Nevjerovatne zarade najvećih zvijezda američkog filma, televizije i muzike

Nakon godina procvata slave, tržište se hladi. Ali vrtoglave zarade i dalje pristižu najvećim zvijezdama američkog filma, televizije i muzike.

Uposlu, tajming je ključan. Procvat poduzetništva među slavnim ličnostima započeo je munjevitom brzinom krajem 2020. Mnogi pjevači, glumci i voditelji talk showa također su maksimalno iskoristili ovo vrijeme, stvorivši bogatstvo vrijedno stotine miliona eura, neki čak i više. Međutim, sada su i sami osjetili posljedice ekonomskog usporavanja.

Ove godine, 16 poznatih ličnosti našlo se na Forbesovoj listi 100 najbogatijih Amerikanaca koji su sami stekli bogatstvo. Da bi se našli na listi, morali su “vrijediti” najmanje 350 miliona dolara, ili 306 miliona eura.

Šesnaest poznatih ličnosti zajedno “vrijedi” 14,1 milijardu dolara (oko 12,4 milijarde eura), što je 0,8 milijardi dolara više nego godinu prije.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey

Neto vrijednost: 2,72 milijarde eura | Izvor bogatstva: TV emisije

Iako je njena istoimena emisija napustila televizijske ekrane prije skoro 15 godina, Oprah Winfrey ostaje stalna zvijezda malih ekrana. Prošle godine se pojavila u Netflixovom filmu The Six Triple Eight i vodila tri televizijske emisije. Prošle godine je navodno platila oko 65 miliona eura za novi privatni avion, a posjeduje i velike nekretnine na Havajima. Weight Watchers, čiji je odbor napustila u maju 2024. godine, podnio je zahtjev za bankrot u maju ove godine.

Kim Kardashian

Neto vrijednost: 1,5 milijardi eura | Izvor bogatstva: Stilizirajući donji veš, proizvodi za njegu kože

U februaru je Kim Kardashian pokrenula svoju kompaniju za donje rublje za tijelo, Skims, vrijednu 800 miliona dolara (procijenjeni prihod), pod brendom NikeSkims, u saradnji sa sportskim gigantom Nike. Očekuje se da će proizvod biti u prodaji u narednim mjesecima. U martu je Coty prodao svoj 20% udjela u Kardashianinoj liniji njege kože, SKKN by Kim, zabilježivši gubitak od oko 62 miliona dolara.

Taylor Swift

Neto vrijednost: 1,4 milijarde eura | Izvor bogatstva: Muzika

Nakon 149 koncerata u 54 grada, njena turneja Eras Tour završena je u decembru kao najuspješnija turneja u historiji muzike. Sa više od 1,7 milijardi eura prodaje ulaznica, više je nego udvostručila prethodni rekord. Najveća svjetska muzička zvijezda pronašla je brojne načine da unovči svoju odanu bazu obožavatelja, od ulaznica do filmova, knjiga i ponovnih snimanja svojih albuma, koji su joj u protekle dvije godine donijeli više od 170 miliona eura.

Krajem maja je kupila prava na svojih prvih šest albuma od privatne investicijske firme Shamrock Capital, čime je prvi put dobila potpuno vlasništvo nad cijelim svojim muzičkim katalogom. U izjavi objavljenoj na njenoj web stranici, nazvala je to “ispunjenjem svog najvećeg sna”.

Rihanna

Rihanna

Neto vrijednost: 0,88 milijardi eura | Izvor bogatstva: Muzika, kozmetika

Bogatstvo pop zvijezde smanjeno je za 350 miliona eura zbog problema u njenim ključnim poslovima. Izvršni direktor njenog brenda donjeg rublja Savage X Fenty odstupa s dužnosti u augustu 2024. godine kako bi preuzeo Victoria's Secret. Očekuje se da će prihodi od njene linije kozmetike Fenty Beauty, čiji je suvlasnik s luksuznim konglomeratom LVMH, ostati nepromijenjeni. Fenty Beauty je lansiran u Kini prošle godine u onome što je LVMH opisao kao “izazovno okruženje”.

