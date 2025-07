Njemačke firme se povlače sa Muskovog X-a, ali zašto napuštanje može biti i mač sa dvije oštrice za mnoge brendove

Elon Musk pokušava pronaći rješenje za pad prodaje njegovih automobila Tesla. Na jednom od najvećih svjetskih tržišta – Indiji, u utorak je predstavio Model Y čija cijena iznosi oko 70.000 dolara. Online prodaja automobila već je počela, a da li će biti uspješna, rano je prognozirati, budući da indijske carine na uvozne automobile iznose i od 110 posto, zbog čega Trump ovu zemlju naziva carem carina. Kako bi zaštitila lokalne proizvođače, Indija godišnje uveze tek oko 15.000 automobila, od čega samo simboličnih 1.000 vozila dolazi sa američkog tržišta. U tu kvotu Elon Musk pokušava sada uvrstiti i svog Teslu, koji primjera radi, po ovoj carinskoj politici, u Indiji košta skoro duplo više nego naprimjer u SAD-u. No, prve informacije upućuju na to da Tesla i ne namjerava uzimati dio tržišnog kolača lokalnim indijskim firmama, već da model Y namjerava konkurirati BMW-u i Mercedesu.

Stabilizirati Teslu i X

Uporedo sa pokušajem stabilizacije poslovanja Tesle, Musk se suočava s problemom i u svom drugom biznisu – online platformi X. Kako prenose mediji, pozivajući se na izvještaj Digitalnog udruženja Bitkom, objavljenom u ponedjeljak, njemačke firme napuštaju platformu društvenih medija X ili objavljuju manje sadržaja kao odgovor na politiku njegovog vlasnika. Istraživanje provedeno među 602 njemačke firme s najmanje 20 zaposlenih, pokazalo je da 58% kompanija koje koriste X objavljuju manje ili su potpuno prestale s objavljivanjem.

Nasuprot tome, samo 32% objavljuje isto toliko na X-u, ranije poznatom kao Twitter, kao i prije.

Oko tri posto firmi objavljuje više ili je počelo objavljivati tek nakon Muskovog preuzimanja 2022. godine, dok četiri posto uopće ne objavljuje ništa na X-u.

Sveukupno, 27% anketiranih kompanija i dalje koristi X. U oktobru 2023. godine, ova brojka je iznosila 32%, pri čemu je 43% ispitanika u to vrijeme izjavilo da objavljuju manje ili nimalo sadržaja.

Nekoliko je razloga koji se dovode u vezu sa odlascima sa X-a, a jedan je svakako Muskovo uplitanje u politiku, te da prevelika moć, skoncentrisana u rukama jednog čovjeka, može biti potencijalno opasna. Nedavna najava da želi osnovati svoju političku stranku samo je dodatno otvorila nova pitanja. Većina anketiranih smatra da osobe s tolikim utjecajem na društvene mreže kao Musk ne bi trebale obavljati političke funkcije.

Što se tiče spremnosti njemačkih kompanija da investiraju u X, oko 51% njih objavljuje manje ili nimalo plaćenih oglasa na platformi. Prije dvije godine, ta brojka je iznosila 26%.

Trenutno se samo 7% oglašava na X-u u istoj mjeri kao prije Muskovog preuzimanja, dok 37% u potpunosti izbjegava oglašavanje na platformi.

Jack Dorsey osnovao je Twitter u martu 2006. godine., Foto: Reuters

O odlasku ne razmišljaju svi

Jack Dorsey osnovao je Twitter u martu 2006. godine. Da život počinje mreža, koja će uskoro privući brojne korisnike i koja će se razlikovati od tada popularnih Instagrama i Facebooka, jer je omogućavala direktnu komunikaciju bez odobravanja zahtjeva, obznanio je Dorsey tvitom “Upravo postavljam svoj twttr”. Elon Musk će na ovoj mreži svoj profil imati 2010.godine, a 2022. je i kupiti za 44 milijarde dolara. Kupovina je bila velika vijest, jedan od najbogatijih ljudi ušao je u svijet društvenih mreža, otpustio 80 posto kadra kojeg je zatekao u Twitteru i još mu promijenio ime u X. Kojim putem će platfrma uopće krenuti, bilo je pitanje koje je visilo u zraku. Musk je od X-a napravio digitalni medij na kojem ljudi mogu slobodno govoriti bez cenzure, nerijetko naglašavajući kako je X izvor vijesti za mainstream medije, na kojem korisnici mogu objavljivati bez straha i odlučiti sami šta je istina. Konzervativcima se ova filozofija nije svidjela, a bilo je i kritika da je platforma poligon za širenje neistinitih informacija i poluistina. Nerijetko su stizale kritike kako platforma postaje mjesto razmjene antisemitističkih izjava, a neki su spominjali i rasizam.

Elon Musk, Foto: Reuters

„Nema sumnje da Muskovo vlasništvo nad X-om utiče na javno mnijenje u Velikoj Britaniji“, kaže za BBC News Luke Tryl iz istraživačke grupe More In Common.

Međutim, prema More In Common, samo 16% Britanaca vjeruje da su njegove intervencije osmišljene kako bi se postigla pravda za žrtve, dok 44% misli da to radi zbog pažnje.

Krajem 2023. godine, firme poput Applea, IBM-a i Disneya pauzirale su oglađavanje na platformi, a onda je Musk odlučio pravdu potražiti na sudu, pa je tužio i neke druge brendove – Unilever i Mars, optužujući ih, pšiše BBC, za nezakoniti pristanak na bojkot stranice. Ali napuštanje X-a ima i svoju drugu stranu i može imati negativne posljedice za organizacije i njihove odnose s kupcima.

No, o odlasku ne razmišljaju svi. Za neke organizacije, navodi BBC, kojima je potrebno brzo prenijeti svoju poruku, X i dalje ima vrijednost koju drugi konkurenti jednostavno ne mogu ponuditi.