“To sada možemo zvati korupcijom”: Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva

Deset dana nakon inauguracije Donalda Trumpa, 30. januara, firma povezana s predsjednikom osnovala je dvije kompanije u Delawareu, DT Marks Abu Dhabi LLC i DT Marks Abu Dhabi Member Corp. Način imenovanja ovih firmi- Trumpovi inicijali, riječ ‘Marks’, pa lokacija budućeg projekta -odgovara obrascu po kojem je predsjednik nazvao više od 30 drugih licencnih kompanija u svom portfoliju.

Trumpova organizacija još uvijek nije objavila sporazum u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali vjerovatno je to samo pitanje vremena. Od prošle jeseni, Trump je ušao u niz novih poslova, s njegovom kompanijom koja je objavila osam novih projekata u samo 10 mjeseci. Njegov prihod od stranih licenci porastao je s procijenjenih šest miliona dolara u 2023., na skoro 50 miliona prošle godine. Još poslova ide u Trumpovom pravcu: korporativni podaci ukazuju na najmanje tri još neobjavljena sporazuma-u Abu Dhabiju, Srbiji i Mađarskoj.

Potpuni zaokret za predsjednika

Sve ovo predstavlja potpuni zaokret za predsjednika, koji je tokom svog prvog mandata zadržao vlasništvo nad imovinom, ali ju je stavio u trust i obećao da neće pokretati nove poslove u inozemstvu. U šest godina nakon prvobitnog izbora, dodao je samo jedan sporazum, pristavši na brendiranje golf kompleksa u Omanu. Ali danas, Trump profitira od politike gotovo bez ustručavanja-i na domaćem planu, nedavno je potpisao zakon o kriptovalutama koji mu je vjerovatno donio desetine miliona dolara-i u inozemstvu, gdje proširuje svoje licencno carstvo vrtoglavom brzinom. Sukobi interesa sada su još otvoreniji i ignorisani više nego ikada ranije.

Američki predsjednik Donald Trump igra golf u odmaralištu Trump Turnberry u Turnberryju, Škotska, Velika Britanija, 26. juli 2025., Foto: REUTERS/Phil Noble

Trumpova međunarodna putovanja, naprimjer, čini se da se odnose jednako na njegov privatni biznis koliko i na nacionalne prioritete. U petak putuje u Škotsku, gdje planira da posjeti dva grada u kojima ima golf odmarališta. Njegovo jedino drugo inozemno putovanje otkako je ponovo preuzeo predsjedništvo, osim kratkog odlaska na papinu sahranu i nekoliko obaveznih samita, bila je turneja kroz Bliski istok. Prvo je sletio u Rijad, Saudijska Arabija, sjedište firme Dar Al Arkan, razvojne firme čija podružnica je potpisala nekoliko novih ugovora s Trumpom širom regije, uključujući i u Rijadu. Zatim je krenuo ka Dohi, Katar, koja će uskoro dobiti golf zajednicu s Trumpovim brendom, otprilike 40 kilometara sjeverno od grada. Na kraju je odletio u Abu Dhabi.

Sve ovo je zbunjujuće za ljude poput Waltera Shauba, koji je vodio Ured za etiku u vladi tokom Trumpovog prvog mandata i javno se sukobio s Bijelom kućom zbog predsjednikove odluke da zadrži svoj biznis; Shaub je dao ostavku 2017. godine. Ono što Trump danas radi, kaže Shaub, mnogo je gore nego tokom prvog mandata. “Ovaj predsjednik je apsolutno uništio svaki osjećaj postojanja etičkog programa u vladi,” objašnjava Shaub. “Zapravo, otišlo je toliko daleko da je to direktna suprotnost vladinoj etici-pretpostavljam da bismo to nazvali korupcijom.”

