojke.

Uhićenje u Francuskoj

Durov je u kolovozu uhićen u Francuskoj, a zabranjen mu je izlazak iz zemlje dok vlasti istražuju optužbe za omogućavanje kriminalnih aktivnosti na platformi za slanje poruka. Među optužbama se nalaze i tvrdnje da je na platformi dopustio dilanje droge, prijevaru i dijeljenje dječje pornografije.

Četrdesetogodišnji Durov Telegram je razvio zajedno sa svojim starijim bratom 2013. godine. Ova platforma trenutno ima više od 950 milijuna korisnika. Durov je svoju domovinu Rusiju – gdje je Telegram od 2018. do 2021. godine bio zabranjen – napustio nakon što je odbio objaviti šifrirane podatke korisnika prve njegove društvene mreže, VKontakte. Francusko državljanstvo dobio je 2021., ali je živio u Dubaiju gdje je bio najmlađi i najbogatiji milijarder Bliskog istoka sve do uhićenja u kolovozu.

Uhićen je u sklopu istrage u prakse moderiranja sadržaja na Telegramu, a sve se odvija uslijed tvrdnji da aplikacija nije pravilno surađivala s policijom u slučajevima kada ju se koristilo za kriminalne aktivnosti, pogotovo zločine vezane za seksualno iskorištavanje djece. Mjesec dana nakon uhićenja, Durov je rekao kako je Telegram uklonio “problematičan sadržaj” i kako će se ubuduće platforma proaktivnije pridržavati zahtjeva vlade.

Poznati donatori sperme

Durov nije jedini poznati donator sperme koji javno progovara o tome da želi imati mnogo djece. Prošle godine nizozemskom je kripto investitoru i YouTuberu Jonathanu Meijeru moralo biti sudski naređeno da prestane donirati spermu: sumnja se da je Meijer otac više od 550 djece. Kyle Gordy, o kojemu se govorilo u Netflixovom dokumentarcu “The Man With 1000 Kids”, za streaming platformu je izjavio kako vjeruje da je preko donacija sperme dobio oko 70 djece.

Najbogatiji čovjek svijeta, Elon Musk, ima 10 djece s tri različite žene, a najmanje petero djece začeto je upravo umjetnom oplodnjom. Musk je govorio kako vjeruje da je umjetna oplodnja “efikasniji” način dobivanja djece, a pad stope rađanja nazvao je “daleko najvećom opasnošću za civilizaciju.”

Milijarder i izabrani američki predsjednik Donald Trump ranije je ove godine rekao kako će podržati financiranje umjetne oplodnje javnim novcem ili narediti da ona mora biti pokrivena policama zdravstvenog osiguranja. To bi moglo povećati upotrebu ovih procedura čija cijena trenutno premašuje nekoliko desetaka tisuća dolara.

