Ovo su najbolje kompanije za napredovanje u karijeri: Mnogo poznatih i manje poznatih imena

Uprkos stalnim obećanjima o zapošljavanju zasnovanom na vještinama, većina kompanija nije povećala zapošljavanje radnika koji su započeli karijeru i onih bez fakultetske diplome 2023. godine. Novi indeks najboljih kompanija za napredovanje u karijeri takođe pokazuje da je 60% anketiranih poslodavaca smanjilo mogućnosti napredovanja u protekloj godini.

Treći američki indeks mogućnosti, koji su ranije ove sedmice objavili Institut Burning Glass, Porodična fondacija Schultz i Harvardov projekt Upravljanje budućnošću rada, nudi radnicima rangiranje velikih američkih kompanija koje nude najbolje mogućnosti za napredovanje u karijeri .

Poboljšana metodologija

Za razliku od drugih rangiranja kompanija, ovaj indeks se ne oslanja prvenstveno na ankete zaposlenih ili podatke koje dostavljaju poslodavci. Zasnovan je na nezavisnoj analizi podataka o putevima karijere više od pet miliona zaposlenih u 395 velikih kompanija. Studija se oslanja na bazu podataka Burning Glass Instituta o istoriji karijere više od 65 miliona američkih radnika, koji čine više od 40% američke radne snage.

“Možemo reći da uprkos rastućoj podršci zapošljavanju zasnovanom na vještinama, većina firmi nije napravila napredak — ili čak napravila korak unazad” u zapošljavanju radnika bez fakultetske diplome, rekao je putem e-pošte Matt Siegelman, predsjednik Burning Glass Instituta .

Međutim, istraživanje je pokazalo da zaposleni u kompanijama koje se nalaze u prvih 100 na ovoj listi zarađuju više, imaju veće šanse za napredovanje, a te kompanije imaju 180% veću vjerovatnoću da zapošljavaju radnike bez završenog fakulteta nego kompanije koje su niže na listi.

Na vrhu ovogodišnje rang liste nalaze se kompanije iz raznih industrija, uključujući poslodavca broj 1, industrijsku kompaniju WW Grainger. Slijede Costco Wholesale, Capital One Financial, Meta Platforms i ServiceNow kao prvih pet. JB Hunt Transport Services, Coca-Cola, PepsiCo, MetLife i Bank of America zaokružuju prvih 10.

I dalje traže diplome

Analiza je pokazala da su kompanije iz sektora energetike i resursa – nafte i gasa, komunalije i metala i materijala – ostvarile najveći prosječni rast indeksa ove godine, iako su u prvih 100 kompanija zastupljene kompanije iz 30 sektora. (Indeks javno dijeli samo ukupnu ljestvicu prvih 100 firmi, kao i onih koje su među najboljima u oblastima plata, zapošljavanja, kulture i promocije.). U 2024., indeks je dodao mjere napretka u napredovanju i zapošljavanju iz godine u godinu, kao i ocjene o raspoloženju kompanije Glassdoor.

Ovogodišnja analiza pokazuje da je samo 80 od 395 firmi povećalo mogućnosti promocije, dok je niz kompanija — 174 od 395 — smanjilo zapošljavanje ljudi bez diplome ili značajnog prethodnog radnog iskustva.

“Kako talenti postaju dostupniji, neki poslodavci se povlače od razmatranja kandidata bez diplome, uprkos njihovim obećanjima”, rekao je Sigelman. “To pokazuje da su značajni dobici koje su radnici ostvarili u posljednjih nekoliko godina krhki.”

On je dodao da, s obzirom na to da sve više radnika ostaje na svojim radnim mjestima , sve je manje mogućnosti da drugi započnu i napreduju u karijeri. Čak i ako su otpuštanja mala, rekao je on, “poslodavci zabrinuti za ekonomiju se smanjuju.”

Kako umjetna inteligencija utječe na percepciju da će sve više i više početnih poslova biti automatizirano, to također može imati utjecaja. Sigelman je rekao: “To ih navodi da se fokusiraju na zapošljavanje iskusnog osoblja.”

Top 100 lista

Pogledajte kompletnu listu 100 najboljih kompanija, kao i detaljan pregled rejtinga :

1. Grainger 26. AbbVie 51. Dell Technologies 76. Johnson & Johnson 2. Costco Veleprodaja 27. Best Buy 52. Ecolab 77. Primijenjeni materijali 3. Capital One Fin. 28. Parker-Hannifin 53. Oracle 78. Chewy 4. Meta platforme 29. Prvi Amerikanac 54. AMD 79. XPO 5. ServiceNow 30. Walgreens čizme 55. Progresivna 80. Citigroup 6. JB Hunt Transport 31. Home Depot 56. Univerzalno zdravlje 81. Tesla 7. Coca-Cola 32. Exelon 57. Sherwin-Williams 82. Wells Fargo 8. PepsiCo 33. Skechers USA 58. Charter Comms 83. Putnici 9. MetLife 34. Marriott Int 59. JM Smucker 84. Motorola 10. Bank of America 35. Mastercard 60. ConocoPhillips 85. BlackRock 11. KeyCorp 36. Hershey 61. M&T banka 86. Morgan Stanley 12. Equinix 37. Southwest Airlines 62. Uber Technologies 87. NVR 13. Starbucks 38. Pfizer 63. American Express 88. Mondelez 14. Lumen Tech 39. Amazon 64. Laboratory Corp 89. VF 15. Lowe's 40. Nike 65. Charles Schwab 90. NY životno osiguranje 16. Truist Financial 41. Cognizant Tech 66. U cijeloj zemlji 91. Cigna 17. JP Morgan Chase 42. ExxonMobil 67. Gap Inc 92. Nožni ormarić 18. PNC Fin usluge 43. Microsoft 68. DaVita 93. Penske Automotive 19. Salesforce 44. Jones Lang LaSalle 69. Keurig Dr Pepper 94. United Rentals 20. Meta 45. CBRE Grupa 70. Ulta Beauty 95. Western&Soutern 21. Wayfair 46. ​​Hartford 71. Delta Air Lines 96. Molson Coors 22. Hilton Worldwide 47. AT&T 72. Northrop Grumman 97. Intel 23. Goldman Sachs 48. CDW 73. Kellogg 98. CarMax 24. Verizon Comms 49. Taylor Morrison 74. Equitable Holdings 99. Poljoprivrednici IE 25. Adobe 50. Intuit 75. Chipotle Mexican 100. PayPal

Jenna McGregor, reporterka Forbesa

