Mali jubilej Forbes BiH: Ovo je deset najčitanijih priča u protekloj godini

Sarajevski muzičar je kralj nekretnina: 30 kuća i stanova u njegovom su vlasništvu

Muzičar Goran Bregović decenijama gradi uspješnu karijeru, sav novac koji je zaradio, Brega je mudro uložio u nekretnine, te danas mnoge od njih izdaje, a njegova kuća na Senjaku u Beogradu je jedna od omiljenih lokacija za snimanje filmova i serija u Srbiji. Poznato je da Bregović ima i kuću na Jahorini.

Jahorina je omiljeno odmaralište slavnog muzičara, a i njegov bend Bijelo Dugme često je inspiraciju pronalazio u zelenilu i privatnosti koju im je ta planina pružala. Na Jahorini su nastale i neke od najljepših pjesama koje je napisao.

Bregović je prema dostupnim izvorima vlasnik preko 30 nekretnina u koje je uložio 35 miliona eura.

“Nakupovao sam toliko kuća da me je stid”, kazao je govoreći o svojoj strasti za ulaganje u nekretnine i dodao: “Kao i svaka sirotinja uvijek sam bio fasciniran kućama”.

Pored stana u Sarajevu i kuće na Jahorini brega nekretnine ima u New Yorku, Parizu, Zagrebu, koristi ih kako bi imao dom na svojim brojnim putovanjima. Tu su i vile na Jadranu koje koristi za odmor, a nalaze se u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Koji Bosanci i Hercegovci imaju jahte u Crnoj Gori

Iz Bosne i Hercegovine u registru Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je 13 jahti. Od toga su dvije registrovane na kompanije – Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka i Infinle Consulting doo. Ostalih 11 je u vlasništvu fizičkih lica – Gorana Stanivukovića, Radivoja Samardžića, Fahrudina Radončića, Duška Đukića, Mladena Dragičevića, Bojana Predojevića, Dragana Aćimovića, Emira Granova i Maje Radanović.

Od ukupnog broja registrovanih jahti u Crnoj Gori, najviše tih luksuznih plovila posjeduju Rusi, 118, a slijede državljani Srbije sa 117, pokazuju posljednji podaci Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Čeka li nas novi masovni egzodus bh. državljana? Njemačka počela olakšavati ulazak u zemlju

Već se mjesecima piše o tome kako će Njemačka, zemlja s drugom najvećom bh. dijasporom na svijetu, olakšati proces rada stranim radnicima kroz nekoliko zakonskih rješenja.

Budući da smo suočeni s jednim od najvećih odliva mozgova na svijetu, nije iznenađujuće da su ove vijesti zainteresirali naše građane, od kojih mnogi već godinama vide Njemačku kao ključnu destinaciju za bolji život i karijeru.

Bosna i Hercegovina, zemlja sa složenom historijom i izazovima u post-ratnom periodu, svjedoči stalnom odlivu stanovništva.

Podaci Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ukazuju na konstantan trend emigracija, s posebnim naglaskom na odlazak u zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Švicarske, Austrije, Kanade, Australije i nordijskih zemalja.

Sa 250 hiljada građana koji već žive u Njemačkoj, ova država predstavlja jednu od glavnih destinacija bh. dijaspore. Ipak najveća bh. dijaspora se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, koje broje više od 350 hiljada državljana BiH.

Otkriveno ležište litija koje zadovoljava deveterostruku globalnu potražnju

Američki geološki zavod procjenjuje da ležište, koje je otkriveno u Sjedinjenim Državama, sadrži dovoljno litija da zadovolji devet puta veću globalnu potražnju za baterijama.

U Sjedinjenim Državama otkriveno je veliko ležište litija u području poznatom kao formacija Smackover, jugozapadno od Arkansasa, uz pomoć umjetne inteligencije. Najskromnije procjene pokazuju da sadrži dovoljno litija da do 2030. godine zadovolji deveterostruko veću globalnu potražnju za baterijama za električna vozila, prenosi Poslovni dnevnik.

Preliminarna studija koju je proveo Geološki zavod Sjedinjenih Država (USGS) otkriva da to područje sadrži između pet i 19 miliona tona litija. To je teoretska procjena količine litija u salamuri koja bi se ekstrahirala kao nusproizvod tokom vađenja nafte i plina.

Doktor Kenan Arnautović: Od otkaza na KCUS-u do najuticajnijeg Bosanca u svijetu neurohirurgije

Većina građana koji su napustili svoje domove u toku rata u Bosni i Hercegovini, nakon potpisanog mirovnog sporazuma u Dejtonu planirali su svoj povratak. Međutim, ekonomska i politička situacija nakon postizanja mira, i dalje nije dozvoljavala život u punom kapacitetu na koji su navikli u inostranstvu, najčešće u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama, i Sjedinjenim Američkim Državama. Zemlja je bila potpuno razorena u demografskom, ekonomskom, i infrastrukturnom smislu. Istovremeno, dijaspora BiH počela se spontano okupljati u brojnim organizacijama, koje djeluju na lokalnom nivou i na takav način nastavljaju doprinositi BiH.

Jedan od najboljih i najuticajnijih doktora, neurohirurga u Sjedinjenim Američkim Državama i svijetu, Kenan Arnautović govori za FORBES BiH o svom školovanju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, specijalizacijama, otkazu na KCUS-u, i doprinosu neurohirurgiji u BiH, SAD-a i edukaciji bh. ljekara u Americi.

