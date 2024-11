Nemojte prihvatiti ovakav posao, čak i ako ste očajni

Da li ste zabrinuti zbog nagomilanih računa i nesigurnosti dok tražite posao? Dok je možda primamljivo prihvatiti bilo kakvu ponudu zbog finansijskih poteškoća uzrokovanih nezaposlenošću, važno je oduprijeti se toj želji. Prihvatanje posla koji vam ne odgovara može donijeti više štete nego koristi.

Prema izvještaju Galupa iz 2024. godine, samo 23 posto zaposlenih je pokazalo posvećenost i entuzijazam prema svom poslu. Nezadovoljstvo na poslu može imati negativan uticaj i na vaš lični i socijalni život, tako da je važno razmotriti dugoročne posljedice donošenja brzih odluka iz očaja.

Čak i ako vam hitno treba posao, razmislite o tome da odbijete ponudu ako kompanija ima sljedeće karakteristike:

Loš imidž

Uvijek istražite kompaniju prije nego što razmotrite i prihvatite ponudu za posao.

Pogledajte recenzije zaposlenih na sajtovima kako biste dobili uvid u kompaniju. I pozitivne i negativne strane. Također možete stupiti u kontakt sa trenutnim i bivšim zaposlenima na LinkedInu i raspitati se o njihovim iskustvima. Ako većina povratnih informacija ukazuje na negativne aspekte, to je znak da bi trebalo da se sklonite od te kompanije.

Još jedna stvar koju bi trebalo uzeti u obzir kada je u pitanju njihova reputacija jeste visoka stopa fluktuacije zaposlenih, što može značiti da su ljudi nezadovoljni, iscrpljeni ili pod stresom. Prihvatanje posla u kompaniji sa lošom reputacijom može uticati na vaše mentalno i emocionalno zdravlje, posebno kada ste već u ranjivom položaju.

Menadžer je neorganizovan

Intervjui su ključni dio procesa prijave za posao i određuju da li će poslodavac željeti da zaposli kandidata. Međutim, često se zaboravlja da su intervjui takođe prilika za kandidata da procijeni da li su posao i kompanija pravi izbor. Tokom intervjua, posmatrajte i osobu koja vas intervjuiše. Ako menadžer djeluje neorganizovano, ne zna ko ste ili za koju poziciju konkurišete, to je ozbiljan znak za uzbunu.

To može ukazivati na to da se bore da postave jasne ciljeve, prioritete i očekivanja za svoj tim. Prihvatanje posla kod neorganizovanog menadžera može dovesti do nejasnoća oko vaših odgovornosti, rokova i obima posla. Čak i ako vam je hitno potreban posao, vjerovatno ne želite da budete u loše organizovanom okruženju gdje projekti kasne, a odgovornost nije jasno određena. Rad sa takvim ljudima može ugroziti vašu radnu sigurnost, jer možda neće preuzeti odgovornost kada stvari pođu po zlu, već će prebaciti krivicu na vas i ostale članove tima.

Foto: Pixabay

Potcjenjuju vašu platu

Gotovo polovina zaposlenih koji su učestvovali u anketi FinanceBuzz-a smatra da su trenutno potplaćeni za svoju poziciju. Mnogi kažu da njihove plate nisu usklađene s inflacijom. Neki poslodavci mogu iskoristiti situaciju u kojoj vam hitno treba posao i ponuditi vam nižu platu. Nemojte pristati na to, jer dugoročno to može dovesti do potrebe da brzo ponovo tražite drugi posao.

Iako se može činiti kao privremeno rješenje, niska plata možda neće biti dovoljna za pokrivanje životnih troškova. Pogotovo ako je znatno ispod industrijskog proseka. Ako nude nisku platu, razmislite i o drugim stvarima koje možda ne cijene, poput programa obuke za nove zaposlene, mogućnosti za karijerni razvoj ili opšte podrške i resursa za uspjeh zaposlenih.

Radno okruženje je toksično

Zaposliti se na konkurentnom tržištu rada je veliki uspjeh. Ipak, ne bi trebalo da žrtvujete svoje blagostanje ulaskom u toksično radno okruženje samo da biste dobili posao. Rad u takvom okruženju može dovesti do visokih nivoa stresa i anksioznosti, što otežava da date sve od sebe i uživate u poslu.

Izbjegavajte kompanije koje promovišu nezdrave radne navike, kao što su ostajanje do kasno zbog velikog obima posla, rad vikendom, nerealna očekivanja, nedostatak granica i komunikacije. Težite tome da budete u timu koji vas podstiče na sticanje novih vještina i nudi prilike za napredak.

Iako je potreba za poslom u teškim vremenima često iscrpljujuća, važno je procijeniti potencijalne posljedice prihvatanja posla sa mnogo znakova upozorenja. Prioritet dajte svom blagostanju i profesionalnom razvoju, umjesto trenutnom olakšanju koje bi moglo dovesti do nezadovoljstva poslom.

Čekanje na poziciju koja se slaže s vašim vrijednostima i aspiracijama ne samo da štiti vašu budućnost, već vam pruža i priliku za ispunjeniju i održiviju karijeru. Prava prilika vrijedna je čekanja!

Autor: Sho Dewan, saradnik Forbesa

Don’t Accept A Job With These 4 Qualities, Even If You’re Desperate

