Najlakše je otvoriti firmu u ovih pet evropskih zemalja

Nakon pandemije covid-19 i energetske krize, EU pokušava učiniti više za podršku malim i srednjim firmama, ali neke zemlje članice su više naklonjene poslovanju od drugih.

Evropska unija (EU) se smatra regijom u kojoj je kompanijama nametnuta velika birokratska opterećenja. Iako neke zemlje imaju stroge propise, druge su otvorenije kako za domaće tako i za strane privrednike i investitore, piše Euronews.

Postoji nekoliko šema finansiranja i podrške za male i srednje firme u EU, uključujući Program zajedničkog tržišta, Instrument za povezivanje Evrope (CEF) i Horizon Europe. Dostupni su i obrazovni alati kao što su poslovni portal Vaša Evropa, Enterprise Europe Network i Erasmus razmjene za mlade poduzetnike.

Prošle godine je analitička kompanija Statista navela 24,4 miliona malih i srednjih firmi (MSP) u EU, koja zapošljavaju oko 85 miliona ljudi. To je oko 99,8 posto svih kompanija na starom kontinentu.

Ne postoji jedinstven odgovor o tome koje zemlje nude najbolje okruženje za pokretanje posla. Ali Svjetska banka u svom Indeksu lakoće poslovanja definira 10 parametara: registraciju poslovanja, dobijanje građevinskih dozvola, obezbjeđivanje električne energije, registraciju imovine, dobijanje kredita, zaštitu manjinskih investitora, plaćanje poreza, prekograničnu trgovinu, provođenje ugovora i rješavanje insolventnosti.

Na osnovu ovih parametara, Euronews je pripremio listu pet zemalja u Evropi u kojima je najlakše pokrenuti posao. Set uključuje i Ujedinjeno Kraljevstvo, koje više nije članica EU od 2020. godine.

Foto: Profimedia

Irska

Irska je jedan od najpopularnijih izbora za pokretanje biznisa u Evropi, jer je digitalno razvijena ekonomija sa visokim prihodima. Prema 1Officeu, kompaniji koja se bavi startap uslugama, upotreba pametnih telefona u zemlji dostigla je 90 posto, a 92 posto domaćinstava ima pristup internetu, što je dobra osnova za tehnološke kompanije. Vladina agencija za kompanije Enterprise Ireland svake godine ulaže u oko 200 startapova.

Prema istraživanju Svjetske banke (Doing Business in the European Union 2020: Ireland) nekoliko irskih gradova se visoko kotira prema gore navedenim parametrima. Firme mogu brzo izvršiti ugovore u Corku i nesmetano dobiti struju. Dablin se također dobro snalazi u ovim kategorijama, kao i u pokretanju biznisa. Waterford je najefikasniji u izdavanju urbanističke dozvole, dok je Galway najbolji u registraciji imovine i otvaranju biznisa.

Irska je članica EU, OECD-a i eurozone. Upotreba eura i engleskog kao službenog jezika također su atraktivni faktori za poduzetnike, jer omogućavaju lakše poslovanje, pristup većem evropskom tržištu i uštedu na troškovima razmjene valuta i prevođenja.

Poduzetnicima iz Velike Britanije, Islanda, Norveške, Švicarske i EU nisu potrebne nikakve dozvole ili vize da bi osnovali posao u Irskoj. Država također omogućava daljinsko osnivanje i registraciju kompanija za ne-državljane EU. Također ima jednu od najnižih poreskih stopa u svijetu od 12,5 posto i ugovor o dvostrukom oporezivanju sa oko 72 zemlje.

Nema problema oko sklapanja ugovora, nabavke struje i osnivanja firme u Dablinu, Foto: Profimedia

Bugarska

Bugarska se pojavljuje kao novo poslovno središte u istočnoj Evropi zbog relativno niskog nivoa birokratije uključene u osnivanje kompanije, što traje samo nekoliko sedmica. Administrativni troškovi su također niski u odnosu na većinu Evrope, a porez na dobit iznosi samo 10 posto.

Strane kompanije nemaju zakonska ograničenja za kupovinu zemljišta u zemlji i moraju platiti samo operativne troškove nakon registracije. Poduzetnici iz EU također mogu imati koristi od jeftine, visoko kvalifikovane i višejezične radne snage i relativno niskih troškova života. Istovremeno, oni i dalje imaju pristup jedinstvenom evropskom tržištu jer je Bugarska članica EU.

