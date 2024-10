Nesretni milijarderi: Ko je ispao s ovogodišnje Forbesove rang liste 400 najbogatijih Amerikanaca

Za neke od njih ova godina je bila puna skandala, drugi su pretrpjeli žestoke udarce na berzi, a ima i onih koji se jednostavno nisu bogatili dovoljno brzo: Forbes donosi pregled mogula koji su 2024. godine izbačeni iz najelitnijeg kluba u Americi.

Teško je uopće i dospjeti na rang listu Forbes 400, ali ostati na njoj još je teže. Berze su u uzletu, a novajlije poput Nvidije ili Palantira rastu, što znači da sada oni koji žele dospjeti na popis 400 najbogatijih Amerikanaca moraju na svojim računima imati najmanje 3,3 milijarde dolara – 400 miliona dolara više nego prošle godine i najviše u istoriji.

Zbog ovako visoke letvice, ove godine je s popisa ispalo čak 30 manje uspješnih milijardera, što je šest više u odnosu na prethodnu godinu.

Dvanaestero njih je zapravo i bogatije, ili barem jednako bogato, u odnosu na prošlu godinu, ali jednostavno su ih prestigli oni koji su u posljednjih 12 mjeseci zgrnuli veće bogatstvo. Preostalih 18 izgubilo je u godinu ogromne svote, neki 100 miliona dolara, neki čak do 13 milijardi dolara. Razlog? Pad vrijednosti komercijalnih nekretnina, loši rezultati dionica na berzama ili – doniranje novca u humanitarne svrhe.

Forbes donosi pogled u neke od najpoznatijih imena koji se ne nalaze na ovogodišnjoj rang listi Forbes 400.

David Green i porodica

BOGATSTVO: manje od milijarde dolara BOGATSTVO 2023.: 13,7 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Maloprodaja

82-godišnji osnivač Hobby Lobbyja godinama se zavjetovao da svoje carstvo neće prodati ili dati u nasljedstvo, već donirati u humanitarne svrhe. Ove godine Forbes ga je uklonio s popisa najbogatijih Amerikanaca nakon što je saznao da je Green zaista svoj udio stavio u neopozivi fond kojem je cilj podržavati neprofitna udruženja.

Charles Cohen

BOGATSTVO: 2,1 milijarda dolara BOGATSTVO 2023.: 3 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Nekretnine

Nekretninsko carstvo Charlesa Cohena, Cohen Brothers Realty, proširilo se na preko milion kvadratnih metara nakon što je otkupio udjele od svog oca i ujaka 80-ih godina prošlog stoljeća. Većina njegovog bogatstva vezana je za luksuzne uredske prostore u New Yorku, koji su u problemima: Cohen se bori s ovrhom vrijednom 534 miliona dolara korporacije Fortress Credit Corporation na neke njegove nekretnine u SAD-u i Velikoj Britaniji, a nije platio ni zajam vezan za zgradu na aveniji Lexington.

Jane Lauder

BOGATSTVO: 2,2 milijarde dolara BOGATSTVO 2023.: 3,4 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Estee Lauder

Unuka legende kozmetike Estee Lauder izvršna je potpredsjednica istoimenog beauty giganta. Kompanija ima više od 20 brendova i godišnje prihode iznad 15 milijardi dolara, no cijene njenih dionica tokom protekle godine pale su za 40 posto. Njen otac Ronald Lauder i ujak Leonard Lauder uspjeli su se ipak zadržati na popisu najbogatijih Amerikanaca s bogatstvom od 4,7 milijardi, odnosno 11,5 milijardi dolara.

Vincent McMahon

BOGATSTVO: 2,5 milijardi dolara BOGATSTVO 2023.: 3,1 milijarda dolara IZVOR BOGATSTVA: Zabava

Bivši direktor TKO Holdingsa, vlasnika WWE-a, navodno je pod istragom američkih saveznih službi zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Optužbe je nazvao “izmišljenim incidentima koji se nikada nisu dogodili.”

Wesley Edens

BOGATSTVO: 2,9 milijardi dolara BOGATSTVO 2023.: 3,9 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Investicije

Edens je bio jedan od osnivača Fortress Investment Groupa 1998. godine, a do danas je predsjednik kompanije. Dionice jednog od najvećih društava kompanije, New Fortress Energy, pale su u proteklih 12 mjeseci za više od 70 posto.

Rodney Sacks i porodica

BOGATSTVO: 2,9 milijardi dolara BOGATSTVO 2023.: 3,1 milijarda dolara IZVOR BOGATSTVA: Energetska pića

Dionice Sacksove firme za proizvodnju energetskih pića Monster Beverage Corporation, koju je osnovao i čiji je predsjednik, nisu rasle prethodne godine, a čak su zabilježile i pad od četiri posto usljed sve žešće konkurencije.

Hayes Barnard

BOGATSTVO: 3,2 milijarde dolara BOGATSTVO 2023.: 3,7 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Fintech

GoodLeap, fintech kompanija koju je Barnard osnovao i čiji je izvršni direktor, nudi zajmove vlasnicima kuća za pomoć u financiranju instalacija solara. Vrijednost njegovog biznisa pada od 2022. godine zbog pada procjena vrijednosti firmi u sektoru fintecha i obnovljive energije.

Aneel Bhusri

BOGATSTVO: 3,2 milijarde dolara BOGATSTVO 2023.: 3 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Poslovni softveri

Ovaj veteran Silicijske doline osnovao je kompaniju Workday, čije dionice su protekle godine narasle za oko pet posto. To nije bilo dovoljno za držanje koraka s drugim članovima kluba Forbes 400 čije bogatstvo je u prosjeku naraslo za 18 posto.

Howard Schultz

BOGATSTVO: 3,2 milijarde dolara BOGATSTVO 2023.: 3,2 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Starbucks

Čovjek koji je 1980-ih preuzeo vodstvo Starbucksa odradio je tri mandata kao izvršni direktor i odstupio s pozicije početkom 2023. godine. Dionice Starbucksa jedva da su se pomaknule u proteklih 12 mjeseci uslijed pritisaka aktivista, a kompanija je nedavno na poziciju novog izvršnog direktora dovela bivšeg šefa Chipotlea, Briana Niccola.

Ron Burkle

BOGATSTVO: 3,2 milijarde dolara BOGATSTVO 2023.: 3,1 milijarda dolara IZVOR BOGATSTVA: Supermarketi, investicije

Burkleova investicijska firma Yucaipa ostvarila je velike povrate tokom kupovine i prodaje lanaca supermarketa Fred Meyer, Jurgensen’s, Ralphs i drugih. Burkle je predsjednik matične kompanije kluba i hotelskog lanca Soho House, a odbio je pokušaje investitora da firmu maknu s berze iako su njene dionice u protekloj godini pale za 30 posto.

