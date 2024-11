Uporedili smo cijene stanova u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani i Podgorici

Provjerili smo kako se trenutno kreću cijene kirije i cijene kvadrata u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu i Podgorici, kao i koje su to atraktivne lokacije na kojima su nekretnine najskuplje.

Ljubljana

Prosječna cijena kvadratnog metra stana za iznajmljivanje u Ljubljani iznosi 18,94 eura, pokazuju podaci sa sajta nepremicnine.net.

Tako jednosobni stanovi u prosijeku koštaju između 600 i 800 eura, dvosobni između 800 i 1.200 eura, a cijene trosobnih stanova kreću se između 1.000 i 1.400 eura.

Kvadratni metar pri kupovini stana u glavnom gradu Slovenije iznosi 4.370 eura (srednja vrijednost za 54 m2), navodi Gurs (Geodetska uprava Slovenije).

Indikativne cijene za kupovinu stana u Ljubljani iznose za jednosobni od 180.000 do 220.000 eura, dvosobni od 200.000 do 300.000 eura i trosobni od 250.000 do 400.000 eura.

Atraktivne lokacije za kupovinu u Ljubljani su centar grada, Trnovo i Rožna dolina.

Sarajevo / Forbes BiH

Sarajevo

Prema pisanju Forbes, u Sarajevu ne može da se pronađe jednosoban stan za iznajmljlivanje jeftiniji od 180 eura.

Prosječna cijena za iznajmljivanje dvosobnog stana iznosi 230 do 1.000 eira.

Cijene kirije u Istočnom Sarajevu su porasle, pa je tako teško naći stan jeftiniji od 200 evra.

Cijene kvadrata za kupovinu stana u Sarajevu variraju u zavisnosti od toga da li je riječ o novogradnji, ali je odlučujuća lokacija.

Prosječna cijena po kvadratu u novogradnji iznosi 1.750 eura.

Forbes je pisao o tome kako je stan u novogradnji od 40 kvadrata prodat za 3.500 eura po kvadratu u centru grada, dok je u starogradnji cijena kvadrata 1.500 eura po krvadratu.

Atraktivne lokacije u Sarajevu su centar grada, zatim opštine Novi Grad i Novo Sarajevo.

Podgorica

Cijene nekretnina za iznajmljivanje u glavnom gradu Crne Gore kreću se od 270 do 400 eura zavisno od veličine i dijela grada.

Najtraženije nekretnine su Preko Morače, u Central Pointu, Master kvartu, City kvartu. Tu su cijene uglavnom od 350 do 400 eura.

Forbes navodi da su cijene kirije jednosobnih stanova u Podgorici od 350 do 450 eura na manje atraktivnim lokacijama, a na više atraktivnim od 450 pa čak i do 700 eura.

Najam dvosobnih stanova se kreće se od 550 do 800 eura na manje atraktivnim lokacijama, a na boljim od 700 do 2.000 eura.

Cijene rentiranja trosobnih stanova idu i do 3.500 eura.

Forbes navodi da je prema riječima predsjednika Udruženja agencija za nekretnine prosječna cijena kvadrata, po Monstatovoj statistici, iznosi 1.800 eura.

Kako prenose, prosječna cijena kvadrata ne odgovara realnom stanju na primorju jer u tom dijelu Crne Gore, osim u Ulcinju, nema jeftinijeg kvadrata od 2.000 eura.

Mnogo su traženiji veći stanovi na boljim lokacijama kao što su Gorica C, Preko Morače gdje je kvadrat generalno skuplji.

Zagreb

Forbes navodi da je prosječna cijena kvadrata u glavnom gradu Hrvatske 3.310 eura.

Kada je riječ o iznajmljivanju, stanovi u Zagrebu od 50 kvadrata kreću se od 500 do 1.000 eura u zavisnosti od lokacije.

Stanovi u Gornjoj Dubravi, Pešcanici, Trešnjevki, Črnomercu kreću se od 500 do 750 eura, u Novom Zagrebu od 500 do 800 eura, dok se cijena mjesečne krije od 600 pa do 1.000 eura plaća na lokacijama kao što su Maksimir, Trešnjevka, Trnje, Gornji grad, Donji grad.

Beograd

Prema podacima agencije 4zida prosječno oglašena cijena garsonjere u Beogradu iznosi oko 300 eura, za jednosoban stan je u proseku potrebno izdvojiti 390 eura, jednoiposoban 470 eura, a za stanove većih struktura cijene se kreću od 680 do više od 1.500 eura.

U Beogradu retko ne može da se kupi stan ispod cene od 2.000 eura po kvadratu, a cene idu do 10.000 eura. Prosječna cijena kvadrata stana koji se oglašava na portalu 4zida trenutno iznosi 2.640 eura.

Cijene kvadrata najviše su skočile u Mirijevu i Jakovu u odnosu na prosječnu cijenu.

U Starom gradu prosječna cijena stanova je između 4.000 i 5.000 eura, u Mirijevu je kvadrat bio oko 1.800 eura, a sad je 2.500 eura.

Prosječna cijena u novogradnji je oko 3.000 eura po kvadratu, dok je prosječna starogradnja 2.300 do 2.400 eura.

U starogradnji najskuplji su mali stanovi (oko 35 kvadrata), jer ih ima malo u ponudi, a nalaze se u samom centru Beograda, pa kvadrat košta od 3.500 do 5.000 eura.

Atraktivne lokacije su Savski venac, Vračar, Novi Beograd, Stari grad.

