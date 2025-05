Zašto kompanija kojoj su Pokemoni donijeli milijarde baca sve niz vodu i okreće se AI

Dok prolazite kroz sjedište kompanije Niantic u čuvenoj zgradi Ferry Building u San Franciscu, dočekuju vas džinovski plišani Pokemoni. Na amfiteatarskim stepenicama, ogroman Snorlaks drijema u uglu, dok je Bulbasaur spreman da skoči. Na drugoj strani, zbunjeni Psajdak zuri u daljinu. Možda baš ka neočekivanoj budućnosti kompanije.

U martu je Niantic objavio pravu bombu. Kompanija koja stoji iza igre Pokemon Go – nekada najveće mobilne igre u SAD-u – odlučila je da napusti svijet igara i u potpunosti se posveti vještačkoj inteligenciji. Prodala je svoj segment za razvoj igara saudijskoj kompaniji Scopely za 3,5 milijardi dolara i preimenovala se u Niantic Spatial. Umjesto da razvija AR igre za mobilne telefone, sada će praviti modele vještačke inteligencije koji analiziraju stvarni svijet za potrebe poslovnih korisnika.

„Nije baš uobičajeno da uspješna kompanija uradi ovakvu ‘ćelijsku diobu’ – da formira dvije kompanije“, kaže suosnivač i izvršni direktor John Hanke za Forbes. „Postalo nam je jasno da je najbolji način da maksimalno iskoristimo potencijal oba segmenta. Da ih razdvojimo i pustimo da svako ide svojim putem“.

John Hanke, Foto: Niantic

Podaci iz Pokemona usmjereni u AI

Sada se Niantic u potpunosti fokusira na svoju novu platformu Spatial, predstavljenu u novembru. Ona nudi alate za mapiranje pomoću AI. Kompanije ih mogu koristiti, recimo, za kreiranje ruta za robote ili za napajanje AR naočara. Baš kao što veliki jezički modeli omogućavaju vještačkoj inteligenciji da generiše tekst, Nianticovi veliki geoprostorni modeli (LGM) pomažu AI da razumije, navigira i djeluje u fizičkom prostoru kao čovjek. Ovi modeli mogu rekonstruisati 3D prikaze stvarnih mjesta zahvaljujući ogromnoj bazi lokacijskih podataka. Ti podaci su sakupljenih iz 48 milijardi kilometara koje su ljudi prešli igrajući Pokemon Go i Ingress. A kada podaci nisu potpuni, generativna AI popunjava praznine. Na primjer, procjenjuje ugao statue ili nedostajuće uglove prostorija.

Zaokret Niantica osvjetljava tektonski pomak koji je generativna AI izazvala u Silicijumskoj dolini otkad je ChatGPT uzdrmao industriju prije skoro dvije i po godine – mijenjajući čak i dobro ustaljene, deceniju stare kompanije poput Niantica. Prema podacima firme Gartner, tržište prostorne računarske tehnologije (spatial computing) trebalo bi da poraste na 1,7 biliona dolara do 2033, sa 110 milijardi iz 2023. godine, uz podršku firmi poput TomToma i tehnoloških giganata kao što je Google. „Prilika je ogromna“, kaže Tuong Nguyen, analitičar iz Gartnera.

Velika konkurencija

Ali konkurencija je ozbiljna. U oblasti prostorne AI, Niantic se suočava s moćnim rivalima. Još od 2021. godine, Nvidia, proizvođač čipova vrijedan tri biliona dolara, nudi platformu Omniverse, koja stvara 3D „digitalne blizance“ za simulacije u fabrikama i industrijskim okruženjima. Prošle godine, pionirka računarskog vida Fei-Fei Li, poznata kao „kuma AIa“, osnovala je startap World Labs, koji razvija AI sposobnu da stvara 3D fantazijske svjetove – korisne za razvoj igara ili astronautske simulacije. Kompanija već vrijedi milijardu dolara – iako još nije lansirala nijedan proizvod.

Kako bi finansirao novi pravac, Niantic se okrenuo postojećim investitorima, uključujući Coatue, Battery Ventures i CRV, koji su uložili 250 miliona dolara. Kao dio dogovora, koji je bio u pripremi godinu dana i očekuje se da bude završen do kraja mjeseca, oko 400 zaposlenih iz sektora igara prelazi u Scopely (koji stoji iza igre Monopoly Go). Oko 200 će ostati u Nianticu. Tokom restrukturiranja, kompanija je otpustila više od 65 ljudi. Henki kaže da se ne očekuju nova „značajna“ otpuštanja, iako bi još jedna ili dvije osobe mogle napustiti firmu u finalnim fazama dogovora.

