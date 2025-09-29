Trebinje više nije prolazna stanica: Nekada je grad imao jedan hotel, a danas su turistička atrakcija

Turistička sezona u Trebinju ove godine ponovo je potvrdila ono što lokalni ugostitelji i stanovnici već odavno znaju – ovaj grad više nije samo kratki predah za putnike na putu prema Jadranu. Trebinje je postalo samostalna i ozbiljna destinacija, koja iz godine u godinu bilježi rast, ali i pažljivo čuva svoju prepoznatljivu mjeru, duh i mir. Iako je ljeto već na izmaku, grad je i dalje pun gostiju.

„Trebinje je grad s dušom koje uvijek poželi dobrodošlicu svakom svome gostu – tako je bilo i ovaj put“, kaže direktor Turističke organizacije Grada Trebinja, Jovica Milošević. „Kraj je septembra. U neformalnom razgovoru smo pričali da smo nedavno imali goste Mediteranskog gaming festivala i imali su problem da nađu smještaj. Trebinje je i dalje puno turista, ljudi dolaze iz svih krajeva svijeta.“

Ljetna sezona 2025. godine bila je, kaže Milošević, odlična. Samo u avgustu zabilježeno je 30 hiljada registrovanih noćenja, što potvrđuje ozbiljan porast interesovanja. Međutim, bilo je i izazova u predsezoni.

„Imali smo mala odstupanja u aprilu i maju mjesecu zbog nedolaska studentskih ekskurzija iz Srbije, zbog dešavanja u toj zemlji. Nadamo se da će se to što hitnije riješiti i da ćemo sljedeće godine imati opet te goste.“

Foto: Faruk Zametica/ Jovica Milošević, direktor Turističke organizacije Grada Trebinja

Razlozi zbog kojih se turisti zadržavaju u Trebinju više nisu samo klima i povoljne cijene, već sveobuhvatna ponuda, dostupna tokom cijele godine. Milošević ističe da je geografski položaj Trebinja idealan, „između planina i mora“, a da mediteranska klima, sa više od 270 sunčanih dana godišnje, dodatno doprinosi popularizaciji destinacije.

„Stil života je miran i naši gosti sve više pronalaze sebe. U jednom danu mogu uraditi mnogo aktivnosti, što nije slučaj s velikim gradovima. Naš zadatak je da spojimo Trebinje i gosta prvi put – i oni nam se vraćaju.“

Transformacija Trebinja u ozbiljnu turističku sredinu vidi se i kroz broj smještajnih kapaciteta.

„Grad je imao prije 20 godina jedini hotel u gradu – Leotar, a danas imamo desetine hotela i skoro 700 objekata na Bookingu. Smještajni kapaciteti su značajno porasli prethodnih godina. Ulažu se pare u izgradnju apartmana, imamo poslovni kompleks Grada Sunca koji radi na popularizaciji turizma te veliki aqua park.“

Foto: Faruk Zametica

Popularizacija turizma puna izazova

Ali razvoj nije bez izazova. Milošević ne krije da, kao i svaka destinacija u porastu, Trebinje mora pažljivo upravljati brojem turista i očuvanjem identiteta.

„Turizam ima pozitivne i negativne strane. Negativna je ta da mjesto postane prenatrpano. Imamo slučaj sa susjednim Dubrovnikom gdje uvode rigorozne kazne ako sjedite na stepenicama, ili ne možete kolima da priđete starom gradskom jezgru. To su uradili zbog velike popularizacije grada. Trebinje još nema taj problem, ako se gosti lijepo rasporede na različite aktivnosti koje mi nudimo.“

Foto: Faruk Zametica

Rješenje vidi u razvoju aktivnog turizma.

„Želimo sada promovisati planinarenje, biciklizam, kajaking, ronjenje, streličarstvo – kako ne bi došlo do zasićenja od ture ‘dobra hrana i restoran’.“

Infrastruktura, ipak, ostaje gorući problem, naročito putna povezanost prema Srbiji odakle dolazi najveći broj posjetilaca.

„Najveći broj gostiju je iz Srbije i imamo problem na dionici Foče i Tjentišta. Glavna tema na Vladi će biti kako da riješimo putnu infrastrukturu. Imamo dio od Ljubinja do Stoca koje trebamo da završimo, nekih 15 kilometara.“

Foto: Faruk Zametica

Jedan od sve primjetnijih trendova je i kupovina nekretnina od strane stranih penzionera, za koje Trebinje postaje novi dom.

„Ljudima treće životne dobi Trebinje odgovara – blaga mediteranska klima, faktički i nemamo zimu. Odgovara im mali gradić koji ima dosta sadržaja. Svuda oko nas je novogradnja, niču nove zgrade. Ići ćemo u narednom periodu s promocijom Trebinja i na neka druga tržišta.“

Pored stalnih i sezonskih gostiju, Trebinje i dalje privlači turiste iz susjedne Hrvatske i Crne Gore koji dolaze zbog nabavki, ali i pristupačnih usluga.

Foto: Faruk Zametica

„Trebinje je i dalje konkurentno što se tiče cijena. Susjedni Dubrovnik, Herceg Novi i Nikšić dolaze u vikend šoping ture. Nažalost, nedostaje nam jedan veliki šoping centar u gradu i nadam se da će to neko prepoznati. Imamo i dnevne nabavke, ali i usluge stomatologa i automehaničara koje koriste naši susjedi.“

Kao što kaže Milošević, Trebinje je nekada bilo samo prolazna stanica – a danas postaje grad kojem se vraćaš. Grad koji ne osvaja samo ljepotom i klimom, već načinom života i gostoprimstvom koje ne prolazi. I upravo ta duša, kako on kaže, pravi razliku.

