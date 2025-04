Slavne ličnosti, velike investicije i milioni korisnika: Koja je prava priča iza vjerske aplikacije koju su neke zemlje već zabranile

Među brojnim aplikacijama dostupnim na tržištu, aplikacija Hallow za molitvu i meditaciju izrasla je u globalni fenomen. Do sada je na njen račun stiglo više od 100 miliona dolara investicija, a među investitorima su i američki predsjednik J.D. Vance, koji je uložio novac preko svog bivšeg fonda rizičnog kapitala i milijarder, suosnivač PayPal-a Peter Thiel, dok aplikaciju reklamiraju i holivudske ličnosti.

Iza aplikacije, osnovane 2018.godine, tri su suosnivača; Alex Jones (bivši ateista koji se vratio vjeri kroz meditaciju), Alessandro DiSanto i Erich Kerekes i svu trojicu je 2022.godine Forbes uvrstio na svoju 30 Under 30 listu. U jednom trenutku, aplikacija, koju je od osnivanja preuzelo više od 17 miliona korisnika, na Apple App Store listi nadmašila je sve religiozne aplikacije kao i aplikacije poput Netflixa i Instagrama. Sav profit od Hallowa, Jones će, objavio je to na X-u, donirati crkvi. Kako piše The Guardian, Hallow možda ne bi postao tako uspješan bez mišića svojih slavnih “partnera”, posebno glumca Marka Wahlberga. Ostale poznate ličnosti poput Chrisa Pratta, Liama Neesona, Gwen Stefani i Jonathana Roumija – koji igra Isusa u seriji The Chosen – također su se pojavile u projektu, ali Wahlberg je zapravo postao lice Hallowa, i ne samo lice već i njen suvlasnik, kako piše britanski Daily Mail.

Godine 2022. najavljeno je Wahlbergovo partnerstvo, a prvi izvještaji su spekulisali da je zvijezda dobila honorar od 20 miliona dolara za svoju podršku, kao i udio u kapitalu. Međutim, u izjavi za DailyMail.com, Hallow je rekao da cifra od 20 miliona dolara “nije ni približno tačna”.

„[Wahlberg] je toliko vjerovao u misiju Hallow da je želio da bude partner na što je moguće dublji način“, rekao je portparol, dodajući da glumac svoju zaradu donira svojoj Omladinskoj fondaciji (humanitarnoj organizaciji koja pomaže siromašnim zajednicama u centru grada).

Sadržaj na aplikaciji

Mnogi korisnici prvi put su čuli za aplikaciju kroz internetske reklame koje prikazuju Wahlberga kako poziva gledatelje da mole krunicu. Više od milion ih se prijavilo da učestvuje u „Lent Pray40” izazovu, gdje su se pridružili Wahlbergu i Prattu u molitvi virtualno. Rječ je izazovu koji svake godine organizira aplikacija, teme se mijenjaju i inspirirane su religijom. Posljednji izazov inspiriran stihom iz Evanđelja „Ja sam Put, Istina i Život“, vodio je upravo glumac Mark Wahlberg, te katolički predavači i svećenici. Marku Wahlbergu u vođenju sesije u jednom dijelu, pridružio se i kolega Chris Pratt. Tokom Korizme 2025. godine, više od 1,7 miliona ljudi se pridružilo ovom izazovu, gdje se kao tema našla i priča Takashija Nagaija, japanskog liječnika koji je preživio atomsko bombardiranje Nagasakija 1945. godine, čiji je život postao svjedočanstvo obraćenja i vjerskog života u teškim okolnostima.

Aplikacija nudi vođene molitve, meditacije, biblijska čitanja i duhovne sadržaje, a dostupna je na više jezika, uključujući engleski i španski. Dostupna je na iOS i Android platformama, sa besplatnim i premium sadržajima koje vode vrhunski teolozi i klerici i koji koštaju 69,99 dolara godišnje ili 6 dolara mjesečno. Iako je fokusirana na ljude koje zanima kršćanska duhovnost, jer je sve u aplikaciji o Isusu, otprilike polovina njegovih korisnika su katolici. Druga polovina, objašnjava Jones za The Guardian, je iz drugih kršćanskih denominacija, drugih vjera ili nijedne.