Koliko milijardi je donio Pokemon Go

Foto: Shutterstock

Od samog početka, Pokemon Go je bio ogroman hit, koji je od 2016. do danas donio oko osam milijardi dolara prihoda, procjenjuju analitičari. Gotovo deceniju kasnije, igra koja od igrača zahtijeva da love virtuelne Pokemone krećući se po stvarnim lokacijama, dostigla je 100 miliona igrača u 2024, kaže Niantic. Kompanija je prošle godine prihodovala milijardu dolara, sa 30 miliona mjesečnih korisnika u cjelokupnom portfoliju. Uključujući i Pikmin Bloom (igru za brojanje koraka, razvijenu s Nintendom) i Monster Hunter Now (razvijenu s Capcom-om). Iako Niantic ne izdvaja prihode po igrama, firma za istraživanje tržišta Aldora Intelligence procjenjuje da je najveći dio zarade došao upravo od Pokemon Goa – čak 770 miliona dolara od ukupne milijarde u 2024.

Igra je bila „uhvaćen grom u boci“, ali Niantic nije uspio da ponovi isti uspjeh. Harry Potter: Wizards Unite, prvi veliki projekat nakon Pokemon Go, lansiran je 2019, a ugašen 2022. Te godine kompanija je otpustila oko 90 ljudi i zatvorila više igara u razvoju. Uključujući i onu zasnovanu na Transformersima. Godinu kasnije, zatvoren je i studio u Los Angelesu, a otpušteno 230 ljudi. Četvrtina tadašnje radne snage. To je značilo i otkazivanje većih projekata s partnerima poput NBA i Marvela. Čak je i Pokemon Go izgubio sjaj. I dalje je u top 10 RPG igara na Appleovom App Store-u, ali je ispao iz top 100 besplatnih igara.

Hanke insistira da prodaja nije rezultat loših poslovnih rezultata u sektoru igara. „Ne radi se o napuštanju posla sa igrama“, rekao je. „Pogledajte igre koje imamo – prihod je dobar“, dodaje. Ističe uspješno lansiranje igre Monster Hunter Now 2023. godine. Prema podacima Aldore, igra je prošle godine donijela 142 miliona dolara – rast od 23% u odnosu na godinu ranije. Osnivač Aldora Intelligence, Just van Dreunen, koji proučava industriju već 15 godina, saglasan je: „Ovo nije bila rasprodaja u očaju da se firma spasi“.

Fokusiranje kompanije

Foto: Shutterstock

Najveći razlog za razdvajanje, kažu rukovodioci Niantica, jeste fokus. Unutar kompanije je stalno postojalo nadmetanje za resurse između sektora za razvoj igara i tehnološkog sektora koji je razvijao sve AR i mape koji pokreću te igre. Tehnički tim, na primjer, razvio je vizuelni pozicioni sistem, koji može tačno odrediti gdje i kada je neko bio. Kao kad uhvatite Skvirtla na Grand Central Terminalu u podne. Tehnološki portfolio uključuje i Scaniverse, aplikaciju kupljenu 2021. Ona omogućava korisniku da napravi 3D model sobe skeniranjem telefonom – slično kao kod panoramskih fotografija.

Sada kompanija može uložiti svu energiju u poslovne klijente. Iako to znači da više ne može da se osloni na svoju primarnu mašinu za novac. „Morat ćemo da se oslonimo na sopstveni prihod“, kaže tehnički direktor Brian McClendon. „I nećemo više morati da dijelimo pažnju između održavanja Monster Huntera, Pokemon Go i svega ostalog, već ćemo se fokusirati samo na ovo“, rekao je, misleći na novu poslovnu platformu. Brandon Gleklen, partner u Battery Ventures koji je prvi uložio u Niantic 2019., rekao je za Forbes da je ovaj potez bio neizbježan. Upoređuje pokušaj kombinovanja igara i razvoja AI s „dvjema osobama koje pokušavaju da trče trku s tri noge“.

