Posljednjih sedmica, otkako je Donald Trump najavio brzo mirovno rješenje za prekid rata u Ukrajini, o zaustavljanju ratnih djejstava uglavnom se slušalo šta kažu Ukrajinci. Za nastavak rata nisu ni Rusi, pokazuju to najnovija istraživanja. Okončanje sukoba i prelazak na mirovne pregovore trenutno podržava oko 60 posto Rusa. Većina ruskih građana je za početak mirovnih pregovora, piše rusko izdanje Forbesa koje citira Denisa Volkova, direktora Levada centra, navodeći kako 70 posto ispitanika smatra da je potrebno pregovarati prije svega sa Sjedinjenim Državama, dok istovremeno, polovina ispitanika priznaje da neće biti moguće dogovoriti mirovni sporazum bez učestvovanja Ukrajine. Nadalje se navodi kako je rusko društvo sve više ispunjeno nadom da bi se rat ili specijalna operacija kako je zvanična Rusija naziva, u Ukrajini mogla završiti ove godine.

Okončanje sukoba i prelazak na mirovne pregovore trenutno podržava oko 60 posto Rusa, Foto: Reuters

Nada se polaže u Trumpa

Je li uopće čudno što je velika većina Rusa (85 posto), prenosi Forbes Rusija, pozitivno reagirala na rusko-američke pregovorekoji su započeli u Rijadu, a nastavljeni u Istanbulu? Štaviše, tokom tri godine sukoba više od polovine Rusa nastavilo je zagovarati poboljšanje odnosa sa Sjedinjenim Državama i Zapadom. Uprkos prevladavajućem negativnom stavu prema Americi i Evropi, većina je željela popuštanje međunarodnih napetosti, posebno u kontekstu sve češćih razgovora o mogućoj upotrebi nuklearnog oružja. Pritom je prevladavala ideja da Rusija želi pregovarati, a Zapad ne.

A sada je izbor Trumpa stvorio osjećaj da bi se pozicija Zapada konačno mogla promijeniti. Potrebno je naglasiti da, uprkos svim željama za detantom i simpatijama Rusa prema Trumpu, idealan oblik odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država većina ne vidi kao prijateljstvo između dviju zemalja – u proteklih 30 godina u rusko-američkim odnosima se nakupilo značajno nepovjerenje, koje je teško prevladati – već kao nemiješanje u međusobne poslove.

Foto: Reuters

Strah i od mobilizacije

Ljudi u fokusnim grupama više su puta izražavali ideju da bi bilo dobro da se Trump nakon sklapanja posla “povuče” i “pobrine se za svoje probleme”, kako bi nam se “Amerika držala podalje” i “prestala se miješati u naše poslove”. Ali prvo se mora sklopiti dogovor, piše forbes.ru.

U pozadini je i zabrinutost ljudi da bi nastavak vojne akcije mogao dovesti do širenja sukoba. To bi pak moglo značiti novu mobilizaciju, što bi većina vrlo rado izbjegla. Stoga, što prije dođe do mira, manji su rizici za svaku rusku porodicu. Porast broja pristalica pregovora nije posljedica samo općeg umora od sukoba, već i promijenjene retorike ruskih vlasti koje posljednjih mjeseci konstantno signaliziraju spremnost Rusije na pregovore. A takvi razgovori utječu na javno mnijenje, pripremajući ga za moguće rješenje sukoba. Kompletnu analizu možete pročitati na ovom linku.