Foto: Hallow

Prema riječima njenog osnivača, aplikacija pokušava doći do onih koji su duhovno ili emocionalno distancirani, kao i onih koji možda osjećaju depresiju, gubitak nade ili prolaze kroz teške trenutke u životu, a da biste to učinili, kaže on, morate te ljude pronaći na mjestima na kojima su, a većina je danas na telefonima. Na ovaj način aplikacija koristi tehnologiju kako bi religiozne ili duhovne sadržaje učinila dostupnima ljudima.

No, ova aplikacija nije dobrodošla u svim krajevima svijeta. ​Aplikacija je u julu 2024., uklonjena iz Apple App Store-a u Kini. Kineska uprava za kibernetski prostor (CAC) obavijestila je Jonesa kako smaraju da aplikacija uključuje sadržaj koji je nezakonit u Kini i stoga mora biti uklonjena. Kineska vlada nije ponudila dalje objašnjenje zašto je aplikacija uklonjena iz prodavnica ili koji bi koraci mogli biti poduzeti za njen povratak. Jedna od spekulacija je da je uklanjanje možda bilo povezano sa dodatnom audio serijom koja istražuje život i djelo pape Svetog Ivana Pavla II, naročito njegov čvrst otpor komunizmu, tema koju kineske vlasti strogo cenzuriraju.

Zabrana u Kini i EU

Jones nije komentirao zabranu, ali je na društvenim mrežama naglasio da će nastaviti služiti narodu u Kini putem svoje web stranice, web aplikacije, sadržaja na društvenim mrežama i, kako je rekao, molitvama.

Ovo nije prvi put da Kina zabranjuje vjerske aplikacije ili cenzurira sadržaj koji nije u skladu sa zvaničnom ideologijom Komunističke partije Kine. Zemlja je također zabranila aplikacije za privatnu i šifrovanu komunikaciju poput WhatsApp-a, Signal-a i Telegram-a, navodeći kao razlog prijetnje po nacionalnu sigurnost.

Nakon Kine, Evropska unija je također najavila zabranu aplikacije. Jones je početkom godine objavio na X-u da EU više neće dopuštati svojim građanima pristup aplikaciji. Objasnio je da bi “prekomjerna regulacija” koja cilja sve vjerske aplikacije mogla spriječiti da Hallow bude dostupan u EU. Izrazio je tugu, naročito jer je Hallow bio na putu da proširi svoj sadržaj na poljsko, francusko, italijansko i njemačko tržište.

Podsjećamo, od svog lansiranja u decembru 2018., Hallow je preuzet više od 18 miliona puta u 150 zemalja, što dovoljno govori o utjecaju aplikacije i njenom dosegu. Aplikacije ovog tipa naročito su postale popularne tokom pandemije, kada se molitva preselila na mreže zbog ograničenog kretanja ljudi.

Kada je o zabrani aplikacije u EU riječ, neki sumnjaju da su glavni razlog strogi zakoni EU koji klasificiraju podatke koji otkrivaju vjerska ili filozofska uvjerenja kao „osjetljive“ te zabranjuju njihovu obradu bez pristanka, uz nekoliko ograničenih izuzetaka.

No, na zapadu nije popularna samo ova aplikacija. Monetizacija religije postaje sve značajniji sektor u Sjedinjenim Američkim Državama. Ličnosti poput Kris Jenner i Michaela Bubléa ulažu u Glorify, aplikaciju za molitvu i meditaciju koja je osnovana 2022. godine u Londonu, ali kažu da njih ne motivira profit već viša svrha.

Glorify je nedavno prikupila 40 miliona dolara kroz Series A finansiranje, uz podršku velikih investitora kao što su a16z (Andreessen Horowitz), SoftBank Latin America Fund i K5 Global. Među istaknutim pojedinačnim investitorima su, osim Jenner i Bublea i druge poznate ličnosti; Jason Derula i Michael Ovitz, osnivači Candy Crush igre.