Želite drugi pasoš? Evo 14 država u kojima je najlakše dobiti državljanstvo

Sanjate o preseljenju u inostranstvo? Nijeste jedini. Interesovanje Amerikanaca za zemlje u kojima je najlakše dobiti državljanstva naglo je poraslo nakon novembarskih izbora, jer građani SAD traže veću mobilnost, finansijsku sigurnost i dugoročni plan bjekstva.

International Living je nedavno objavio izvještaj koji identifikuje najbrže načine za sticanje dvojnog državljanstva (i zemlje u kojima ga je najlakše dobiti) u 2025. godini. A prema Tedu Baumenu (Ted Baumann), stručnjaku za globalnu diversifikaciju iz International Livinga, ovaj trend nije samo povezan s politikom ili time ko je u Bijeloj kući – već i sa stabilnošću, prilikama i opcijama za budućnost.

I dok postoji mnogo načina za preseljenje u inostranstvo, Baumen ističe da „postoji samo jedan način koji vam daje trajno i neograničeno pravo da ostanete van SAD-a, zadržite svoje korjene tamo i prenesete ta prava na svoje nasljednike.“

Odgovor je – dobijanje drugog pasoša. Dakle, kako steći dvojno državljanstvo? Za Amerikance koji žele da prošire svoje globalne opcije, postoje tri glavna načina.

Državljanstvo po porijeklu

Prema International Livingu, jedan od najjednostavnijih i najisplativijih načina da dobijete drugi pasoš jeste putem porijekla.

„Ako je jedan ili više vaših predaka došao iz zemlje koja to dozvoljava, moguće je zatražiti državljanstvo na osnovu krvnih veza, u nekim slučajevima čak do pradjeda i prababe“, kaže Baumen. „U tim slučajevima vi ste već građanin te zemlje – samo je potrebno da se to formalno prizna.“

Proces obično uključuje prikupljanje zvaničnih dokumenata – poput izvoda iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih – kako bi se dokazalo porijeklo. Neke zemlje zahtijevaju dodatni boravak ili poznavanje jezika, dok druge traže samo dokaz o porijeklu.

U svom izvještaju, International Living navodi više od 20 zemalja u kojima Amerikanci mogu da steknu državljanstvo po porijeklu. Evo nekih gdje ga je najlakše dobiti:

Italija

Omogućava neograničene zahtjeve za državljanstvo po porijeklu, čak i ako su vaši preci imigrirali prije više generacija. Proces može trajati duže zbog birokratskih prepreka, ali je siguran način do EU pasoša.

Irska

Omogućava državljanstvo ako imate babu ili djeda, a ponekad i prababu ili pradjeda, koji su rođeni u Irskoj. Proces je brži i efikasniji u poređenju s Italijom.

Mađarska

Nudi ubrzani proces ako možete da dokažete mađarsko porijeklo i imate osnovno znanje jezika. Mađarska je članica EU i ovo državljanstvo donosi brojne pogodnosti.

Poljska

Omogućava državljanstvo po porijeklu do pradjeda i prababe, ali zahtijeva opsežnu dokumentaciju koja dokazuje neprekinutu krvnu liniju.

Portugal

Ima fleksibilne uslove i čak omogućava državljanstvo sefardskim Jevrejima (potomci prognanih iz Španije i Portugalije uglavnom 1942) s portugalskim porijeklom.

Španija

Takođe omogućava državljanstvo po porijeklu, ali sa strožim uslovima. Iako priznaje državljanstvo za ljude čiji su roditelji rođeni u Španiji, obično zahtijeva dodatni dokaz za one koji tvrde da imaju špansko porijeklom nakon prve generacije. Ima poseban program za sefardske Jevreje, sličan portugalskom.

Državljanstvo putem naturalizacije

Za one bez porodičnih veza, naturalizacija putem boravka je realna opcija.

„Naturalizacija podrazumijeva legalni boravak u zemlji određeni broj godina, poznavanje jezika, dovoljno finansijskih sredstava za izdržavanje i ponekad polaganje testa iz istorije, kulture i političkog sistema zemlje“, objašnjava Baumen.

Prema International Livingu, ovo su neke od zemalja u kojima je najlakše dobiti državljanstva putem naturalizacije:

Argentina

Omogućava državljanstvo poslije samo dvije godine legalnog boravka. Potrebno je pokazati jake veze s državom, poput zaposlenja ili vlasništva nad nekretninom.

Peru

Takođe omogućava državljanstvo nakon dvije godine boravka, uz relativno jednostavan proces, a troškovi života u zemlji čine je atraktivnom opcijom za ljude koji traže brz i pristupačan put do drugog pasoša.

Ekvador

Zahtijeva tri godine boravka prije podnošenja zahtjeva za državljanstvo. Njegova stabilna ekonomija i prijateljska politika prema doseljenicima čine ga privlačnim izborom.

Paragvaj

Takođe dozvoljava državljanstvo nakon tri godine boravka, uz minimalne birokratske prepreke.

Državljanstvo putem ulaganja

Za one koji imaju finansijska sredstva, državljanstvo putem ulaganja nudi najbrži i najdirektniji put do drugog pasoša.

„Neke od ovih zemalja nisu nužno sjajna mjesta za život, ali za veću slobodu putovanja, dobijanje pasoša na ovaj način može biti veoma korisno“, kaže Baumen.

Mnoge zemlje nude programe koji omogućavaju dobijanje državljanstva u zamjenu za značajnu finansijsku investiciju – bilo kroz donacije, kupovinu nekretnina ili ulaganje u biznis. Ovi programi su posebno privlačni onima koji žele da izbjegnu dugotrajne zahtjeve za boravak i odmah steknu globalnu mobilnost.

Prema International Livingu, ovo su neke od zemalja u kojima je najlakše dobiti državljanstvo putem ulaganja:

Vanuatu

Najbrža opcija – državljanstvo može biti odobreno za samo dva mjeseca uz minimalnu investiciju od 130.000 dolara. Ovaj pacifički raj nudi bezvizni pristup brojnim zemljama.

Turska

Omogućava pasoš u roku od tri do četiri mjeseca uz investiciju u nekretnine od najmanje 400.000 dolara.

Dominika

Nudi jedan od najpristupačnijih programa u Karibima – državljanstvo se dobija za šest mjeseci uz investiciju od 200.000 dolara.

Sent Kits i Nevis

Ima jedan od najduže postojećih programa za državljanstvo putem ulaganja. Pasoš se može dobiti za otprilike šest mjeseci uz minimalnu investiciju od 200.000 dolara.

Laura Begley Bloom, saradnica Forbesa

