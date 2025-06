Koliko je bogata Kristi Noem, američka sekretarka za unutrašnju sigurnost

Kristi Noem dospjela je u centar pažnje kada joj je lopov ukrao tašnu u restoranu u Washingtonu i pobjegao sa 3.000 dolara u gotovini. Prema procjeni Forbesa, njena imovina vrijedi oko pet miliona dolara, na osnovu analize zemljišnih knjiga i finansijskih izvještaja.

Korijeni bogatstva

Izvor njenog bogatstva nalazi se 1.900 kilometara daleko od glavnog grada SAD-a, u istočnom dijelu Južne Dakote, među poljima žita i rijetkim domaćinstvima. Porodična farma na kojoj je Noem odrasla nalazi se izvan naselja Hazel (132 stanovnika), okružena obradivim zemljištem. Njena sadašnja kuća nalazi se u Castlewoodu (698 stanovnika), na imanju od 200 jutara rančerskog zemljišta. U gradiću Bryant (471 stanovnik) nalazi se prizemna zgrada u kojoj je Noem Insurance — osiguravajuća kompanija njenog supruga Bryona Noema. Ta firma je u posljednje dvije godine ostvarila 1,1 milion dolara prihoda od plata i dobiti, prodajući polise za osiguranje kuća, automobila, farmi i života.

Raznolika imovina

Bryon Noem je 2010. godine kupio agenciju od jedne banke iz Južne Dakote. Prava zarada je krenula oko 2015. godine, kada je Kristi, tada još članica Kongresa, prijavila da je prihod firme skočio sa raspona od 50.000–100.000 dolara u 2014. godini, na 100.000 do milion dolara godinu kasnije — i od tada nije pao. Forbes procjenjuje da bi Noem Insurance sada mogao vrijediti oko dva miliona dolara, nakon otplate dugova. To je najveća pojedinačna stavka u ličnom portfoliju članice Trumpove administracije. Dodatna imovina uključuje i jednu autopraonicu u suvlasništvu, porodični dom i zemljište, penzioni fond Kristi Noem, više gotovinskih i investicionih računa, stoku, poljoprivrednu opremu i zajam za joga studio njihove kćerke od 28 godina.

Ministarstvo unutrašnje sigurnosti nije odgovorilo na zahtjeve za komentar. Bryon se javio telefonom, osporio Forbesovu procjenu vrijednosti Noem Insurancea, ali nije dao dodatne komentare.

Foto: Alex Brandon/Pool via Reuters

Od rakuna do konja

Kristi Noem je rođena 1971. u Watertownu, Južna Dakota, kao dijete farmera Rona i Corrine Arnold. U djetinjstvu je uzgajala razne životinje — uključujući, kako piše u svojoj autobiografiji, rakune, papagaje, koze, ovce, minijaturnog konja i „malo stado” od 20–30 mačaka. Upoznala je Bryona još u srednjoj školi, a vjenčali su se 1992. Porodičnu tragediju pretrpjela je 1994., kada joj je otac poginuo u nesreći na farmi, dok je bila trudna i pohađala fakultet. Napustila je studije da bi preuzela porodičnu farmu. Sa Bryonom ima troje djece.

Vodili su i lovački dom dok Bryon 2003. nije preuzeo upravljanje osiguravajućim poslovima banke Bryant State Bank. Tri godine kasnije kupili su 31 jutro zemljišta u Castlewoodu za 7.500 dolara, gdje su izgradili porodičnu kuću. U 2008. i 2010. godini kupili su dodatnih 170 jutara za ispašu stoke. Forbes procjenjuje da kuća i zemljište sada vrijede oko 1,1 milion dolara, ne računajući hipoteku od 200.000 dolara.

Ulazak u politiku

Te iste 2006. godine Kristi Noem ulazi u zakonodavno tijelo Južne Dakote. “Pomislila sam da nam treba neko ko još radi na farmi i vodi posao,” piše u prvoj knjizi. Posao je bio honorarni, sa platom od 12.000 dolara. Tri sata udaljeni Pjer, glavni grad države, posjećivala je tokom 40-dnevne sjednice, prvobitno boraveći kod porodičnih prijatelja. Brzo je uspostavila veze sa republikanskim liderima, i nakon reizbora 2008. postala je pomoćnica vođe većine.

Godine 2010. oboje, i ona i Bryon, su “unaprijeđeni” — on kupuje firmu i naziva je Noem Insurance, a ona osvaja jedino mjesto Južne Dakote u Predstavničkom domu Kongresa, uprkos skandalu zbog saobraćajnih kazni (gotovo 20 kazni, od kojih su neke ostale neplaćene, što je dovelo do naloga za hapšenje). Ipak, pobijedila je demokratskog kandidata u talasu podrške Tea Party pokretu.

Kongresna plata i penzija

Braća su otkupila njen udio u farmi, a Kristi je otišla u Washington, gdje je kongresna plata iznosila 174.000 dolara. U Kongresu je bila most između republikanskog rukovodstva i novih članova, izborila se za poljoprivredne subvencije i odradila četiri mandata, nakon čega je stekla penziju koju Forbes procjenjuje na 140.000 dolara. Završila je i fakultet 2011. godine — onlajn, na Državnom univerzitetu South Dakota State University, smjer političke nauke.

Napisala je dvije memoarske knjige: Not My First Rodeo (2022), koja je slabo prošla (oko 700 prodatih primjeraka), i No Going Back (2024), koja je izazvala kontroverze zbog priče u kojoj opisuje kako je ubila razigranog psa starog 14 mjeseci nakon lova na fazane. Tada se smatrala potencijalnom potpredsjedničkom kandidatkinjom Donalda Trampa. Druga knjiga je prodata u preko 36.000 primjeraka.

U istom periodu Bryon pokreće novi posao — 2021., sa partnerom kupuje zemljište pored Walmarta u Pierreu i otvara autopraonicu. Forbes procjenjuje da njegov udio vrijedi oko 300.000 dolara, nakon otplate dugova.

Ministarski status i budžet

Iako Trump nije izabrao Noem za potpredsjednicu, uvrstio ju je u svoju administraciju. Kao ministarka unutrašnje sigurnosti prima platu od 235.100 dolara. Danas ima veći ugled i veći budžet nego ikad. Ministarstvo je prošle godine potrošilo 140 milijardi dolara — oko 20 puta više od državnog budžeta Južne Dakote. Predloženi republikanski zakon koji prolazi kroz Kongres dodijelio bi Ministarstvu dodatnih 138 milijardi dolara tokom 10 godina, za sprovođenje imigracione politike i zaštitu granica, djelimično pokriveno sa 67 milijardi dolara od većih imigracionih taksi.

Ipak, Noem ne zaboravlja svoje korijene. U svom prvom obraćanju zaposlenima Ministarstva, prisjetila se dana kada je sa deset godina postavljala ogradu sa ocem, koji je uvijek očekivao da su alati spremni. “To je i naš posao ovdje, u Ministarstvu unutrašnje sigurnosti,” rekla je. “Mi se pripremamo unaprijed i razmišljamo tri koraka ispred, kako bi ljudi imali sve što im treba.”

Kyle Khan-Mullins, Forbes

