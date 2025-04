Shein i Temu danas podižu cijene zbog Trumpovih tarifa: Šta treba da znate

Shein and Temu, veliki online trgovac na malo poznat po svojim ultra niskim cijenama, objavio je danas da će podići cijene na određene proizvode nakon što je predsjednik Donald Trump uveo visoke carine na kinesku robu. Još nije jasno koji će proizvodi poskupjeti niti za koliko.

Shein i Temu su u gotovo identičnim obavještenjima kupcima ove sedmice rekli da će podići cijene proizvoda, ali nisu precizirali koliko će određeni artikli poskupjeti.

Obje kompanije su povećanje cijena pripisale Trumpovim carinama na američki uvoz. Kako navode, doveli su do povećanja njihovih operativnih troškova.

I Shein i Temu uglavnom proizvode robu u Kini, glavnoj meti Trumpovih carina. Sada se suočava s ukupnom tarifom od 145 posto i zatražio je od Trumpa da ukine visoke carine.

Prodaja oba brenda porasla je nakon što je Trump najavio novu tarifnu politiku, objavio je Bloomberg prošle sedmice.

Forbes je kontaktirao Sheina i Temu za komentar.

Preporuke za posljednju kupovinu prije poskupljenja

Potrošači su u velikom broju gravitirali Sheinu i Temu zbog izuzetno niskih cijena. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari zabrinutosti povodom najavljenih poskupljenja. Jedan korisnik je objavio video u kojem savjetuje kupce da iskoriste najbolje ponude prije nego cijene porastu. Uključujući minđuše od dva dolara, bocu za vodu nalik Stanley Cupu za višekratnu upotrebu od 21 dolara i sunčane naočale od tri dolara.

Drugi korisnik, koji ima 75.000 pratilaca i redovno recenzira Shein proizvode, pozvao je pratioce da što prije naruče. Uz komentar da nakon poskupljenja više neće naručivati. Neki su u šali objavili video snimke na kojima naručuju svoje posljednje “Shein haulse” prije nego što su cijene porasle. Uključujući i jednog korisnika koji je skupio milion lajkova šaleći se da će izbjeći carinu tako što će lično preći okean da preuzme svoje pakete.

Moguća deeskalacija trgovinskog rata

Trump je više puta podizao carine na kinesku robu, do sadašnje stope od 145%. Međutim, on je u utorak iz Bijele kuće rekao da će te stope “značajno pasti, ali neće biti nule”. On je priznao da je stopa od 145% bila “veoma visoka”. Ova promjena dolazi nakon nekoliko sedmica tenzija s Kinom. Nijedna strana nije pokazala spremnost na ustupke u eskalirajućem trgovinskom ratu.

Trump je u srijedu rekao da Kina i Sjedinjene Države “aktivno” pregovaraju o deeskalaciji carina. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun je odgovorio da strane “nisu započele nikakve konsultacije ili pregovore o carinama, a kamoli da su postigle bilo kakav dogovor”. Portparol kineskog ministarstva trgovine He Yadong rekao je u četvrtak da je Kina otvorena za pregovore. Ali moraju biti fer i obostrano korisni, pozivajući SAD da “uklone sve jednostrane carinske mjere protiv Kine”.

Uspjeh i kontroverze

U posljednjih nekoliko godina, Shein i Temu su postali izuzetno popularni i kontroverzni trgovci koji dominiraju svijetom brze mode i e-trgovine. Shein je zabilježio prodaju od 38 milijardi dolara u 2024. To je 19% više u odnosu na prethodnu godinu, iako je njegova dobit pala za više od trećine, izvještava Financial Times. Analitičari AB Bernstein i Tech Buzz China rekli su za Wired u decembru da je Temu na putu da dostigne prodaju od 50 milijardi dolara u 2024. Njihova dominacija inspirisala je mnoge konkurente da pokrenu vlastite jeftine e-trgovine. Uključujući Amazonov Haul, koji je lansiran u novembru , i TikTok Shop.

Međutim, Shein i Temu su često bili kritikovani zbog navodno lošeg kvaliteta proizvoda i navoda o lošim uslovima rada. Kongresna istraga iz 2023. otkrila je “izuzetno visok rizik” da su Temuovi lanci opskrbe bili kontaminirani prisilnim radom, dok je Bloomberg otkrio da dio pamuka koji se koristi u Sheinovim proizvodima potiče iz kineske regije Xinjiang, za koju američki zvaničnici kažu da je mjesto ozbiljnih kršenja ljudskih prava Ujgura. I Shein i Temu su također pod pojačanim nadzorom zbog svojih veza s Kinom, iako nijedna kompanija nema sjedište u toj zemlji. Temu ima sjedište u Bostonu, ali je u vlasništvu kineske kompanije za e-trgovinu PDD. 2022. Shein je preselio svoje sjedište iz Kine u Singapur.

Connor Murray, novinar Forbesa

