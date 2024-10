Prehrambeni gigant iz Visokog sada ima 100-postotnog vlasnika: Hrvić za Forbes BiH pojasnio zašto su kupili Vispak

Domaći prehrambeni gigant Vispak iz Visokog od ovog mjeseca je u 100-postotnom vlasništvu kompanije AS d.o.o. Jelah-Tešanj. Ponudu za preuzimanje preostalih dionica (nešto manje od pet posto) od manjih dioničara, tešanjska firma je objavila još sredinom septembra. AS je u to vrijeme posjedovao 95, 03 posto od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, a ponudom je, kako su objavili na svojoj zvaničnoj stranici, ciljao na preostalih 75,658 dionica, odnosno 4,96 posto. Ponuđena cijena po dionici iznosila je 15 KM i predstavlja 150 posto nominalne vrijednosti dionice Vispaka. Kako su naglasili iz kompanije, 100 postotno preizimanje Vispaka neće utjecati na promjenu poslovanja firme, izuzev u pravcu razvoju. Navedeno je i da se ne očekuju promjene u politici poslovanja i zapošljavanja, kao ni da će se mijenjati Uprava i Nadzorni odbor.

Vispak je prošlu godinu završio sa 3,2 miliona dobiti što je za 68,2 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Akvizicije su između ostalog bile jedan od načina na koji je jedna od najuspješnijih bh. kompanija AS Holding ostvarivala rast i postajala dominantan igrač na domaćem a kasnije i na regionalnom tržištu. Najveća akvizicija upravo je bila kupovina Vispaka 2010. godine. O razlozima zbog kojih su kupili ovu firmu za Forbes BiH ranije je govorio predsjednik Uprave AS Holdinga Rusmir Hrvić.

Rusmir Hrvić: “Kupovina Vispaka bila je veliki iskorak, odluka i rizik. To je bilo vrijeme nakon recesije, sa mnogo izazova”, Foto: Lični arhiv

“Kupovina Vispaka bila je veliki iskorak, odluka i rizik. To je bilo vrijeme nakon recesije, sa mnogo izazova. Kompanija Vispak nažalost, suočavala se sa problemima u svome poslovanju. Bili smo puni ideja i želje za dalji razvoj ovog brenda. Nakon mnogo analiza zaključili smo da bi bilo bolje da pokušamo da akviziramo kompaniju nego da gradimo novu, što je također bila ideja. Nakon usaglašavanja unatar firme, krenuli smo u akviziciju i nakon otprilike devet mjeseci, koliko je cijeli postupak trajao, uspjeli smo da kupimo većinski paket i na taj način preuzmemo upravljanje kompanijom. Kada se to desilo, manji je kupio većeg, brži sporijeg, tada smo počeli više ulagati u brandove, i počinje brže prilagođavanje tržištu, iskorištavanje pruženih prilika, bolje upravljanje promjenama”. kazao je Hrvić.