Strane sile su od osnivanja SAD pokušavale kupiti njenu naklonost

Strane sile pokušavale su kupiti naklonost u Sjedinjenim Američkim Državama još od njihovog osnivanja. Kralj Luj XVI poklonio je Benjaminu Franklinu tabakeru sa 408 dijamanata prilikom njegovog odlaska iz Pariza, kako je zabilježila Zephyr Teachout u svojoj knjizi “Korupcija u Americi.” Franklin je, svjestan da su Članci konfederacije zabranjivali poklone od stranih vladara, dobio posebnu dozvolu Kongresa da zadrži kutiju. Sljedeće godine, on i njegove kolege okupili su se u Philadelphiji da bi poništili Članke konfederacije i sastavili Ustav SAD-a. Jedna odredba koja je ostala: klauzula o nadoknadama (emoluments clause), koja je zahtijevala od svih nosilaca javnih funkcija da dobiju odobrenje Kongresa ukoliko žele prihvatiti “bilo kakav poklon, nadoknadu, funkciju ili titulu, bilo koje vrste, od bilo kojeg kralja, princa ili strane države.”

Američki predsjednik Donald Trump i katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani na sastanku u Dohi 14. maja 2025, Foto: Brian Snyder/Reuters

Više od 200 godina kasnije, Donald Trump je pobijedio na predsjedničkim izborima 2016. godine, izazvavši pravne rasprave o značenju “nadoknade” (emolumenta) i o tome da li predsjednik može zadržati strane poslovne interese. Trumpov tim je to pitanje donekle shvatio ozbiljno-ne samo da su obećali da neće sklapati nove strane ugovore, već su otkazali i nekoliko projekata koji su bili u pripremi, poput onog u bivšoj sovjetskoj republici Gruziji. “Klauzula o nadoknadama je definitivno bila glavna briga,” rekao je Giorgi Rtskhiladze, jedan od bivših Trumpovih partnera u Gruziji, za Forbes 2017. godine. „Njihova zabrinutost je bila da, čim počneš pregovarati s vladom, a gospodin Trump je predsjednik, bojali su se da će mediji i svi ostali to protumačiti kao da prima usluge ili pogodnosti.

Tužbe neprofitne organizacije i dva tužioca

No, Trump je nastavio s drugim poslovima, delegirajući ih svojim sinovima, Ericu i Donu Jr.-u. Tokom putovanja u Indiju 2018. godine, Don Jr. se požalio na ograničenja koja je njegova porodica sama sebi postavila. “Nametnuli smo sebi ta ograničenja,” rekao je tokom televizijskog intervjua, “ali u suštini nismo dobili nikakvo priznanje za to što smo to zaista uradili i što smo uradili ispravnu stvar.”

Razlog zašto Trumpovi nisu dobili nikakvo priznanje bio je taj što su i dalje zarađivali značajan novac iz inozemstva- kroz licencne ugovore, hotelsko poslovanje, pa čak i prodaju nekretnina. Uslijedile su tužbe, koje su podnijeli jedna neprofitna organizacija i glavni tužioci Marylanda i Distrikta Columbia, optužujući predsjednika da je prekršio klauzulu o emolumentima. Sudski postupak je sporo napredovao prema Vrhovnom sudu, koji nikada ranije nije donio odluku o tome šta tačno predstavlja „emolument“. Do trenutka kada je Trump izgubio izbore 2020. godine, sud još nije donio presudu, a ubrzo nakon što je napustio dužnost, proglasio je slučajeve nevažećim. Ako se to pitanje jedva i spominjalo u protekla dva stoljeća, kolike su šanse da se uskoro ponovo otvori?

S čisto poslovnog stanovišta, činilo se malo vjerovatnim da će ljudi nakon Trumpovog odlaska iz Washingtona i dalje željeti plaćati za to da njegova marka nosi ime njihovih zgrada. Događaji od 6. januara bacili su mrlju na Trumpov brend. Banke su jasno dale do znanja da žele prekinuti sve veze s njim, a društvene mreže su mu ugasile naloge. „Ljudi neće biti spremni oprostiti,“ rekao je Kevin Brown, analitičar dionica koji za Morningstar prati hotelski sektor, za Forbes mjesec nakon napada na Kapitol. „On je trajno oštetio ime i imidž Trumpa – barem za naredne dvije do tri decenije.“

Trump sa sinovima, Foto: Reuters

Dva sina preuzela veći udio u poslovima s brendiranjem

Ili možda ne. Trump je pokrenuo svoju predsjedničku kampanju za 2024., 15. novembra 2022. Već sljedećeg dana, saudijska firma za nekretnine potpisala je sporazum o razvoju golf zajednice s Trumpovim brendom, u partnerstvu s Sultanatom Oman. Ugovor donio je više od šest miliona dolara firmi DT Marks Oman LLC, koju Trump u potpunosti posjeduje.

