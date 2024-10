Kako TEMU osvaja kupce u BiH: Šta potrošači trebaju znati?

Ni građani Bosne i Hercegovine nisu odoljeli niskim cijenama TEMU-a. Prema podacima Similarweba, TEMU je najposjećenija aplikacija u našoj zemlji. Poduzetnik i stručnjak za e-commerce Elvis Pivić za N1 je komentarisao na koji način ova popularna aplikacija osvaja tržište BiH, regije, ali i svijeta te šta sve potrošači trebaju znati.

Pivić je odmah na početku rekao da je TEMU jedna u nizu e-commerce platformi koja nudi širok spektar proizvoda po relativno niskim cijenama.

“Ono što je njihova razlika od ostalih platformi kada pristupaju tržištima jeste da koriste veoma pametnu i agresivnu marketing strategiju. Sama činjenica da mi u BiH evo u besplatnom TV prostoru na neki način promovišemo TEMU, to je rezultat toga što su oni uspostavili neki koncept trendinga i postali su trend. I ta agresivna i pametna marketing strategija na neki način budi emotivni aspekt potrošača prilikom kupovine”, istakao je Pivić.

The logo of Temu, an e-commerce platform owned by PDD Holdings, is seen on a mobile phone displayed in front of its website, in this illustration picture taken April 26, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration

“TEMU je ušao u glave potrošača”

Dodao je zatim da je TEMU “ušao u glave potrošača”.

“Svi mi koji se bavimo digitalnom prodajom cilj nam je da uđemo u psihološki profil potencijalnog kupca. I ono što je za javnost možda bitno reći jeste da tu postoje različite strategije iz razloga što je navika kupovine digitalnim putem i u tradicionalnom pristupu različita. U digitalnom pristupu koristimo samo čulo vida i na osnovu toga utječemo na racionalnu stranu mozga da li da nešto kupimo ili ne”, naveo je naš sagovornik.

Kada je riječ o profilu osobe koja digitalno kupuje, Pivić pojašnjava da se on ne razlikuje po podneblju. Tako digitalni kupac u BiH nije ništa drugačiji od onog u Aziji ili zapadnoj hemisferi.

“Tu su marketinški ili analitički alati koji to rade dostupni svima. Kada je riječ o BiH, za nas je drugačije to što smo malo i konzervativnije tržište u kontekstu ponude i potražnje i imamo malo ograničene aspekte u smislu zakonodavstva i biroratske principe i zbog toga nekada malo kasnimo za svijetom kada su u pitanju trendovi. Međutim u posljednjih 15 ili 20 godina svi ti trendovi iz svijeta su dostupni i u BiH”, dodao je Pivić.

Kako smo postali ovisni o TEMU-u?

Zatim je pojasnio na koji način i kako smo postali ovisnici o TEMU-u.

“Prvo smo svi po nekoj navici korisnici smartphonea (pametnih telefona op.a.), a onda samim time, to uslovljava i korištenje društvenih mreža i ušli smo u taj psihološki profil kako se one koriste u kontekstu sadržaja koji dobijamo, vrijeme koje trošimo na njih pa onda idemo ka tom nekom segmentu videosadržaja i to u onom novom formatu shorts koji traje 30 sekundi nakon čega ta pažnja svima nama pada. Dakle, morate imati sposobnost da određeni proizvod prodate za 30 sekundi. I onda što TEMU i drugi veliki marketari rade jeste da vam nude širok spektar proizvoda i konstantno radite scrolling (listanje i pretraživanje proizvoda). I onda umjesto da budete na društvenim mrežama vi ćete pretraživati TEMU. Upravo je digitalni marketing panel ključna odlika uspješnih e-commerce biznisa da što veći broj korisnika dovedete na vašu platformu pa ih onda transferirate u vaše kupce koji kasnije postanu i lojalni”, naglasio je Pivić.

Interesovalo nas je da li ljudi koji pretražuju TEMU na toj aplikaciji ostaju zbog povoljnih i relativno niskih cijena, a uz to pronađu i sve ono što im treba?

