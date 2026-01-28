Kineski div sportske odjeće kupio udio u Pumi – iako većinski vlasnik isključio je mogućnost preuzimanja kompanije

Kineska kompanija Anta Sports Products kupila je udio u Pumi od porodice Pinault u vrijednosti od 1,8 milijardi dolara. Najveći kineski brend sportske odjeće će kupovinom 29,06% udjela u Pumi, javlja Reuters postati najveći dioničar njemačke kompanije, međutim, kako je saopćio, “trenutno nema planova” da da ponudu za preuzimanje, što bi bilo potrebno prema njemačkim zakonima o vrijednosnim papirima pri 30% vlasništva.

Naime, prema njemačkom Zakonu o vrijednosnim papirima, ako neko stekne 30% ili više dionica s pravom glasa, mora obavezno dati ponudu za preuzimanje svim ostalim dioničarima (tzv. obavezna ponuda).

Posao dobar za sve strane

Za obje strane ovo je straeški dobra poslovna odluka, uzme li se u obzir činjenica da Puma, čija vrijednost se procjenjuje na 3,2 milijarde eura, dolaskom novog direktora, Arthura Hoelda, bivšeg rukovodioca Adidasa, bori za povećanje prodaje, dok Anta s druge strane nastoji proširiti svoje globalno prisustvo izvan tržišta Kine.

Otkako je prošle godine preuzeo kormilo u njemačkoj kompaniji, Hoeld je uglavnom provodio plan smanjenja broja radnih mjesta, sužavanja asortimana proizvoda firme i unapređeenja marketinških operacija.

Kada je Anta objavila kupovinu dionice Pume su skočile za 20 posto, posljednji put su trgovane sa porastom od 9,4% na 23,7 eura, međutim, i dalje je to blizu nejnog najnižeg nivoa trgovanja u posljednjih 10 godina.

Anta će platiti 1,5 milijardi eura (1,78 milijardi dolara), ili 35 eura po dionici u gotovini, Artémisu – holding kompaniji porodice Pinault – za 29,06% udjela u Pumi.

Puma na kineskom tržištu

„Anta ima za cilj osnažiti Pumu da u potpunosti ostvari potencijal svog brenda i svoje naslijeđe kako bi stvorila dugoročnu vrijednost za globalne potrošače“, kaže izvršni direktor Pume Arthur Hoeld dodajući kako je investicija znak povjerenja u Pumu i njen strateški smjer.

Kako je za Reuters potvrdio viši rukovodilac kompanije Anta, Puma ima značajan potencijal na kineskom tržištu, gdje su nedovoljno zastupljeni sa samo 7% svojih globalnih prihoda.

Anta ima iskustva u širenju globalnog prisustva akvizicijom i modernizacijom zapadnih sportskih i lifestyle brendova. U 2019. godini, predvodila je konzorcij za akviziciju Amer Sportsa, čiji portfolio uključuje Wilson, Arc’teryx, Salomon i Atomic. Ovim ugovorom ona realizira svoju globalnu ekspanziju i strategiju rasta više brendova.