Žensko poduzetništvo u BiH: Predstavljena studija koja otkriva ključne izazove i preporuke

U centru Sist'Her Sarajevo održana je promocija Studije o rodnoj ravnopravnosti i poduzetništvu žena u BiH, koja donosi detaljne analize i preporuke za unapređenje poslovnog okruženja i podrške ženama poduzetnicama.

Događaj je organiziran u okviru osmomartovske kampanje “Pitaš li se ti…?”, koju sprovodi organizacija Žene za žene International u saradnji s Mrežom udruženja žena za ruralni razvoj. Kampanja uključuje preko 1.700 žena iz 11 zajednica, a njen cilj je motivirati žene širom BiH da preispitaju svoj društveni i ekonomski položaj te definišu daljnje korake ka osnaživanju.

Podrška institucija i međunarodnih partnera

Promociji su prisustvovali brojni istaknuti gosti, a događaj su otvorili:

Seida Sarić, direktorica Žene za žene International, koja je naglasila značaj ekonomske nezavisnosti žena. Zatim François Delmas, ambasador Francuske u BiH, koji je istakao podršku projektima rodne ravnopravnosti. Prisutna je bila i Chiara Febbraro iz Empow’Her Global, koja je podijelila primjere dobre prakse iz drugih zemalja.

Seida Sarić, direktorica Žene za žene International

Šta donosi Studija o rodnoj ravnopravnosti i poduzetništvu?

Studiju su predstavili autori Jasna Kovačević i Adnan Kadribašić, koji su govorili o ključnim izazovima i potencijalima za poboljšanje položaja žena u poduzetništvu.

Glavne prepreke s kojima se žene poduzetnice suočavaju:

Ograničen pristup finansijama, nedostatak institucionalne podrške, nepovoljno poslovno okružene i odsustvo koordiniranih politika.

Pozitivni pomaci su da je sve veće interesovanje institucija i banaka za podršku ženskom poduzetništvu i prepoznavanje rodne perspektive na tržištu rada

“Ovo je prva studija koja se cjelovito bavi ovom temom. Najveće iznenađenje bilo je to što su institucije i banke sve više zainteresovane za podršku ženama preduzetnicama, iako su one i dalje u manjini na tržištu rada”, istakao je autor studije Adnan Kadribašić.

Autor Studije, Adnan Kadribašić

Inspirativne priče i panel diskusija

Posebno emotivan trenutak bio je razgovor s poduzetnicom Melihom Mulahalilović Žiško, koja je podijelila svoje iskustvo i izazove s kojima se susrela na putu do uspjeha.

U okviru panel diskusije “Kako je biti poduzetnica u BiH?”, učesnici su razmijenili ideje i iskustva, dok su prisutni imali priliku aktivno učestvovati postavljanjem pitanja i diskusijama.

“Bosanskohercegovačko društvo je i dalje duboko patrijarhalno. Kroz veliki angažman žena i organizacija koje se bave rodnom ravnopravnošću, moramo nastaviti vršiti pritisak kako bi se osigurala veća zastupljenost žena u političkom i poslovnom životu”, kaže direktorica Žene za žene International Seida Sarić.

Žene za žene International

Kampanja “Pitaš li se ti…?” – zašto je važna?

Ova inicijativa je dio projekta “Towards Equality”, koji se realizuje u saradnji s Empow'Her Global uz podršku Francuske razvojne agencije.

“Ovom kampanjom želimo da žene same sebe zapitaju – šta smo do sada uradile, da li je to dovoljno i koji su naši sljedeći koraci? Naša organizacija se zalaže za ekonomsko i društveno osnaživanje žena, a kroz ovu kampanju želimo dodatno podići svijest o važnosti rodne ravnopravnosti”, poručila je Seida Sarić.

Kampanja obuhvata šetnje, dijeljenje letaka, online promocije, panele, okrugle stolove i diskusije, a u njoj će učestvovati 1.700 žena direktno, dok će hiljade drugih biti uključene indirektno.

Forbes BiH

Šta dalje? Preporuke i koraci ka rodnoj ravnopravnosti

Studija donosi konkretne prijedloge za unapređenje poslovnog okruženja za žene poduzetnice u BiH.

Povezivanje finansijskih institucija i neformalnih oblika mentorstva, poboljšanje pristupa finansijama za žene poduzetnice, koordinirana institucionalna podrška, te podizanje svijesti o važnosti ekonomske nezavisnosti žena.

“Kreirali smo mapu preduzetničkog ekosistema u BiH, koja pokazuje da bi bolje povezivanje mentorskih programa i finansijskih aktera moglo imati višestruko pozitivan efekat”, zaključili su autori studije.

Promjene su moguće!

Događaj je završen neformalnim druženjem i umrežavanjem učesnica, uz poruku da je ekonomska nezavisnost ključna za osnaživanje žena i ostvarivanje rodne ravnopravnosti.

“Svaka žena u BiH zaslužuje jednake mogućnosti i podršku u ostvarivanju svojih poslovnih ciljeva. Studija nam je dala konkretne smjernice kako da to postignemo, a sada je na institucijama i društvu da djeluju”, zaključili su organizatori.