Paramount želi Warner Bros: Strana ulaganja iz Saudijske Arabije, Katara i UAE izazivaju zabrinutost

Neprijateljska ponuda Paramounta da preuzme Warner Bros. izazvala je zabrinutost u Kongresu, jer demokratski zastupnici upozoravaju da finansiranje iz Saudijske Arabije, Katara i UAE može omogućiti stranim državama uticaj nad američkim medijima i podacima.

Paramountova ponuda vrijedna 108,4 milijarde dolara, najavljena početkom sedmice, uključuje 24 milijarde dolara ulaganja iz tri velika bliskoistočna državna fonda. Iako kompanija tvrdi da ovi investitori neće imati upravljačka prava niti pristup osjetljivim informacijama, dvojica demokratskih zastupnika, Sam Liccardo i Ayanna Pressley, upozoravaju da se rizici ne mogu ignorisati.

U pismu upućenom izvršnom direktoru Warner Brosa, Davidu Zaslavu, oni traže da se potencijalna akvizicija podvrgne provjeri Komiteta za strana ulaganja u Sjedinjenim Državama (CFIUS), uprkos tome što Paramount insistira da posao formalno ne potpada pod CFIUS nadležnost. Prema njihovim riječima, svaki dogovor koji omogućava pristup tajnim podacima, upravljačkim informacijama ili bilo kakvom obliku sadržajnog uticaja mogao bi biti zloupotrijebljen od stranih država.

Zabrinutost dodatno pojačava činjenica da ponudu podržava i Affinity Partners, privatna investicijska firma Jareda Kushnera, koja ima značajnu finansijsku istoriju sa saudijskim fondovima. Kritičari tvrde da kombinacija investitora stvara složen sigurnosni i politički kontekst koji zahtijeva dodatnu provjeru.

Ovi pritisci dolaze u trenutku kada se Warner Bros već nalazi u procesu razgovora s Netflixom o odvojenoj transakciji vrijednoj 82,7 milijardi dolara, prema kojoj bi Netflix preuzeo filmski dio kompanije, dok bi televizijski brendovi poput CNN-a i Discoveryja bili izdvojeni u novu nezavisnu kompaniju. Paramount se, međutim, odlučio direktno obratiti dioničarima Warnera u pokušaju da nadmaši Netflixovu ponudu i preuzme kontrolu nad jednim od najvećih američkih medijskih konglomerata.

REUTERS/Daniel Cole

Demokratski zastupnici upozoravaju da bi budući sazivi Kongresa mogli reagovati čak i nakon eventualnog zaključenja posla, uključujući preporuke regulatorima da nametnu razdvajanja imovine ako procijene da je strana izloženost prevelika.

“Američka javnost se oslanja na Warnerove platforme za vijesti, zabavu i ključne informacije,” upozorili su. “Bez maksimalnog nadzora, dozvoliti investitorima sa stranim zaleđem da steknu uticaj nad ovim ekosistemom bilo bi neodgovorno.”

Kako se borba za Warner Bros. zaoštrava, rasprava prelazi granice poslovnog i ulazi u širi okvir nacionalne sigurnosti, globalnog kapitala i kontrole nad informacijama i to u vremenu kada medijski pejzaž nikada nije bio važniji za političku i društvenu stabilnost.

