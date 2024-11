Šta trebate znati o novoj Amazon platformi na kojoj su proizvodi ispod 10 dolara: Novi konkurent za Temu i Shein

U nastojanju da se takmiči sa niskobudžetnim trgovcima brze mode kao što su Shein, Temu i Tiktok Store, Amazon je jučer lansirao novu digitalnu platformu, Amazon Haul. Nudi proizvode po niskim cijenama, ali sa dužim rokovima isporuke, jer se proizvodi isporučuju direktno iz skladišta u Kini.

Amazon Haul, poseban odjeljak dostupan samo na Amazonovoj mobilnoj aplikaciji ili u mobilnim pretraživačima, sadrži širok spektar proizvoda, uključujući kućne potrepštine, odjeću i elektroniku po cijeni do 20 dolara, a većina artikala ispod 10 dolara, saopštila je kompanija.

Duži rokovi isporuke

Iako je Amazon poznat po brzim rokovima isporuke preko Amazon Prime, koji nudi jednodnevnu, dvodnevnu ili čak i isporuku istog dana, standardni rokovi isporuke za Amazon Haul narudžbe kreću se od jedne do dvije sedmice, kažu iz kompanije.

Proizvodi iz Amazon Haula imaju duže vrijeme isporuke jer se šalju direktno iz skladišta u Kini, piše Wall Street Journal. To je sličan metod kao Shein i Temu (Shein je kineska kompanija, a Temu je u vlasništvu kineske kompanije za e-trgovinu PDD Holdings).

Amazon kaže da provjerava proizvode dostupne na svojoj Haul platformi kako bi se uvjerio da su “sigurni, autentični i u skladu s primjenjivim propisima”.

Proizvodi kupljeni za manje od tri dolara ne podliježu povratu. Narudžbe iznad 25 USD kvalificiraju se za besplatnu dostavu, prema Amazonu.

Tiktok prodavnica

Prošle godine, Tiktok je takođe pokrenuo sopstvenu prodajnu platformu u pokušaju da se takmiči sa Temuom i Šeinom. Društveni gigant, koji ima više od 150 miliona korisnika u SAD, pokrenuo je Tiktok Store u septembru 2023. Omogućio je korisnicima da kupuju i prodaju proizvode direktno u aplikaciji preko kartice tržišta, u video streamovima uživo i putem video oglasa.

Ranije ove godine, Tiktok je najavio da želi povećati vrijednost prodaje putem trgovine na 17,5 milijardi dolara u 2024.

Tiktok prodavnica se, međutim, suočila s kritikama, uključujući upozorenje Better Business Bureau-a da prevaranti možda prodaju neispravne proizvode. Ljevičarska organizacija Media Matters for America izvijestila je da su neki prodavci nudili krivotvorene zdravstvene proizvode. To je zabranjeno pravilima Tiktok prodavnice. Žena je optužena za prodaju lažnog Ozempika na Tiktoku ranije ove godine.

Wall Street Journal je ranije ove godine izvijestio da je Amazon počeo gledati na Scheina i Temu kao na veće prijetnje od maloprodajnih lanaca poput Walmarta i Targeta, prema izvorima upoznatim s internim sastancima kompanije.

Rast Temua

Temuova mjesečna baza korisnika u SAD-u porasla je na 51,4 miliona od njegovog lansiranja u septembru 2022. Tokom istog perioda, Amazonova američka korisnička baza pala je sa 69,6 miliona na 67 miliona, prema Journalu, iako Amazon tvrdi da nije prijavio pad korisnika brojeva.

Tema je brzo stekla popularnost 2023. zahvaljujući velikoj reklamnoj kampanji koja je uključivala reklamu tokom Super Bowla, pozicionirajući se kao konkurent Sheinu. Shein, koji je pokrenut 2008., navodno je u 2022. ostvario prihod od 22 milijarde dolara. Procjenjuje se da je prošle godine bio vrijedan 66 milijardi dolara, prenosi VSŽ.

Kritika za Kineze

I Shein i Temu su se suočili s kritikama zbog navodno lošeg kvaliteta svojih proizvoda i zabrinutosti za uslove rada. Prošle godine, kongresna istraga o Šeinu i Temuu otkrila je “izuzetno visok rizik da su Temuovi lanci snabdevanja kontaminirani prisilnim radom.”

Kongres i koalicija državnih odvjetnika izvršili su pritisak na Sheina da dokaže da ne koristi prisilni rad, pozivajući se na izvještaj Bloomberga koji kaže da je dio odjeće koju je trgovac nudio napravljen od pamuka iz kineske regije Xinjiang. SAD vjeruju da je tamošnji Ujgurski narod podvrgnut prinudnom radu.

Amazon je poznat po agresivnoj borbi protiv svojih konkurenata. Kompanija je 2016. navodno formirala tim pod nazivom “Wayfair Parity Team”. Cilj je bio natjecati se s maloprodajom namještaja Wayfair, s ciljem da replicira mnoge njegove proizvode. Godine 2020. Wall Street Journal je objavio da se Amazon fokusirao na nadmetanje s Shopifyjem. Stvorio je tim za proučavanje kompanije i repliciranje dijelova njenog poslovnog modela.