Šta su to iranski Shahed 136 dronovi koji su letjeli ka Izraelu?

Počeo je iranski napad na Izrael i dronovima će biti potrebno nekoliko sati da stignu do izraelskog zračnog prostora. GPS servisi su nedostupni na više lokacija u Izraelu.

Bespilotne letelice Shahed, poznate i kao kamikaze ili dronovi samoubice, pojavile su se kao značajan igrač u modernom ratovanju, posebno u asimetričnim sukobima. Ova municija iranske proizvodnje ima jedinstvene karakteristike, što ih čini i isplativim i smrtonosnim sistemom oružja.

Porodica dronova Shahed uključuje široko poznat Shahed 136, mali bespilotnu letjelicu s propelerom koja može nositi nosivost do 30 kilograma. Sa impresivnim dometom od 2.500 kilometara i sposobnošću letenja do 12 sati, Shahed 136 može autonomno letjeti do cilja i samouništiti se nakon udara, što ga čini strašnim oružjem u različitim scenarijima.

Priča o ljubavi Amerikanke i Bosanca koja ne poznaje granice: Kako su Ellie i Senći izabrali BiH za domovinu i sada je promovišu

U svijetu u kojem su planovi pomno osmišljeni, ponekad se najnevjerovatnije ljudske priče odvijaju u neplaniranim trenucima i situacijama. Kao iz bajke! Ovo je priča o preuzimanju rizika, odbacivanju svega onoga što poznajemo i slušanju svog srca.

Ostaviti sve i preseliti se u drugu državu predstavlja hrabar korak koji nosi sa sobom neizvjesnost i rizik, ali kada je takav korak motivisan ljubavlju, postaje izazov vrijedan prihvatanja. Ova hrabra odluka obično zahtijeva odricanje od poznatog okruženja i suočavanje s nepoznatim, kao što su strani jezik, drugačija kultura i običaji.

U sasvim slučajnom susretu koji, ne samo da je izrodio duboku vezu već i postavio pozornicu za zajednički život koji prkosi konvencionalnom, počinje priča Amerikanke Elizabeth Mineman Ellie iz Evergreen Parka, američke savezne države Illinois, i Bosanca Senahida Šarića Senćija iz Donjeg Vakufa.

Nova lista najstresnijih aerodroma, prva tri su u Europi

Aerodromi mogu da budu stresna mjesta, posebno tokom sezone putovanja za praznike, sa dugim redovima i ljudima koji jurcaju kako bi stigli na svoje letove. Koje aerodrome treba izbjegavati?

Novo istraživanje koje je sproveo VisaGuide otkriva najstresnije aerodrome širom svijeta, rangirajući 30 najvećih aerodroma globalno, kao i najstresnije u Sjedinjenim Američkim Državama. Izvještaj je uzeo u obzir faktore poput broja putnika, gustine, vjerovatnoće kašnjenja i drugih.

Izvještaj, koji je anketirao 1.642 putnika iz 53 različite zemlje, svi koji su obavili barem dva međunarodna putovanja avionom tokom godine, takođe je imao za cilj da identifikuje šta povećava nivo stresa na aerodromima. Glavne brige uključivale su pretrpanost, raspored prostora koji liči na labirint, hronična kašnjenja i udaljenost od gradova – faktore koji mogu pretvoriti radostan praznični put u nervozno iskušenje.

Montažne kuće doživljavaju renesansu u BiH: Rok izgradnje 90 dana, a cijene variraju od sive faze do sistema ključ u ruke

U neka davna vremena montažna kuća se kupovala jer je bila znatno jeftinija od zidane kuće. Danas to više nije argument. Kao razlog što posljednjih godina montažna kuća postaje sve popularnije stambeno rješenje i doživljava svoju renesansu na tržištu nekretnina, u prvom redu treba tražiti u brzini njihove izgradnje, energetskoj efikasnosti, kvaliteti kao i ekološkoj održivosti.

No, jesu li one i dalje ekonomski pristupačnije od tradicionalne gradnje? Da bi se dobio valjan odgovor, iz razgovora sa rukovodećim ljudima bosanskohercegovačkih kompanija koje se bave proizvodnjom ovih vrsta kuća, saznajemo da je neophodno u obzir uzeti nekoliko faktora; o kakvom modelu kuće se radi, materijalima, kompleksnosti dizajna i samim time i izgradnje…, jer sve navedeno formira cijenu objekta, kao i kod zidanog objekta.

Najskuplja kuća u Bosni i Hercegovini dostigla cijenu od 2.200.000 KM

Kupovina nekretnina posljednjih nekoliko godina vruća je tema u Bosni i Hercegovini, u prvom redu zbog velike potražnje kako stanova, tako i kuća. Najpoželjnije lokacije za nekretnine obuhvataju njen glavni grad Sarajevo, kao i Banju Luku, ali potraga za nekretninama nastavlja se i u Mostaru, Trebinju, Tuzli i drugim mjestima.

Nekretnine visokog cjenovnog ranga koje se nude na najpopularnijoj internetskoj platformi za kupoprodaju olx.ba dolaze sa različitim stilovima gradnje, gdje uglavnom dominira moderni dizajn, dok ima i onih koje kombiniraju tradicionalnu arhitekturu sa najnovijim dizajnerskim rješenjima. Cijene kuća prate cijene stanova, te se one najluksuznije kreću od milion KM pa više.

