Odlazak iz firme u trenutku olakšava, ali kajanje dolazi brzo: Kako da spriječite sebe da date otkaz u bijesu

Frustrirani ste, preopterećeni, nedovoljno cijenjeni, i možda vas samo jedna pasivno-agresivna poruka dijeli od toga da od svega dignete ruke i date otkaz.

Otkaz u bijesu djeluje kao jedina zadovoljavajuća opcija. Još jedno „dosta mi je“ prije nego što zalupite vrata. Razumijem.

Ali evo teške istine: Iako otkaz u trenucima bijesa možda donosi trenutno olakšanje, rijetko vodi do dugoročnog uspjeha. Vidio sam ovu priču mnogo puta.

Ljudi otkaz daju impulsivno, a onda se bore da se profesionalno i emotivno oporave.

Zapravo, prema istraživanju Skynova, 41 posto ljudi koji su dali otkaz u bijesu na kraju pokušaju da se vrate na stari posao.

Da, skoro polovina! Ispostavlja se da izlazak iz firme u trenutku olakšava, ali kajanje dolazi brzo. Čim stvarnost pokuca na vrata.

Ne mora da se završi tako. Postoje bolji, strateški načini da reagujete kada posao počne da postaje nepodnošljiv.

U nastavku su četiri solidne alternative otkazu u bijesu koje mogu zapravo pomjeriti vašu karijeru naprijed, umjesto da je skrenu s puta.

Znam da ovo zvuči zastrašujuće. Možda ste sebi već rekli da šef neće slušati ili da će razgovor samo pogoršati stvari. Ali istina je da sebi dugujete da barem pokušaj razgova sa šefom.

Izaberite trenutak kada emocije nisu previše uzburkane.

Budite smireni, jasni i samouvjereni. Koristite konkretne primjere da objasnite šta ne funkcioniše i recite šta biste željeli da se mijenja kako bi vaš posao postao održiviji.

Izbjegavajte da razgovor pretvorite u pritužbenu seansu.

Umjesto toga, postavite ga kao sesiju za rješavanje problema. Šta treba da se mijenja da bi se osjećali podržano, produktivno i motivisano? Zatim pitajte da li su voljni da rade zajedno na poboljšanju situacije.

Pripremite se unaprijed. Započnite sa zapisivanjem ključnih tačaka kako bi ostali fokusirani. I zapamtite, direktno ne znači agresivno. To znači iskreno i jasno.

Potražite podršku od mentora ili kolege prije otkaza

Ne morate da prolazite kroz ovo iskustvo sami. Zapravo, jedna od najvećih grešaka koju vidim da profesionalci prave kada su blizu otkaza jeste da se izoluju. Prije nego što odete u HR sa spiskom pritužbi, porazgovarajte sa nekim kome vjerujete. To može biti mentor, bivši šef ili čak blizak kolega.

Zašto? Zato što vam oni mogu ponuditi uvid koji možda trenutno ne vidite. Možda su prošli kroz sličnu situaciju ili vam mogu pomoći da osmislite sljedeće korake, a da ne uništite svoju reputaciju.

Mentor može biti sjajan „zvučni zid“, naročito kada ste previše emotivno uključeni da bi jasno vidjeli cijelu sliku.

I ako mislite: „Ali nemam mentora“, ovo je tvoj znak da ga pronađete! Obratite se. Pitajte nekog čije liderstvo poštujete da li bi bio voljan da razgovara. Bićete iznenađeni koliko često ljudi pristanu, jednostavno zato što ste pitali.

Razgovarajte sa šefom prvo, Foto: Pexels

Ponekad problem nije u samom poslu. To može biti iscrpljenost, stres u životu, ili jednostavno potreba za prostorom da dišete i razmišljate. Ako je to slučaj, privremena pauza možda je upravo ono što vam je potrebno.

Nemaju sve kompanije plaćene odmore, ali čak i neplaćeni odmor može biti vrijedan ako znači zaštitu vašeg mentalnog zdravlja i dugoročne karijere.

Vrijeme da se resetujete, razmislite i napunite baterije može vam pomoći da se vratite sa jasnoćom ili potvrdite da je vrijeme za promjenu.

Postavite to kao strateški korak koji će vam pomoći da se vratite sa većim fokusom i produktivnošću (jer to i jeste). Samo to što znate da vas posao čeka može da ublaži ogromni pritisak.

Foto: Shutterstock

Pokušajte da izdržite dok tražite novi posao

Ovo zahtijeva disciplinu, ali često je najpametniji potez. Umjesto da date otkaz u bijesu i spalite mostove, usmjerite svoju energiju na diskretno traženje posla.

Ažurirajte svoj CV. Ponovo se povežite sa svojim mrežama. Odredite vrijeme svake nedjelje da se prijavljujete za pozicije koje vas zanimaju. U međuvremenu, radite šta možete da bi svoju trenutnu situaciju učinili podnošljivijom, bilo da to znači postavljanje čvršćih granica ili smanjenje nepotrebnog stresa. Teško je ostati u ulozi koja vas iscrpljuje.

Međutim, odlazak bez plana B može vas dovesti u još stresniju situaciju. Da budemo iskreni: Budući poslodavci mogu podići obrvu ako date otkaz bez najave ili ako nemate jasan razlog zašto ste odlučili da napustite posao. Izdržati ne znači da ste zauvijek zarobljeni. To znači da birate da budete strateški, a ne reaktivni.

Kada ste duboko frustrirani na poslu, želja da napravite dramatičan izlazak može djelovati preplavljujuće. Ali prije nego što date otkaz iz bijesa, uzmite trenutak da se smirite. Niste bespomoćni ovdje. Imate opcije, a moć leži u tome da namjerno birate svoj sljedeći korak, a ne impulsivno.

Bilo da je to iskren razgovor, traženje podrške, uzimanje pauze ili pametno planiranje izlaska, ovi koraci će zaštititi vašu karijeru i mentalno zdravlje. Radno okruženje možda neće uvek biti ljubazno, ali to ne znači da morate da se samosabotirate kako bi povratili osjećaj kontrole.

Naporno ste radili da dođete do mjesta gdje jeste. Zaslužujete karijerni put na koji možete biti ponosni, čak i kada stvari postanu teške. Zato zastanite, razmislite i izaberite svoj sljedeći korak sa ciljem.

Sho Dewan, saradnik Forbesa

4 Alternatives To Rage Quitting That Can Save Your Career