Povratak korijenima

Zaokret ka poslovnoj primjeni AI predstavlja ozbiljan korporativni zaokret za kompaniju poznatu po razigranoj kulturi. Ime je dobila po Nianticu, olupini kitolovačkog broda koji je doveo tragače za zlatom u San Francisco tokom zlatne groznice 1849. godine. Njegovi ostaci i danas se nalaze ispod kule TransAmerica. U znak poštovanja prema brodu, Nianticov hol je uređen kao paluba starog broda, s antikvitetima poput topa i ronilačkog odijela.

Ali Hanke kaže da je nova strategija povratak njegovim korjenima. Kao pionir u digitalnom mapiranju, Hanke je 2001. koosnovao Keyhole, startap za satelitske snimke koji je Google kupio 2004., za oko 35 miliona dolara u akcijama i na čijim temeljima je napravljen Google Maps. Nakon što je preuzeo vođstvo nad globalnim mapiranjem u Googleu, osnovao je Niantic 2010. kao malu gejming diviziju unutar te tehnološke kompanije. Dvije godine kasnije, lansirao je Ingress, naučnofantastičnu igru nalik „osvoji zastavu“, koja je stekla veliku popularnost. Niantic je 2015. izdvojen kao samostalna kompanija. (Googlev je i dalje investitor u Niantic Spatial.)

Onda je došao Pokemon Go. Objavljena 2016., igra je postavljanjem virtuelnih Pokemon likova na stvarne lokacije podstakla milione ljudi da istražuju spoljašnji svijet. Tada je to bila rijetkost za jednu onlajn igru u doba sve dužeg vremena ispred ekrana. Inspirisala je okupljanja i događaje širom svijeta. Dok su mnoge firme posustajale tokom pandemije, Pokemon Go je cvjetao. Ljudi su tražili aktivnosti na otvorenom uz fizičku distancu. Tri dana nakon objavljivanja, igra je imala više korisnika nego Twitter. Poslije samo dva mjeseca, postala je najuspješnija mobilna igra u istoriji SAD, sa 21 milionom dnevnih korisnika.

Uspjeh nosi probleme

Iako je bila zlatna koka, taj uspjeh je sa sobom nosio i dosta problema. Potrebno je mnogo rada i novca da bi se takav hit održao. Niantic je ulagao ogromne resurse u razvijanje novih funkcionalnosti kako bi igrače neprestano vraćao. U međuvremenu, stvoriti novu igru sličnog uspjeha postalo je sve teže. „U godinama nakon lansiranja Pokemon Go, mobilno tržište se zagušilo. Promjene u prodavnicama aplikacija i pejzažu mobilnog oglašavanja učinile su lansiranje novih velikih igara sve težim“, napisao je Hanke u internoj poruci zaposlenima tokom otpuštanja 2023.

Zato je Niantic učinio nezamislivo: napustio je gejming biznis. „Ne mislim da je maksimizacija vrijednosti Pokemon Go u narednih 10 godina nešto gde je [Hankeovo] srce zaista bilo“, kaže Saar Gur, generalni partner u CRV-u, koji je učestvovao u investicionoj rundi Series C.

Cilj je sada da Niantic svoje osnovne tehnologije ponudi poslovnim klijentima. Naprimjer, njihov sistem vizuelnog pozicioniranja. On bi firmama mogao pomoći da potvrde isporuke bez fotografisanja paketa na pragu, kaže McClendon. Aplikacija Scaniverse, na primjer, može omogućiti serviseru HVAC sistema da na daljinu pregleda prostor i zabilježi podatke u virtuelnom prostoru.

Niantic Spatial za sada ima nekoliko klijenata. Turistička organizacija Singapura koristi njihovu tehnologiju za kreiranje proširene stvarnosti u obilasku popularne Flower Dome staklene bašte, najveće u svijetu. U zatvorenoj test fazi, koja bi trebalo da počne sljedećeg mjeseca, posjetioci će pomoću naočara sa proširenom stvarnošću videti digitalne informacije o vrstama cvijeća koje se pojavljuju dok prolaze kroz vrt, rekao je Gregory Yap, potpredsjednik za tržišta Amerike u toj organizaciji.