“Prvo što kupci u BiH trebaju znati koji kupuju online jeste da su na njihovom tržištu već dostupni ti proizvodi samo kroz druge kanale prodaje. Dakle, to nije nešto novo, ali kod TEMU-a je razlika u agresivnom pristupu pa nude niske cijene u tom nekom inicijalnom inputu jer se to na neki način niveliše u skladu sa ponudom i potrebom, u skladu sa brojem kupovina koje se ostvaruju na određenom tržištu, ali ono što je specifično za TEMU jeste do da ima tu neku masovnost i različite segmente u kontekstu prihoda koje ostvaruju. U e-commerce biznisu vam ne dolazi samo prihod, odnosno, dobit od prodaje proizvoda, tu ima neki široki spektar stvari na kojem vi možete profitirati i tu kompenzirati tu neku cijenu proizvoda koji nudi”, rekao je Pivić.

TEMU je popularna i zbog besplatne dostave, ali Pivić ističe da kupci ništa besplatno ne dobiju u suštini.

“To se samo zove tako. Međutim, to zaista jeste jedna od konkretnih prednosti TEMU-a da su uspjeli riješiti taj jedan logistički izazov u kontekstu da iz svih krajeva svijeta vi na vašu kućnu adresu dobijete nešto po veoma povoljnoj cijeni u smislu dostave čak iako na to čekamo poprilično dugo. Međutim, mi koji se bavimo e-commercom znamo da ljudima u BiH ta ažurnost dostave i nije toliko bitna koliko je bitan kvalitet i cijena proizvoda te podatak da li oni imaju pravo povrata novca ili proizvoda nakon što ga kupe. Iskustva ljudi govore da TEMU nudi tu jednu kvalitetnu podršku koja podrazumijeva to da možete iskoristiti povrat novca ili artikla. Naravno, tu postoje različiti uslovi koji se razlikuju od AliExpressa, ali ono što je najvažnije za informisanje kupaca jeste da na svim tim platformama prije bilo kakve kupovine pročitaju uslove prodaje u kojima TEMU i ostale kompanije decidno napišu kakva prava imate, koliko su troškovi za njih da se ostvare i onda na osnovu toga možete odlučiti da li se isplati ili ne”, istakao je.

Na šta treba obratiti pažnju pri kupovini na TEMU-u?

Zatim je naveo i to da TEMU na neki način od drugih platformi izdvajaju recenzije.

“TEMU kaže da ne može garantovati za bilo koji svoj proizvod jer ih apsolutno nema kod sebe. Dake, TEMU je samo platforma koja prodaje tuđe proizvode i nema ih kod sebe na lageru. Dakle, kada kupujete na TEMU to se odvija digitalnim putem, te narudžbe dobije neki proizvođač ili distributer. Onda se to pakuje i dostavlja u distributivni centar i nakon toga dolazi vama na kućnu adresu. Korisnici trebaju obratiti pažnju na recenzije proizvoda i oni koji imaju visoke ocjene možete onda računati na to da su kvalitetni bez obzira na cijenu”, dodao je.

Ustvrdio je da je express dostava u BiH trenutno jedna od najkvalitetnijih u regiji.

“Ali to dolazi sa tom nekom cijenom koja je i najviša u regiji. Međutim, na tržištima gdje je TEMU nastupio, naprimjer u Srbiji, dešava se da dolazi do velikog broja potražnje u kontekstu dostave i na taj način se gubi njen kvalitet jer s obzirom na druge e-commerce i onda i TEMU, tu dolazi do jednog velikog obima posla koji, nažalost, kompanije sa trenutnim resursima ne mogu ispuniti. Zato kažem da je TEMU trenutno trend, a pitanje je šta će biti održivo. U e-commercu postoji nešto što nazivamo ekonomijom iskustva što znači da nije bitno više šta nego kako prodate. I to je cjelokupno korisničko iskustvo veoma važno u digitalnoj prodaji. Ako neki korisnik koji kupi nešto na vašoj platformi ne bude zadovoljan onda će on jako teško opet nešto kupiti. A nezadovoljan može biti dostavom, načinom kako ste paketirali, komunikacijom koju imate kroz neku podršku itd. Ima jako veliki broj segmenata koje morate zadovoljiti da bi kupac bio zadovoljan. I ostaje da vidimo kako će se to reflektovati na tržište BiH kada su u pitanju dostavne službe jer svi znamo da su trenutno kapaciteti mali naspram potrebe koju imamo. Kako će to utjecati na ove javne kompanije koje imamo, a kojima će se kasnije vjerovatno priključiti i privatne ostaje da vidimo, ali mislim da će ovo biti samo trend koji će trajati određeni period”, naglasio je.

