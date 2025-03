Iskusite luksuz Evrope putem jedinstvenog modela frakcijskog vlasništva nad nekretninama

Globalni turizam je 2024. godine dostigao značajnu prekretnicu, dostigavši nivoe prije pandemije sa 1,4 milijarde dolazaka. Očekuje se da će u 2025. godini turističke aktivnosti porasti 24%. Za mnoge će Evropa biti izbor za ljetnje putovanje, ne samo do tradicionalnih turističkih destinacija poput Londona, Pariza, Madrida i Rima, već i do manje posjećenih, ali podjednako atraktivnih lokacija poput Osla u Norveškoj i Budimpešte u Mađarskoj.

Kako Amerikanci planiraju svoje odmore ranije nego ikada, vodeće evropske destinacije ih željno iščekuju. Sve veći broj putnika se odlučuje za frakcijsko vlasništvo, što pojedincima omogućava da posjeduju dio luksuznih kuća za odmor uz manju početnu investiciju – obično oko 1/8 ukupne vrijednosti nekretnine. U osnovi, frakcijsko vlasništvo omogućava posjedovanje nekretnina ili kuća za odmor bez potrebe za velikim početnim kapitalom. Ovaj tržišni segment doživljava snažan rast, a kupce privlače platforme poput August Collections, koje nude brojne opcije za luksuzna putovanja po Evropi.

Pažljivo odabrane luksuzne nekretnine

August Collections nudi pažljivo birane luksuzne kuće za odmor u najprestižnijim evropskim lokacijama. Od sunčanih mediteranskih vila do mirnih alpskih skrovišta, svaka nekretnina odražava lokalnu kulturu i pruža nezaboravno putničko iskustvo. Suvlasnici mogu uživati u ovim nekretninama između osam i 12 sedmica godišnje, u zavisnosti od lokacije i sezone. Sistem rezervacija funkcioniše na bazi poena, pri čemu su popularni ljetnji termini skuplji u odnosu na vansezonske boravke. Fleksibilni vlasnici mogu iskoristiti i do 15 sedmica godišnje.

Kotsvolds, Velika Britanija – Little Manor

Foto: August Collections

Nedavno predstavljena u Kotsvoldsu u Velikoj Britaniji, Little Manor u selu Blokli odiše šarmom engleskog sela. Ova očaravajuća kamena kućica ima klasičnu fasadu prekrivenu ružama, tople enterijere sa originalnim gredama od hrastovine, kamin na drva i slikovit pogled na valovita brda. Smještena samo nekoliko koraka od centra sela, nudi lagan pristup prijatnim čajdžinicama, tradicionalnim pabovima i istorijskim znamenitostima.

U međuvremenu, Via Del Garofano u Rimu nudi prelijep dvosoban stan u mirnoj ulici, savršen spoj tišine i urbanih sadržaja.

Transparentan i siguran model suvlasništva

„August Collections je izgrađen na temelju povjerenja i transparentnosti, vrijednosti koje su duboko ugrađene u naš model suvlasništva“, kaže Meli Dunod (Melie Dunod), generalna direktorka kompanije.

„Kada se pridružite August Collections, postajete akcionar u kompaniji za nekretnine koja posjeduje pažljivo odabran portfelj od četiri do pet luksuznih kuća. To znači da ste pravi vlasnik, a ne samo korisnik. Nekretnine zaista pripadaju vama i vašim suvlasnicima, dok August upravlja svim aspektima – od svakodnevne logistike do dugoročnog održavanja. Naš model ne samo da pruža mir i sigurnost, već i pravi osjećaj pripadnosti i vlasništva.“

Ekskluzivna putnička iskustva i luksuzna usluga

Osim luksuznog smještaja, August Collections nudi i personalizovana iskustva, uključujući večere sa privatnim kuvarima, ekskluzivne ture kroz vinograde i duboko uranjanje u evropske kulture i tradicije. Bilo da je u pitanju odmor na morskoj obali ili bijeg u englesku prirodu, svaka nekretnina pruža privatnost, eleganciju i autentičnost. August Collections nije samo ljetnja destinacija – to je prilika za jedinstvena i nezaboravna putovanja.

Francuske Alpe

Foto: August Collections

Dunod ističe: „August nije samo suvlasnički model – mi smo privatna kolekcija luksuznih domova koja stavlja akcenat na istorijske nekretnine, izuzetan dizajn i hotelski nivo usluge. Za razliku od klasičnih modela suvlasništva koji se fokusiraju na pojedinačne nekretnine ili novogradnje, mi pažljivo biramo i obnavljamo istorijske vile i kuće za odmor. Naši interni timovi upravljaju svim aspektima – od kupovine i pravnih regulativa do dizajna enterijera i gostoprimstva – kako bismo vlasnicima pružili besprijekorno iskustvo.“

Luksuz na jugu Francuske

Foto: August Collections

Trenutno su cijene luksuznih hotela i kuća za odmor porasle 20% u odnosu na prethodne godine. Za razliku od hotela, gdje se troškovi stalno gomilaju, August omogućava fiksnu investiciju i konzistentan pristup nekretnini, donoseći dugoročne uštede. Za tronedjeljni boravak, putnici imaju više opcija: luksuzne hotele, privatne vile ili suvlasništvo. Primjera radi, butik hoteli u prosjeku koštaju 20.000 dolara za četiri sedmice, luksuzni najam od 42.000 do 70.000 dolara za isti period, dok August Collections košta 12.000 dolara godišnje u okviru City Collection programa.

Kupovina nekretnina u Evropi može biti složen proces zbog različitih pravnih regulativa i administrativnih prepreka. August uklanja ove izazove angažovanjem internih timova za nekretnine i pravo, koji sprovode rigoroznu provjeru svake kuće kako bi ispunila najviše standarde.

Dunod naglašava: „Naši dizajnerski i građevinski eksperti upravljaju svakom renovacijom sa preciznošću, pretvarajući svaku nekretninu u remek-djelo, dok vlasnici ne moraju prolaziti kroz stresan proces. Svaka kolekcija ima i upravni odbor sastavljen od suvlasnika, što garantuje transparentnost, usklađenost i snažan osjećaj zajedništva.“

Kolekcija pažljivo biranih domova

Nekretnine su grupisane u kolekcije prema preferencijama i stilovima života. Bilo da vas privlače sunčane plaže, gradske metropole ili skijališta, August Collections nudi ekskluzivne vile, raskošne rančeve, tople seoske kuće i elegantne apartmane.

Cijene učešća variraju od 420.000 dolara za stanove iz Pied-à-Terre kolekcije do 1,5 miliona dolara za luksuzne vile u okviru Prajm (Prime) kolekcije. Na ovaj način, suvlasnici dobijaju pristup četiri ili pet izuzetnih nekretnina unutar svoje kolekcije, uživajući u svim prednostima vlasništva bez administrativnih problema.

Dunod zaključuje: „Naš model kombinuje prednosti suvlasništva i luksuzne usluge kako bi redefinisao način na koji ljudi ulažu u kuće za odmor. Umjesto da posjedujete jednu nekretninu koju koristite rijetko, naši suvlasnici imaju pristup bogatoj kolekciji luksuznih domova širom Evrope, čime se osigurava raznolikost i autentičnost putovanja tokom cijele godine.“

Autor: Roger Sands, saradnik Forbesa

Experience The Luxury Of Europe Via Unique Fractional Home Ownership