Povećanje minimalca najveće od 1995., Vlada FBiH ne misli mijenjati odluku, a ove olakšice su pripremljene za male kompanije

„Minimalna plata u entitetu FBiH iznosit će 1000 KM“, poruka je ovo koju je danas poslao premijer FBiH Nermin Nikšić na press-konferenciji organiziranoj povodom reakcija koje je izazvala odluka Vlade FBiH o povećanju minimalne plate u ovom entitetu BiH nekoliko dana prije nove godine.

Napomenuo je kako ovime šalje i poruku svim onim radnicima koji su se javljali Vladi s molbom da ne popusti pred pritiscima i ne povuče odluku, te istakao kako radnicima niko ne daje platu već da je oni zarađuju, te da zahvaljujući njihovom radu poslodavci ostvaruju dobit.

“Jedino se cijena rada nije mijenjala”

„Ne treba zanemariti činjenicu kako su se svi poslodavci zaštitili od inflacije povećavanjem cijena, ostvarili ekstra profit, a jedino se cijena rada nije mijenjala. U Federaciji je u 2023. ostvareno više od 5,7 milijardi KM dobiti, od čega oko 5,4 milijarde KM u privatnom sektoru, što je rast od 40 posto u posljednje tri godine, dok je u istom periodu minimalna plata porasla 14 posto“, kazao je Nikšić i dodao kako ih je saznanje o zloupotrebama neoporezivih naknada najviše i motivirala za donošenje Odluke o minimalnoj plati i stvaranju pretpostavki da se ona poveća na 1.000 KM do stavaranja uslova za donošenje Zakona o fiskalizaciji finansijskih transakcija u FBiH, Zakona o doprinosima, Zakona o minimalnoj plati i Zakona o dohotku.

Minimalnom platom od 1.000 KM nisu obuhvaćeni topli obrok, regres i naknada za prijevoz.

Ovom prilikom je navedeno kako će biti pojačani inspekcijski nadzori i da će biti rigorozni, kako bi se spriječile zloupotrebe da se radnike šalju na biro, a da oni nastave raditi nacrno za poslodavca.

Prema podacima Porezne uprave trenutno u FBiH minimalac od 619 KM ili manje isplaćuje se za 12.313 radnika, na platu od 620 KM do 700 KM prijavljeno je 93.999 radnika, od 700 KM do 799 KM ima 35.725 radnika, a s platom od 800 KM do 899 KM je prijavljeno 45.653 radnika.

„Notorna je neistina da za više od 180.000 radnika koji su prijavljeni na manju platu od 1.000 KM treba osigurati razlika kao da su svi prijavljeni na 619 KM“, kazao je Nikšić i dodao kako je Vlada predvidjela subvencioniranje razlike doprinosa za obrte, mikro i male firme ili za oko 140.000 radnika.

Previsoki dorpinosi

Podsjećamo, Vlada FBiH je nekoliko dana prije nove godine donijela Odluku o povećanju minimalne plate sa 619 KM na 1000 KM, što je povećanje od 65 posto i najveće u postratnoj historiji zemlje. Odluka je izazvala podijeljene reakcije, jedni su smatrali da je odluka dobra i da ju je trebalo i ranije donijeti, dok su drugi mišljenja kako će ona dovesti do ekonomskih problema malih preduzeća i otpuštanja radnika, jer neće moći odgovoriti ovom povećanju.

I dok su odluku podržali Sindikat i Vlada, Udruženje poslodavaca kao treći partner u Ekonomsko-socijalnom vijeću, smatra da nije prolem minimalna plaća od 1000 KM ali da jesu doprinosi na platu koji su u FBiH previsoki.

“Naš prijedlog Uredbe o minimalnim primanjima koji smo pismeno dostavili na sjednicu i koji je zaključak Upravnog odbora udruženja je bio da se utvrdi iznos od 1.000 KM minimalnih primanja, od čega bi bilo oporezivo 650 KM dok bi ostatak bio neoporeziv”, kazali su u svom saopćenju iz Udruženja poslodavaca.

Za minimalnu platu od 1.000,00 KM izdaci na platu iznosit će 743,82 KM (1,743.82 KM), dok su za raniju minimalnu platu od 619 KM izdaci bili za 684,8 KM manji, te je minimalna plata sa doprinosima iznosila 1.058,99 KM.

Koliko se minimalac do sada povećavao

Podsjećamo, od 2019. godine i početka pandemije, pa do kraja prošle godine, minimalna plata u FBiH povećana je za oko 100 KM.

U drugom entitu FBiH minimalna plata iznosi 900 KM, ali i u ovom entitetu se čuju zahtjevi za povećanje minimalca na 1050 KM.