Madona

Neto vrijednost: 744 miliona eura | Izvor bogatstva: Muzika

Madonna još uvijek nije rekla posljednju riječ u muzičkoj karijeri dugoj više od 40 godina . U decembru prošle godine, na društvenim mrežama je otkrila da se vraća u studio za snimanje. Nagovještaj “Ko želi čuti novu pjesmu 2025. godine!” uslijedio je nakon završetka njene turneje Celebration, koja je završila u maju i zaradila skoro 202 miliona eura.

Beyoncé Knowles-Carter

Neto vrijednost: 683 miliona eura | Izvor bogatstva: Muzika

Pjevačica je krajem aprila započela svoju turneju “Cowboy Carter”, tokom koje će ovog ljeta održati 32 koncerta u devet američkih i evropskih gradova. Razgovori o nastupu u Sphereu u Las Vegasu su se raspali prošle godine. Tenzije s vlasnikom objekta, Jamesom Dolanom , eskalirale su ovog proljeća kada je na njenim prvim koncertima prikazana animacija Beyoncé kako podiže zgradu. Dolan je optužio Beyoncéin tim da koristi sliku zgrade bez dozvole i poslao joj pismo o prestanku djelovanja.

Selena Gomez

Selena Gomez

Neto vrijednost: 613 miliona eura | Izvor bogatstva: Kozmetika

Prije pet godina, Selena Gomez je pokrenula svoj kozmetički brend Rare Beauty, koji je nazvala po svom trećem solo studijskom albumu. Kompanija, poznata po tekućim rumenilima i dostupna putem vlastite online trgovine i Sephore, prošle godine je ostvarila prihod od oko 324 miliona eura. Forbes procjenjuje da kompanija vrijedi 1,1 milijardu eura, a Gomez posjeduje najmanje 51 posto kompanije. Bivša Disneyjeva zvijezda navodno prima oko 525.000 eura po epizodi kao glumica i producentica hit serije Only Murders in the Building (do sada je snimila 40 epizoda). Krajem godine nominovana je za Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu Emilia Pérez. Također je u martu objavila novi album sa svojim zaručnikom, producentom Bennyjem Blancom .

Kylie Jenner

Neto vrijednost: 587 miliona eura | Izvor bogatstva: Kozmetika

Iako je Coty prodao svoj udio u liniji za njegu kože njene polusestre Kim Kardashian, ona je zadovoljna svojim partnerstvom s Kylie Cosmetics. Pohvalili su uspješno globalno širenje brenda na nova tržišta, uključujući Indiju i Singapur. Novi parfem Kylie Jenner , Cosmic, također očigledno povećava prodaju. Međutim, procjene dionica su uglavnom pale, a dionice Cotyja pale su za 50 posto u odnosu na prošlu godinu. Najmlađa kćerka Kris Jenner također je prošle godine lansirala vlastito gazirano piće s votkom pod nazivom Sprinter.

Judy Sheindlin

Neto vrijednost: 587 miliona eura | Izvor bogatstva: TV emisije

U januaru prošle godine, TV sutkinja, poznatija kao Judge Judy, obnovila je ugovor sa Amazonom i nastavlja da producira 120 epizoda Judy Justice godišnje. Serija se ne emituje samo online, već i na 100 televizijskih stanica. Sheindlin također posjeduje nekretnine na Floridi, u Kaliforniji, Rhode Islandu i New Yorku, gdje trenutno prodaje luksuzni stan za skoro 9 miliona eura.

