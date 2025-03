Kafe bi moglo biti sve manje u trgovinama, ali bi ona mogla i naglo pojeftiniti – sve opcije su na stolu

Tržište kafe suočava se s velikim izazovima. Cijena terminskih ugovora za kafu Arabica (jedan od najvažnijih i najkvalitetnijih tipova kafe) na berzi ICE porasla je 70 posto od novembra, što je u nezahvalan položaj stavilo sve učesnike u lancu, trgovce, pržionice i maloprodaju, ali i potrošače, koji će se vjerovatno suočiti sa skupljom kafom nego što je ona danas.

Globalni trgovci i pržioničari kafe kažu da su smanjili svoje kupovine na minimalne nivoe, dok se industrija suočava s naglim porastom cijena gdje dobavljači još nisu uspjeli uvjeriti maloprodajne trgovine da ih prihvate, javlja Reuters i dodaje kako su godišnjoj konvenciji Nacionalne asocijacije za kafu SAD-a u Houstonu ove sedmice, učesnici priznali da su u šoku zbog povećanja cijene Arabica kafe, te da veliki rast cijena iscrpljuje kupovnu moć potrošača koji nemaju dovoljno novca da kupe ono što im je potrebno.

Foto: Reuters

“Prodali smo manje od 30 posto”

Renan Chueiri, generalni direktor ELCAFE C.A. u Ekvadoru, rekao je da je ovo prva godina u kojoj proizvođač instant kafe nije prodao cijelu očekivanu godišnju proizvodnju do marta.

“Obično bismo do sada bili rasprodani, ali do sada smo prodali manje od 30 posto proizvodnje”, rekao je.

Zašto je cijena kafe porasla?

Proizvošači su smanjili proizvodnju u najvažnijim regijama za uzgoj kafe, pa je i dostupnost zrna na tržištu manja. “Niko ne želi biti izložen, niko ne kupuje za buduću isporuku, sve se obavlja od ruke do usta”, rekao je jedan broker kafe, koji je tražio da ostane anoniman zbog osjetljivosti situacije, dodajući kako su mnogi poslovi vezano za kafu, u Brazilu sklopljeni na konzervativan način, a to znači, kaže on – zatvorite posao, a onda imate sedam dana da odete na farmu ili u skladište i preuzmete kafu. Provjerite kvalitet, i ako je u redu, izvršite plaćanje na licu mjesta i odvezete se s kafom.

Kao zaključak se nameće da niko više, na pomalo haotičnom tržištu kafe, ne želi previše rizikovati.

Nedavna anketa Reutersa predviđa da bi cijene Arabica kafe mogle pasti za 30 posto do kraja godine, jer visoke cijene smanjuju potražnju, a rani pokazatelji ukazuju na veliki brazilski rod sljedeće godine.

Ali dok cijene značajno ne padnu, veći dio industrije kafe mogao bi se suočiti s velikim problemima.

Izvršni direktor velike pržionice u Sjedinjenim Državama – najvećem svjetskom tržištu za potrošnju kafe – rekao je da neki njegovi klijenti nisu sigurni mogu li nastaviti poslovanje.

“Oni ne znaju hoće li moći prodavati svoje proizvode po novim cijenama”, rekao je, također tražeći da ostane anoniman. “Neki ljudi će propasti.”

Prodavnice odbijaju više cijene

Pojasnio je kako supermarketi i prodavnice prehrambenih proizvoda odbijaju više cijene koje traže pržioničari. Pregovori traju dugo, a neke maloprodajne radnje počinju ostajati bez kafe na policama.

“To je bila noćna mora”, dodao je.

Skladišta kafe blizu luka u SAD-u, koja primaju zrna iz Centralne i Južne Amerike, trenutno imaju upola manji obim nego inače, rekao je izvršni direktor jedne od najvećih kompanija u sektoru skladištenja.

“Neke skladišne kompanije vraćaju silose vlasnicima, otkazujući ugovore o zakupu prije roka”, rekao je.

Michael Von Luehrte, vlasnik brokerske firme MVLcoffee, rekao je da bi tržište kafe, posebno u trgovačkom segmentu, moglo doživjeti konsolidaciju. Kompanije s više kapitala moći će povećati obim trgovine, dok će se druge suočiti s problemima zbog smanjenog finansiranja, dodao je.

Trgovačka kompanija Louis Dreyfus rekla je u prezentaciji tokom konferencije da se površine zasađene kafom šire kao odgovor na više cijene. Poljoprivrednici i proizvođači kafe u različitim zemljama povećali su površine pod zasadima kafe kao reakciju na visoke cijene na tržištu. Ekspanzija se dešava u zemljama poput Indije, Ugande, Etiopije i Brazila, međutim, ako Brazil, koji je najveći svjetski proizvođač kafe, uspije ostvariti jedan izuzetno dobar prinos (obilan rod), tada bi velika ponuda na tržištu, u kombinaciji s dodatnim količinama koje dolaze iz proširenih plantaža u drugim zemljama, mogla dovesti do naglog pada cijena kafe. Drugim riječima, trenutni rast cijena može kratkoročno motivisati proširenje proizvodnje, ali ako prevelika ponuda stigne na tržište u isto vrijeme, to bi moglo izazvati “kolaps” cijena, odnosno njihov nagli pad.