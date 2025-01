Kako je osnivač desničarske video platforme porijeklom sa Balkana, postao milijarder

Mnogo ljudi krajem decembra dobija poklone, ali osnivač i direktor platforme Rumble, Chris Pavlovski, imao je odlične praznike. Njegova alternativa YouTubeu, koja tvrdi da slavi slobodu govora i popularna je među političkom desnicom, 20. decembra je najavila investiciju od 775 miliona dolara od kripto giganta Tether. Dionice Rambla porasle su više od 100 posto u narednoj sedmici i Pavlovskog učinile milijarderom.

Forbes procjenjuje da njegovo bogatstvo sada iznosi oko 1,3 milijarde dolara, zahvaljujući 25-postotnom udjelu u Rumbleu. I to sve uz pad vrlo nestabilnih dionica Rumblea za 17 posto u petak. Cijene su tada iznosile 13,43 dolara po dionici, dok su 26. decembra dosegle rekordnih 16,27 dolara po dionici.

Veliki dosadašnji gubici

“Za snagu dionica odgovoran je poboljšani bilans zbog investicije Tethera, ali i pogodnije političko okruženje za alternativne medije,” kaže analitičar Wedbusha, Scott Devitt.

U sklopu dogovora s Tetherom, koji će, kako tvrdi Pavlovski, “dodati raketu na Rumble dok se pripremamo za sljedeću fazu rasta”, kripto kompanija će uložiti 250 miliona dolara u još neprofitabilni bankovni račun platforme koji će se koristiti “za podršku inicijativama rasta.” Preostalih 525 miliona dolara biće upotrijebljeno za otkup čak četvrtine dionica kompanije.

Ovaj novac nije mogao doći u bolje vrijeme. Rumble je u prvih devet mjeseci 2024. godine prijavio neto gubitke od preko 100 miliona dolara, čime su ukupni gubici od početka 2023. godine porasli na 218 miliona dolara. Prije sporazuma s Tetherom, Rumble je takođe potrošio dvije trećine od preko 300 miliona dolara prikupljenih prilikom izlaska na berzu u septembru 2022. godine. Sada, s četvrtinom milijarde dolara od Tethera, Rumble može nastaviti potpisivati lukrativne ugovore s desničarskim kreatorima poput Donalda Trumpa Jr-a, Kimberly Guilfoyle i Russella Branda, kao i apolitičkim kreatorima poput Davea Portnoya. Svi oni već imaju ugovore s platformom.

Ko je Chris Pavlovski?

Rođen u Kanadi, Pavlovski je rano ušao u svijet komercijalnog interneta. Još kao tinejdžer je 90-ih i 2000-ih izrađivao internet stranice. Godine 2011. osnovao je Cosmic Development, kompaniju za IT outsourcing s kancelarijama u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, rodnoj zemlji njegovih roditelja. Kompanija sada ima 250 zaposlenih, a Rumble, jedan od 90 klijenata, je Cosmic Developmentu u prvih devet mjeseci 2024. uplatio više od 2,5 miliona dolara.

Pavlovski je Rumble pokrenuo 2013. godine kao alternativu Youtubeu koja bi pomagala manjim kreatorima u upravljanju njihovim pravima. Potom su platformu 2020. godine otkrili konzervativci frustrirani percepcijom “cenzure” u velikim tehnološkim kompanijama. Publika Rumblea porasla je s milion na 21 milion mjesečnih korisnika do kraja te godine, a zbog svega je i napravila zaokret prema trenutnoj “anti-cancel” kulturi. Godine 2021. kompanija rizičnog kapitala Narya koju je osnovao JD Vance uz pomoć Petera Thiela uložila je u Rumble 25 miliona dolara. Naredne godine platforma je izašla na berzu. U tome je pomogao Howard Lutnick, milijarder i direktor kompanije za finansijske usluge Cantor Fitzgerald i kandidat predsjednika Trumpa za ministra trgovine.

Nada u “anti-woke” pokret

Iz svog novog sjedišta u Longbout keju na Floridi Rumble je novac investitora od izlaska na berzu potrošio na to da postane “mini Google,” kako to opisuje Pavlovski. Izgradili su sopstveni sistem prodaje oglasa, kupili platformu za podkaste i lajvstriming koju je osnovao David Sacks (investitor i Trumpov novi AI i kripto car) i pokrenuli pružaoca usluge clouda. Takođe su konzervativnim komentatorima, gejming i sportskim kreatorima i mnogim drugim kreatorima sadržaja platili da koriste Rumble, sve u želji da otkinu komad kolača od Youtubea i Twitcha.

Rezultati su dosad bili razočaravajući. Broj mjesečnih korisnika Rumblea krajem 2022. godine dosegao je rekordnih 80 miliona. U posljednjem tromjesečju iznosio je oko 67 miliona. Uprkos nedavnom skoku, dionice platforme još su 20 posto niže u odnosu na dan kada je Rumble izišao na berzu. Ipak, Pavlovski se ne da obeshrabriti. Krajem decembra objavio je isječak u kojemu konzervativni komentator i investitor u Rumble, Dan Bongino, slavi rast “anti-woke paralelne ekonomije.” Pavlovski je iz dvominutnog videa istakao jedan citat: “Možete se popeti u taj voz ili biti pregaženi – jer on dolazi.”

