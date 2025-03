Zašto je “No Other Land” izazvao bijes u Izraelu nakon osvajanja Oscara

No Other Land (Nijedna druga zemlja) osvojio je Oskara za najbolji dokumentarni film, ali je istovremeno izazvao žestoke reakcije u Izraelu. Ovaj film, koji su zajedno režirali palestinski aktivist Basel Adra i izraelski novinar Yuval Abraham, donosi intiman prikaz dugogodišnje borbe palestinske zajednice u Masafer Jati na okupiranoj Zapadnoj obali protiv izraelske vojske i naseljenika.

Prikaz stvarnosti kroz lične priče

Film sadrži autentične snimke iz Adrinog djetinjstva, prikazujući njegovog oca, lokalnog aktivistu, u sukobima s izraelskim vojnicima koji su vršili prisilna iseljavanja palestinskih porodica. Kroz kombinaciju arhivskih snimaka i savremenih događaja, film pruža uvid u brutalnu stvarnost okupacije i svakodnevnog otpora palestinskih mještana.

REUTERS

Izraelske reakcije i političke osude

Nakon što je film osvojio prestižnu nagradu, izraelski političari i javne ličnosti burno su reagovali. Ministar kulture Izraela Miki Zohar nazvao je film “sramotnim propagandnim oruđem” koje šteti međunarodnom imidžu Izraela. Desničarski poslanici optužili su Hollywood da “nagrađuje antiizraelske narative” dok istovremeno ignoriše “patnju Izraelaca”.

Neki izraelski filmski kritičari branili su No Other Land, ističući da je film autentično svjedočanstvo o složenosti sukoba i važan doprinos razumijevanju realnosti na terenu. Međutim, premijer Benjamin Netanyahu i drugi članovi vlade oštro su osudili film, tvrdeći da on “potiče antisemitizam” i “ignoriše terorističke napade na Izraelce”.

Odjek na međunarodnoj sceni

Ovo nije prvi put da film o izraelsko-palestinskom sukobu izaziva kontroverze. Oskar za No Other Land dolazi u trenutku kada su tenzije u Gazi i Zapadnoj obali eskalirale, a međunarodna zajednica sve glasnije kritikuje izraelsku vojnu politiku. U isto vrijeme, film je dobio pohvale od organizacija za ljudska prava i pro-palestinskih aktivista, koji ga vide kao važan alat za podizanje svijesti o nasilju nad Palestincima.

Filmska ekipa je tokom dodjele nagrada poslala snažnu poruku solidarnosti sa palestinskim narodom. “Ovaj film je svjedočanstvo patnje, ali i otpora”, rekao je Basel Adra. “Ovo nije samo film, već stvarnost hiljada ljudi koji žive pod okupacijom.”

Yuval Abraham, izraelski novinar i jedan od režisera, istakao je da film nije protiv izraelskog naroda, već protiv nepravde: “Ne možemo zatvarati oči pred onim što se dešava. Nagrada nije važna koliko je važno da se istina čuje.”

REUTERS/Raneen Sawafta

Pitanja koja ostaju otvorena

Oskar za No Other Land postavlja ključno pitanje: može li filmska industrija doprinijeti promjeni narativa o izraelsko-palestinskom sukobu? Film je već izazvao lavinu rasprava i, iako su izraelske vlasti ljute zbog njegovog uspjeha, on nesumnjivo postaje važan dio globalnog diskursa o pravima Palestinaca.

Koliko god izazivao kontroverze, No Other Land ostaje moćno svjedočanstvo o borbi za pravdu i slobodu.