Ugovor sa vladinim konsultantom Booz Allen Hamilton omogućava pristup Nianticovim logističkim i mapiranim alatima svim njegovim korporativnim klijentima. Uključujući tehnologiju skeniranja i precizno lociranje koje mjeri tačnost do jednog centimetra. Jedan još neimenovani klijent, prema riječima Henkija, radi na razvoju koji je „djelimično tematski park, djelimično poslovni centar, djelimično stambeni kompleks“. Niantic ne isključuje ni saradnju sa vojskom. „Imaćemo klijente u javnom sektoru, uključujući i vojsku“, rekao je Hanke. Ali, naglašava granicu: „Mi se ne bavimo proizvodnjom oružanih sistema“.

I dalje vezani za Pokemone

Foto: Shutterstock

Ključni resurs za vještačku inteligenciju su podaci. Pokemon Go ih je prikupljao u ogromnim količinama. Međutim, Niantic tvrdi da se odricanjem gejming divizije ne odriče i tog izvora. Kompanija će nastaviti da pruža osnovnu tehnologiju za mapiranje igri Pokemon Go, sada kao vendor za Scopely, umjesto da bude vlasnik. To znači da će Niantic Spatial i dalje imati pristup podacima koji su omogućili kreiranje njihovih AI modela, kaže Tory Smith, direktor za upravljanje proizvodima mape. „Nije kao da se slavina zatvara“, ističe. „Samo više ne možemo kontrolisati kako će se sve razvijati“.

A ne mogu ni kontrolisati ko ima pristup tim podacima. Kada je u martu objavljena prodaja Scopely-u, kompaniji iz Californije koja je u vlasništvu saudijskog državnog investicionog fonda, pojavile su se kritike zbog prenosa popularnih igara – i podataka o korisnicima. Hanke odbacuje te zabrinutosti. „Pravila poslovanja su tu prilično jasna. Niantic i Scopely su čuvari tih podataka“, rekao je. „Tako da ne bi trebalo da bude pristupa niti korišćenja van te dvije kompanije“. U saopštenju, portparol Scopely-a je rekao da kompanija „održava autonomno i nezavisno poslovanje“ i da su „podaci igrača uvijek bili i biće tretirani u skladu sa strogim zakonima i propisima o privatnosti. I da se čuvaju isključivo na serverima u SAD“.

Neki kritičari smatraju da Saudijska Arabija ulaže u industrije zabave kako bi skrenula pažnju sa svojih problema sa ljudskim pravima. Hanke kaže da je Niantic razmatrao te aspekte prilikom izbora kupca. „Razmišljali smo o tome. Vodili smo rasprave i debate“, rekao je. „Na osnovu naših ličnih iskustava i ljudi s kojima smo radili u Kraljevstvu, vjerujem da tamo postoji stvarna želja da postanu otvorenije i liberalnije društvo“.

Izazovi s privatnošću podataka

Kada je Niantic prošlog novembra objavio da je kreirao AI modele zasnovane na lokacijskim podacima koje su prikupile njihove igre, uslijedila je nova reakcija javnosti. Neki igrači su se osjetili iznevjerenima jer nisu znali da se njihovi podaci koriste za treniranje AI. Hanke to odlučno negira, rekavši da se podaci nisu prikupljali dok su ljudi samo šetali igrajući igru – već samo kada bi korisnici obavljali određene radnje, poput skeniranja PokeStop-a za nagrade u igri. I tada bi im bila jasno zatražena saglasnost za poboljšanje sistema.

McClendon priznaje da AI tada nije bila posebno pomenuta jer modeli još nisu bili u razvoju kada je saopštenje pisano. AI i dalje nije eksplicitno pomenuta. Ali, Niantic najavljuje nova pravila korišćenja koja će detaljnije opisati politiku privatnosti nakon zaključenja prodaje.

Povodom prodaje gejming biznisa i ulaska u AI, Niantic je početkom maja organizovao oproštajnu žurku preko puta sjedišta. U elegantnom mediteranskom restoranu Sens s pogledom na zaliv. Na proslavi su Hanke i zaposleni dijelili priče i uspomene, opraštajući se od kompanije u njenom dosadašnjem obliku. Ali nakon zaključenja posla, gejming tim neće otići daleko. Preći će u kancelariju Scopely-a koja je na kratkoj udaljenosti pješice. Verovatno će i plišani Pokemoni poći s njima, kaže Hanke.

Richard Nieva, Forbes

Pokemon Go Made Niantic Billions. Now It’s Ditching Gaming For AI.