Celine Dion

Celine Dion

Neto vrijednost: 499 miliona eura | Izvor bogatstva: Muzika

Celine Dion je napravila dužu pauzu od nastupa nakon što je 2022. godine otkrila da joj je dijagnosticiran sindrom ukočenog muškarca, neizlječiva autoimuna bolest. Dokumentarac o njenoj borbi s tom bolešću, “I Am: Celine Dion”, objavljen je na Amazon Prime Video u junu. Zvijezda je zapanjila svijet u julu kada se neočekivano vratila na scenu kako bi otpjevala pjesmu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Barbra Streisand

Neto vrijednost: 447 miliona eura | Izvor bogatstva: Muzika

Pjevačica će u junu objaviti novi album dueta, na kojem će se pojaviti Paul McCartney , Bob Dylan , Mariah Carey i Ariana Grande . Također posjeduje luksuzno imanje u Malibuu vrijedno oko 111 miliona eura, koje je u januaru bilo ugroženo šumskim požarima, ali je ostalo netaknuto.

Ellen Degeneres

Neto vrijednost: 394 miliona eura | Izvor bogatstva: TV emisije

Nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima , bivša voditeljica talk showa počela je rasprodavati svoje brojne nekretnine u SAD-u i preselila se u Veliku Britaniju sa suprugom, glumicom Portijom de Rossi . Svoju najveću nekretninu, vilu od 10 hektara u blizini Santa Barbare u Kaliforniji, prodala je milijarderu Robertu Friedlandu za navodno 84 miliona funti.

Dolly Parton

Dolly Parton

Neto vrijednost: 394 miliona eura | Izvor bogatstva: Muzika, investicije

Njen suprug, Carl Dean , s kojim je bila u braku skoro 60 godina, preminuo je u martu. Dean je decenijama tiho podržavao Parton, dok je sam izbjegavao oči javnosti. Na Valentinovo, legendarna pjevačica je objavila obradu Carpenterove pjesme “Please, Please Please” sa Sabrinom Carpenter , koja se našla na vrhu Billboardove ljestvice. 2024. godine je također sarađivala s Beyoncé na još jednom hitu, “Tyrant”.

Reese Witherspoon

Neto vrijednost: 385 miliona eura | Izvor bogatstva: Industrija zabave

Reese Witherspoon je 2021. godine prodala većinski udio u svojoj produkcijskoj kući Hello Sunshine. Danas kompanija vrijedi manje od trećine svoje tadašnje prodajne vrijednosti od 788 miliona eura. Uprkos tome, glumica je i dalje veoma tražena. U januaru je glumila u romantičnoj komediji You're Cordially Invited za Amazon Prime Video, a ove godine se vraća i u četvrtoj sezoni The Morning Showa na Apple TV+. Također je izvršna producentica prequela hit filma Legally Blonde, Elle.

Katy Perry

Neto vrijednost: 315 miliona eura | Izvor bogatstva: Muzika

Katy Perry je objavila svoj posljednji album, “143”, u septembru prošle godine, koji je naišao na uglavnom negativne kritike muzičkih kritičara. U aprilu su je mnogi ismijavali zbog učešća u svemirskoj misiji Blue Origin, u kojoj su učestvovale isključivo žene. Bez obzira na reakcije, pjevačica je ubrzo nakon povratka na Zemlju krenula na osmomjesečnu turneju Lifetimes. 2023. godine prodala je prava na svoje albume za procijenjenih 197 miliona eura.

Serena Williams

Serena Williams

Neto vrijednost: 306 miliona eura | Izvor bogatstva: Tenis, investicije

Novopečena članica Kuće slavnih Olimpijskih igara SAD-a, koja će se penzionisati iz tenisa 2022. godine, ostaje izuzetno aktivna. Njena produkcijska kuća, Nine Two Six Productions, objavila je u julu dokumentarnu seriju za ESPN koja baca svjetlo na njenu legendarnu tenisku karijeru. Ove godine je također sarađivala s brendom dječje mode Janie and Jack i pridružila se vlasničkoj grupi košarkaškog tima Toronto Tempo u sjevernoameričkoj ženskoj košarkaškoj ligi WNBA, koja će početi igrati sljedećeg ljeta.