Pitali smo kojim biznisima je TEMU bolna tačka i na koga ova platforma može najštetnije utjecati?

“Kako smo rekli, trenutno postoje sigurno vendori koji nude slične ili iste proizvode samo možda u malo drugačijim uslovima i to će utjecati na njih. Međutim, moramo na neki način biti i tu pravični jer postoji veliki broj i takvih digitalnih biznisa koji su u sivoj ekonomiji i TEMU će to na neki način regulisati jer se nalazimo u takvoj tržišnoj ekonomiji gdje će nam konkurencija neke stvari popraviti ili pokvariti. TEMU će imati i ekonomski efekat na BiH jer kupovinom na tom aplikaciji porezi apsolutno ne ostaju u našoj državi i naš novac ide van nje”, kazao je Pivić.

Kako prepoznati lažne TEMU aplikacije i na koji način je najsigurnije plaćati?

U međuvremenu su se pojavile i lažne aplikacije TEMU-a na App i Play Storeu. Interesovalo nas je kako osoba koja nije najbolje upućena, a želi instalirati tu aplikaciju, onda može biti sigurna da nije lažna?

“U tom kontekstu ću biti optimističan pa ću reći da je puno više ispravne kupovine i transakcije od prevara. S druge strane, u javnosti se govori više o prevarama nego o biznisu kao nekom kvalitetnom segmentu. A kupci zvanične od nezvaničnih podataka mogu razlikovati jeste prva stvar da ako postoji markica na platformama onda je riječ da je to markica povjerenja koje izdaju stručne organizacije i nacionalne komerc-asocijacije i kada nacionalna asocijacija uradi reviziju te platforme onda je ona registrovana kao prodavač, sgurna je kupovina kod njih i ispunjeni su svi uslovi. Te markice se razlikuju u zavisnosti od asocijacije koja ih izdaje, ali najčešće se zovu ‘trust mark’ i ona se nalazi na logu i vodi vas ka određenoj asocijaciji i ka informacijama kada je registrovana itd. Druga stvar koju treba provjeriti jeste zvanična domena te platforme. Zvanična domena TEMU-a je temu.com i sve što je na toj domeni je zvanično i svaki prefiks i dodatak koji se nađe uz taj naziv su potencijalno neke zloupotrebe. A prije nego instalirate aplikaciju trebate provjeriti ko je razvio, odnosno, ko je njen vlasnik. Zvanične korporacije uvijek imaju sve podatke o svojoj firmi i njih tražimo unutar te aplikacije. Isto tako pročitate i recenzije i ako je riječ o fake (lažnoj) aplikaciji onda će to neko u tim recenzijama i napisati”, poručio je Pivić.

Pitali smo kakva je preporuka pri kupovini – koristiti specijalne kartice ili svakodnevne platne kartice koje inače i koristimo?

“Kada je riječ o karticama imamo njihove dvije vrste – debitne koje su povezane s vašim tekućim računom i na neki način sav novac koji imate na njemu raspoloživ je. Naravno sve banke imaju određene nivoe zaštite gdje vi limitirate broj transakcija putem interneta koje možete obaviti na dnevnom nivou ili iznosa. S druge strane, imate prepaid kartice koje nadopunjujete novcem i imate para onoliko koliko stavite na nju i niko preko toga ne može bilo kakav novac uzeti. Druga važna stvar o kojoj se vjerovatno malo govori jeste da je kartično plaćanje jedno od najsigurnijih jer sve banke imaju iznos osiguranja da ukoliko vam se dei bilo kakva prevara i vi dokažete da vam je neko uzeo neovlašteno novac, onda su oni obavezni da vam vrate taj tačan iznos. To nije teško dokazati jer postoje određeni alati koji lako mogu uraditi detekciju da li su to ovlašteni shopovi i da li ste vi zaista obavili tu transakciju u tom momentu ili niste. U mogućnost žalbe ulazi i to ako smo svjesno inicirali kupovinu ili ako nam je neko neovlašteno iskoristio naš novac i to primijetimo. Veoma je važno da ukoliko plaćate putem interneta onda koristite Google ili Apple Pay. U BiH određene banke već nude mogućnost Google Pay plaćanja i na taj način vam je skrivena kartica pa tako vendor kojem plaćate nema podatke o vašoj kartici. Ili ako plaćate internetom otvorite PayPal i tim načinom plaćajte i bit ćete sigurni”, zaključio je Pivić.