Zatim je došla 2024. godina. U junu, Joe Biden se slomio tokom televizijske debate, čime je Trump učvrstio svoju poziciju favorita za Bijelu kuću. Tog istog mjeseca, investitor u nekretnine tiho je osnovao kompanije čija su imena ukazivala na buduće poslovanje u Saudijskoj Arabiji i Dubaiju. U julu, njegova dva najstarija sina očigledno su preuzela veći udio u poslovima s brendiranjem, a firma povezana s Trumpom osnovala je nove entitete u Delawareu pod nazivima DJT Jr Licensing LLC i ET Licensing LLC. Trumpov udio u tim poduhvatima pao je na 80%, dok su ostali članovi porodice—vjerovatno Eric i Don Jr.—podijelili preostalih 20%, prema dokumentima koje je stariji Trump kasnije dostavio vladi.

Trumpova porodica je tražila nova mjesta širom svijeta za širenje svojih nekretninskih projekata, a posebno plodno tlo pronašla je u Vijetnamu, gdje je, prema navodima, premijer obećao da će ubrzati realizaciju jednog Trumpovog projekta. Poslovi su krenuli i na drugim stranama nakon izbora- Trumpovi su registrovali firme nazvane po tri indijska mjesta: Pune, Noida i Gurgaon, kao i po glavnom gradu Mađarske te Filipinima.

Trumpova organizacija je javno objavila svoj posao u Saudijskoj Arabiji u decembru, a Eric Trump je istakao da će njegova porodica poštovati iste etičke smjernice koje su imali tokom prethodne administracije njihovog oca. „Mislim da ćemo to vrlo pametno voditi,“ rekao je za Reuters. „Nije ništa drugačije nego što smo radili 2016. godine.“

Najmanje osam novih kompanija

To očito nije bilo tačno. Prihodi od Trumpovih stranih ugovora su se 2024. godine, prema procjenama, povećali za čak 650%, a obećanje da neće sklapati nove poslove u inozemstvu je nestalo. Isto tako su i brige oko saradnje s inozemnim vladama. Od početka 2025. godine, čini se da je Trumpova organizacija osnovala najmanje osam novih kompanija za poslovanje u inozemstvu.

Zašto tako malo ljudi obraća pažnju? Djelimično zato što ima previše toga što treba analizirati, uključujući predsjednikove nove kripto-poduhvate. “Ljudi su zasićeni Trumpovim etičkim skandalima-samo se nižu jedan za drugim,” kaže Richard Painter, bivši savjetnik za etiku Georgea W. Busha, koji je radio na parnicama vezanim za klauzulu o nadoknadama tokom prve Trumpove administracije, ali sada djeluje skeptično da će se ti slučajevi uskoro ponovo pokrenuti. “Ljudi misle da je poput teflona, da mu ništa ne može naškoditi.”

Možda su u pravu. Pres biro Bijele kuće, kontaktiran zbog ove priče, odbio je da odgovori na listu konkretnih pitanja, ali je insistirao da predsjednik djeluje u interesu američkog naroda, a ne u svom vlastitom. “Imovina predsjednika Trumpa nalazi se u trustu kojim upravljaju njegova djeca,” rekla je zamjenica sekretara za štampu Anna Kelly, ne priznavši da trust ne znači mnogo ako osoba koja ga je uspostavila zadržava vlasništvo, redovno se raspituje o poslovanju i mijenja pravila kada postanu nezgodna. “Ne postoji sukob interesa,” dodala je Kelly.

U međuvremenu, Trumpova organizacija nastavlja s radom, najavljujući skoro svaki mjesec novi projekat, gazeći sva ranija predsjednikova obećanja-a i Ustav SAD-a. U aprilu naprimjer, državna firma za nekretnine u Kataru otkrila je da je potpisala sporazum o razvoju golf zajednice s Trumpovim brendom, izvan glavnog grada Dohe.

Prije dvije sedmice, firma koja registruje kompanije za Trumpovu organizaciju osnovala je još dvije firme u Delawareu: DT Marks Doha LLC i DT Marks Doha Member Corp. Nije jasno da li su te firme povezane s već najavljenim projektom u Kataru-ili su pokazatelj još jednog novog stranog posla.

Dan Alexander, novinar Forbesa