U BiH samo 11 posto radnika ima svoje biznise, većina zaposlenog radno sposobnog stanovništva radi za poslodavca privatno ili u državnoj službi

U četvrtom kvartalu 2024. godine, u Bosni i Hercegovini radnu snagu činilo je 1,423 miliona osoba od kojih je 1,257 miliona (88,3 posto) zaposlenih i 166 hiljada (11,7 posto) nezaposlenih osoba. Prema podacima Agencije za statistiku BiH u poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se povećao za 0,3 posto, dok se broj nezaposlenih osoba smanjio za četiri posto. Broj onih koji nisu ni zaposleni ni aktivno traže posao (npr. studenti, penzioneri, domaćice), se povećao za 0,3 posto u odnosu na prethodni kvartal i iznosi 1,452 miliona. U četvrtom kvartalu 2024. godine, stopa aktivnosti je bila 49,5 posto, stopa zaposlenosti 43,7 posto, stopa nezaposlenosti 11,7 posto i stopa neaktivnosti 50,5 posto.

Blagi rast zaposlenosti

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u četvrtom kvartalu 2024. godine od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 864 hiljade (60,7 posto) su muškarci, a 560 hiljada (39,3 posto) su žene. U ukupnom broju osoba izvan radne snage 540 hiljada (37,2 posto) su muškarci, a 913 hiljada (62,8 posto) su žene. Od ukupnog broja zaposlenih osoba 783 hiljade (62,3 posto) su muškarci, a 474 hiljade (37,7 posto) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 80 hiljada (48,4 posto) su muškarci, a 86 hiljada (51,6 posto) su žene.

Najveći dio radne snage u BiH, njih 66 posto, pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, dok je u grupi od 50 do 64 godine 26,2 posto radne snage. Mladi od 15 do 24 godine čine 6,4 posto, dok svega 1,4 posto radne snage pripada osobama starijim od 65 godina.

Foto: Shutterstock

Veći postotak zaposlenih osoba ima završenu srednju školu

Svi navedeni podaci pokazuju blagi rast zaposlenosti i smanjenje broja nezaposlenih, ali i dalje ukazuju na visok nivo neaktivnosti radno sposobnog stanovništva. Posebno zabrinjava podatak da polovina stanovništva BiH nije aktivno uključena u tržište rada.

Najveći broj ljudi zaposleno je kod poslodavaca (gotovo 87%), dok manji dio radi kao samozaposleni (11,6 posto) ili pomaže bez plaće u porodičnim poslovima (1,6 posto).

Nova statistika je pokazala i da veći postotak zaposlenih osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, dok među nezaposlenima to čini još veći postotak. Manje nezaposlenih ima više obrazovanje (fakultet, magisterij, doktorat) nego zaposlenih.