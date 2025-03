Braća iz Kine zaradila 11 milijardi dolara zahvaljujući bubble tea napitku

Akcije kompanije Mixue Group, najvećeg kineskog lanca za bubble tea (čaj s mjehurićima), pod kontrolom braće milijardera Žang Hongčao (Zhang Hongchao) i Hongfua, skočile su 43,2% tokom dugo očekivanog jučerašnjeg debija na hongkonškoj berzi. Kompanija je dostigla vrijednost od 14,1 milijardi dolara.

Mixue, najpoznatiji po prodaji svježe pripremljenih napitaka po cijeni od oko jednog dolara, završila je prvi trgovački dan na 290 hongkonških dolara, u poređenju sa IPO cijenom od 202,5 dolara po akciji (oko 25 eura). Mixue je putem IPO (inicijalna javna ponuda akcija) prikupio 3,45 milijardi HK$ (422 miliona eura). Privukli su niz velikih investitora, uključujući kineske investicione firme Hongshan i Boyu Capital.

Kao i postojeće investitore Hillhouse i fond Long-Z koji podržava Meituan. Kompanija je saopštila da će većinu prikupljenih sredstava iskoristiti za širenje lanca snabdijevanja. Cilj je i povećanje proizvodnih kapaciteta za prehrambene sastojke i opremu za prodavnice.

Na Forbes listi milijardera

Braća Hongčao (48), predsjednik Mixue, i Hongfu (40), izvršni direktor kompanije, najveći su akcionari. Svaki sa gotovo 41% vlasničkog udjela. Nakon izlaska na berzu, njihovo bogatstvo sada se procjenjuje na 5,8 milijardi dolara po osobi. Braća su ušla na Forbes listu milijardera u januaru 2024. Tada je Mixue prvi put podnio zahtjev za IPO u Hongkongu. Taj zahtjev je istekao zbog slabog tržišta, a kompanija je prošlog mjeseca podnijela novi zahtjev.

Iako braća nisu bila prisutna na ceremoniji IPO-a, Mixue je poslao svoju debeljuškastu maskotu da označi zvanični početak trgovanja. „Sniježni kralj“, s krunom i crvenim plaštom, izašao je na binu, udario ceremonijalni gong i zatim zaplesao uz pjesmu kompanije „I Love You, You Love Me, Mixue Ice Cream & Tea“.

Početak u skromnoj poslastičarnici

Mixue vuče korjene sa male tezge za prodaju ledenih poslastica u centralnom kineskom gradu Žengžu, koju je Hongčao držao od 1997. godine. Tada je, prema izvještajima, pozajmio 3.000 juana (414 dolara) od svoje bake kako bi otvorio prodavnicu Coldsnap Shaved Ice, preteču Mixue. U njoj je posluživao poslastice pravljenje ručno izrađenom mašinom za led.

Dvije godine kasnije, Hongčao je otvorio još jednu tezgu za ledene poslastice pod nazivom Mixue Bingcheng, što znači „slatki sniježni dvorac“. Prvi značajan uspjeh došao je 2005. kada je Mixue lansirao sladoled na točenje. Postao je hit zahvaljujući konkurentnim cijenama. Hongčao je nastavio da širi meni. Dodao je limunadu, kafu i bubble tea.

Mixue proizvodi, koji koštaju između tri centa i otprilike jednog dolara, najjeftiniji su među glavnim kineskim lancima za bubble tea, prema prospektu kompanije iz 2023. godine. Mixue je zbog toga dobio nadimak „Pinduoduo bubble tea“, prema popularnoj kineskoj platformi za grupnu kupovinu milijardera Kolina Huanga (Colin Huang).

Širenje putem franšiza

Hongfu se pridružio kompaniji 2007. i razvio ono što je kasnije postao uspješan franšizni model. Mixue danas ima više od 40.000 prodavnica u Kini i skoro 4.800 prodavnica u 11, uglavnom azijskih, zemalja. Pri tome je više od 99% u vlasništvu franšizera. Kompanija je u 2023. prodala 7,4 milijardi čaša napitaka. Tako je postala najveća kompanija za svježe pripremljene napitke u Kini i druga po veličini u svijetu, odmah iza Starbaksa. To se navodi u prospektu kompanije, koji se poziva na China Insights Industry Consultancy.

Finansijski uspon i izazovi

Tokom prvih devet mjeseci 2024. godine, prihodi kompanije Mixue porasli su 21% na godišnjem nivou, dostigavši 2,6 milijardi dolara. Kompanija je ostvarila gotovo 98% prihoda prodajom robe i opreme, poput prehrambenih sastojaka i mašina za sladoled, svojim franšizerima. Ostatak prihoda dolazi od franšiznih naknada. U istom periodu, neto profit skočio je 42%, dostigavši 480,5 miliona dolara. Kompanija je taj rast pripisala širenju mreže prodavnica, kao i povećanoj efikasnosti svog lanca snabdijevanja. Tvrde da je to najveći lanac u kineskoj industriji svježe pripremljenih napitaka. Pokrili su sve – od nabavke i proizvodnje do kontrole kvaliteta.

Međutim, prosječna prodaja po prodavnici pala je 4% na godišnjem nivou u prvih devet mjeseci 2024. godine, na gotovo 171.000 čaša po prodavnici. Kompanija je pad pripisala usporavanju industrije i pojačanoj konkurenciji. Kina trenutno ima oko 660.000 prodavnica koje prodaju sveže pripremljene napitke, prema prospektu kompanije.

Neki prodavci su spremni da snize cijene kako bi privukli potrošače koji paze na troškove. Kako bi zadržao konkurentsku prednost, Mixue planira dalju ekspanziju na strana tržišta i kreiranje više sadržaja sa svojim poznatim maskotom.

Sve veća konkurencija, investitori oprezni

Braća Hongčao i Hongfu pridružuju se sve većem broju kineskih preduzetnika koji su se obogatili prodajom bubble tea. To je slatki napitak sa kuglicama tapioke, koji je osvojio milenijalce i pripadnike generacije Z. Vang Junan (Wang Yunan), osnivač i predsjednik kompanije Guming Holdings, ušao je u klub milijardera prošlog mjeseca nakon što je njegov lanac za bubble tea izašao na berzu sa IPO-om vrijednim 233 miliona dolara u Hongkongu.

Investitori, međutim, postaju sve oprezniji zbog rastuće konkurencije u industriji. Vang Šaokun (Wang Xiaokun), osnivač i predsjednik kompanije Sichuan Baicha Baidao Industrial, koja upravlja lancem Cha Panda, ispao je sa liste milijardera nakon što su akcije njegove kompanije pale 18% od njenog debija na hongkonškoj berzi u aprilu prošle godine.

U međuvremenu, Peng Šin (Peng Xin) i Žao Lin (Zhao Lin), bračni par iza Nayuki Holdingsa, izgubili su status milijardera jer je cijena akcija njihove kompanije pala 90% od izlaska na berzu u Hongkongu 2021. godine.