Geopolitički položaj Bugarske u jugoistočnoj Evropi također omogućava lak pristup drugim važnim tržištima kao što su Grčka i Turska, i otvara mogućnosti u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Bugarska također dozvoljava registraciju firmi na daljinu. Međutim, korupcija u zemlji i dalje ostaje problem koji se mora uzeti u obzir pri odlučivanju o tome koju vrstu kompanije pokrenuti i u kojem dijelu zemlje biti sjedište.

Prednost Bugarske su niski porezi i manje birokratije. Na slici je grad Plovdiv, Foto: Profimedia

Holandija

Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) Holandija je peta najveća ekonomija u EU sa bruto domaćim proizvodom (BDP) od 990,6 milijardi dolara (918,7 milijardi eura), što predstavlja oko šest posto ekonomije EU.

Pogodno smještena u zapadnoj Evropi, Holandija ima visoko obrazovanu radnu snagu. Vlada nudi niz programa podrške i poreskih olakšica za kompanije. Iako je stopa korporativnog poreza nešto viša nego u nekim drugim evropskim zemljama i iznosi 25,8 posto, mnogi vlasnici firmi mogu pronaći lokaciju i pristup drugim tržištima vrijedni cijene.

Podsticaji uključuju “poduzetnički dodatak” (poduzetnički dodatak je iznos koji poduzetnik može odbiti od dobiti i tako platiti manji porez) i pravilo od 30 posto. Ovo omogućava poslodavcima da plaćaju 30 posto plate stranih talenata bez odbitka poreza. Osim toga, vlada podržava istraživanje i razvoj i inovacije tako što nadoknađuje različite troškove kompanijama koje provode naučna istraživanja ili razvijaju inovacije.

Holandija je posebno naklonjena podizetnicima sa tehnološki naprednim kompanijama kao što su robotika i vještačka inteligencija, kao i poslovima u maloprodaji.

Porezi su relativno visoki u Holandiji, ali ta zemlja nudi povoljne uslove za regrutovanje stranih talenata, Foto: Profimedia

Švedska

Sa infrastrukturom i tehnologijom svjetske klase, Švedska je rangirana na drugom mjestu u Indeksu mrežne spremnosti za 2020. Ovaj indeks mjeri koliko je zemlja spremna za digitalizaciju i koliko su ljudi, firme i vlada spremni da u potpunosti iskoriste dostupne tehnologije.

Kao takva, Švedska je još jedno startup i poslovno središte za tehnološke poduzetnike iz cijelog svijeta. Može se pohvaliti velikim brojem ranih usvojitelja novih tehnologija. Značajne švedske kompanije uključuju provajdera 5G mreže Ericsson, proizvođača lijekova Astra Zeneca, proizvođača automobila Volvo i proizvođača rudarske opreme Sandvik, kao i digitalne kompanije Klarna i Spotify.

Švedska je najveća skandinavska ekonomija. Također ima napredan građevinski sektor sa širokim dometom širom sjeverne Evrope, koji također privlači građevinske poduzetnike i doprinosi snažnoj infrastrukturi. Atraktivnosti zemlje doprinosi i stabilna vlada i nizak nivo korupcije.

Švedska je povoljna destinacija posebno za tehnološke kompanije, ali i građevinske kompanije, Foto: Profimedia

Ujedinjeno Kraljevstvo

Prema Britanskoj poslovnoj banci, oko 360.000 novih firmi se otvori u Velikoj Britaniji svake godine. Osnivanje poslovanja je relativno brzo, jednostavno i jeftino, pri čemu se poštanske aplikacije obrađuju u roku od osam do deset dana, a online aplikacije obrađuju u roku od 24 sata.

Uz raznoliku ekonomiju i radnu snagu UK ima uspostavljene mehanizme za podršku firmama u prvih nekoliko godina kada je njihova profitabilnost niska. Također, pruža poreske olakšice na kraju životnog vijeka kompanije u odnosu na prihode dobijene prodajom imovine.

Osim toga, Velika Britanija ima snažan poreski i pravni sistem sa efikasnim procedurama i stopom poreza na dobit firme od 25 posto za sva društva s ograničenom odgovornošću. S obzirom da trećina odraslih ima visoko obrazovanje, radna snaga je visoko kvalifikovana i fleksibilna.

Poduzetnicima su također dostupne mogućnosti grupnog financiranja, rizičnog kapitala i ulaganja u anđele, kao i vladini grantovi i finansiranje i savjeti putem različitih vladinih odjela.

U Velikoj Britaniji se svake godine osnuje oko 360.000 kompanija, Foto Profimedia