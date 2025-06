Kako je Barron Trump zaradio 40 miliona dolara od kripto poduhvata svog oca

Barron ima veliko znanje o kriptovalutama“, rekao je američki predsjednik Donald Trump u intervjuu u septembru, kada je porodica Trump pokrenula kripto projekat pod nazivom World Liberty Financial.

U roku od devet mjeseci, Donald Trump je zaradio oko milijardu dolara od kriptovaluta, a njegov najmlađi sin se odlično snašao. Prema nekim procjenama, Barron Trump je zaradio skoro 40 miliona dolara, od čega mu je nakon plaćanja poreza ostalo oko 25 miliona dolara.

Čini se da je to znatno više nego što su njegova starija braća i sestre akumulirali tokom godina. Starija Trumpova djeca imala su manje udjele u očevoj kuli u Las Vegasu, a kasnije i u njegovom hotelu u Washingtonu. Ali čini se da nijedan od tih projekata nije donio toliko novca kao kriptovalute, koje su Beronu otvorile zvanični ulaz u porodični biznis.

Barron postaje ambasador

World Liberty Financial, decentralizirana kompanija za finansijske protokole i kriptovalute osnovana 2024. godine, poznata je po svojoj direktnoj povezanosti s Donaldom Trumpom i njegovom porodicom. Kompanija je imenovala Barrona Trumpa za ambasadora, isti status koji su dobili Don Jr. i Eric Trump. Sva trojica su navedena na službenoj web stranici kao suosnivači, zajedno sa još četiri osobe.

Mjesecima se nije znalo tačno koliki udio Trumpovi potomci imaju u projektu. Međutim, Trump je od tada objavio finansijski izvještaj u kojem je otkrio da lično posjeduje 52,5% kompanije, dok neimenovani članovi porodice posjeduju dodatnih 22,5%. Izvještaj ne otkriva tačnu raspodjelu unutar porodice, ali ako bi Don Jr., Eric i Barron dobili jednake udjele, svaki bi imao po 7,5%, što je otprilike isto koliko su imala najstarija troje Trumpove djece u hotelu u Washingtonu.

Koliko je novca zaradio World Liberty Financial?

Kompanija je prodala tokene u vrijednosti od najmanje 550 miliona dolara, a sve iznad prvih 30 miliona dolara izgleda pripada vlasnicima. Barron i njegova starija braća bi tako mogli dobiti po 39 miliona dolara prije oporezivanja. Međutim, postoji jedna komplikacija: porodica Trump je, čini se, prodala dio svog udjela u projektu negdje u januaru 2025. godine. U zavisnosti od toga kada i po kojoj cijeni su prodali, Barron i njegova braća bi mogli dobiti malo drugačiji iznos.

World Liberty Financial i Trump Organization nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Barron Trump na očevoj inauguraciji, Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Barron – milioner sa 19 godina

Sa 19 godina, Barron se pridružio uskom krugu Trumpovih ljudi koji su pronašli način da se obogate. Imao je samo devet godina kada je njegov otac objavio njegovu kandidaturu za predsjednika. Sedamnaest mjeseci kasnije, Donald Trump je pobijedio na izborima i uselio se u Bijelu kuću u januaru 2017. godine.

U Washingtonu se Barron navodno upisao u Episkopalnu školu St. Andrew u Potomacu, Maryland, gdje školarina danas iznosi preko 50.000 dolara godišnje.

Iako se rijetko pojavljivao u javnosti, prema biografiji Melanije Trump objavljenoj 2020. godine, ona je 2018. godine ponovo pregovarala o predbračnom ugovoru kako bi sinu osigurala bolje uslove nasljeđivanja i veće učešće u porodičnom poslu.

Tokom godina provedenih izvan Bijele kuće i javnosti, Barron je navodno pohađao Akademiju Oxbridge u West Palm Beachu na Floridi, gdje školarina prelazi 40.000 dolara godišnje. U septembru 2024. godine upisao se na Stern School of Business na Univerzitetu New York, gdje školarina iznosi 99.000 dolara godišnje. U istom mjesecu, njegov otac je najavio osnivanje World Liberty Financial.

Kyle Khan-Mullins, Forbes

Kako je Barron Trump možda zaradio 40 miliona dolara od kripto poduhvata svog oca