Boeing će razviti ‘najnapredniji’ vojni avion ikada za SAD

Američki gigant Boeing proizvodit će vojni avion nove generacije pod nazivom F-47 za Pentagon, objavio je u petak američki predsjednik Donald Trump. Proizvođač aviona je nadmašio Lockheed Martin, proizvođača borbenog aviona F-35, u ponudi, iako je nova administracija nezadovoljna Boeingovim kašnjenjem nove verzije predsjedničkog aviona Air Force One.

Prvobitni ugovor za izgradnju aviona Next Generation Air Dominance (NGAD) vrijedan je 20 milijardi dolara (18,5 milijardi eura) do 2029. godine, ali neki analitičari procjenjuju da će konačni trošak programa vjerovatno iznositi stotine milijardi dolara.

F-47, čije ime odaje počast, između ostalog, Trumpu kao 47. predsjedniku u njegovom drugom mandatu, zamijenit će dosadašnji program aviona F-22 Raptor, također proizvođača Lockheed. Još nije zvanično poznato koliko će aviona vojska naručiti. Ali kako je rekao general američke vojske David Allvin, Boeing će isporučiti više F-47 nego što vojska trenutno ima F-22, a to je oko 180.

“F-47 će biti najnapredniji, najsposobniji i najsmrtonosniji avion ikad napravljen”, rekao je Trump nakon proglašenja pobjednika tendera. Dodao je da ga zovu i saveznici zbog letjelice koja eksperimentalno leti posljednjih pet godina. Američki predsjednik razmatra prodaju aviona nekim saveznicima, ali možda i verziju “10 posto smanjene”, jer saveznici “možda više neće biti saveznici jednog dana”.

“Neprijatelji Amerike neće vidjeti šta ih je snašlo”, komentirao je američki predsjednik Donald Trump planove za novu vojnu letjelicu, Foto: Profimedia

Brzina, domet, izbjegavanje radara

F-47 će biti centralni element “porodice sistema” koncepta NGAD, koji uključuje i borbene avione za saradnju i najsavremenije senzore, oružje i drugu tehnologiju koja će omogućiti bolju povezanost sa satelitima i drugim avionima.

Borbeni avion šeste generacije, sa svojom brzinom, dometom i sposobnošću letenja pod radarskom detekcijom, dizajniran je za operacije u ogromnom indo-pacifičkom regionu i protiv naprednih kineskih sistema naoružanja, uključujući lovce i raketne sisteme zemlja-vazduh. Za ovo je potreban avion koji prevazilazi postojeće kategorije kao što su lovci ili bombarderi.

“Ovo je nešto što niko nikada ranije nije vidio”, rekao je Trump u obraćanju u Ovalnom uredu zajedno sa ministrom odbrane Peteom Hegsethom, generalom Allvinom i general-potpukovnikom Daleom Whiteom, zamjenikom pomoćnika sekretara Ratnog zrakoplovstva za nabavku, tehnologiju i logistiku. „U pogledu svih karakteristika borbenog aviona, ništa mu se nikada nije približilo, od brzine preko manevrisanja do vrste tereta koji može da ponese.”

F-47 je takođe zamišljen kao ključni član buduće flote bespilotnih letjelica dizajniranih da probiju kinesku protivvazdušnu odbranu. “Neprijatelji Amerike neće vidjeti šta ih je pogodilo”, dodao je Trump. U međuvremenu, Kina također ubrzano razvija svoj avion šeste generacije. Avion, koji su zapadni analitičari privremeno nazvali Chengdu J-36, navodno je primjećen na probnim letovima u Kini krajem decembra prošle godine.

Konkurencija između Boeinga i Lockheeda

Ovom odlukom okončana je višemjesečna neizvjesnost u vezi s programom NGAD, koji je prvi put zamišljen 2018. Bivše rukovodstvo američkog ratnog zrakoplovstva pod administracijom predsjednika Joea Bidena odlučilo je u junu prošle godine, samo nekoliko dana prije planiranog izbora izvođača radova, da ponovo analizira troškove, jer je procijenjeno da samo jedan avion F-47 košta do 300 miliona dolara, što je skoro tri puta više od cijene F-2 . U decembru su zaključili da će avioni NGAD programa omogućiti ili olakšati pobjede u budućim zračnim operacijama, a odluku o izvođaču prepustili su novoj upravi.

Boeingova pobjeda labavi Lockheed Martinu kontrolu nad proizvodnjom lovaca za američko ratno vazduhoplovstvo nakon kraja tekuće decenije. Proizvođač oružja je do sada proizveo oko 1.100 aviona F-35, koji se smatraju najnaprednijim vojnim lovcima, za američku vojsku i međunarodne partnere. Program je do sada koštao američke poreske obveznike oko 1,7 biliona dolara.

Lockheed Martin je u saopćenju naveo da su razočarani ishodom tendera, ali “uvjereni smo da smo obezbijedili konkurentno rešenje”. Nisu komentirali da li namjeravaju uložiti žalbu na odluku.

Američko ratno vazduhoplovstvo također planira novu flotu od oko 100 B-21 raider stelt bombardera, čija se ukupna cijena procjenjuje na 130 milijardi dolara. Bombardere proizvodi proizvođač oružja Northrop Grumman, koji je odustao od nadmetanja na tenderu za F-47 2023. Kritičari NGAD programa upozoravaju da će nova generacija bombardera B-21 imati neke od istih tehnologija u oblastima naprednih materijala, umjetne inteligencije, pogona i izbjegavanja radara kao i F-47.

Vojni avion F-47 moći će da izbjegne otkrivanje na radarima, Foto: Profimedia

Gubici po vojnim ugovorima

Kako prenosi Associated Press, Boeing je odabran jer je nezavisna analiza pokazala da je njihova ponuda “pružala najbolju vrijednost za vladu”. Boeing je od 2014. zabilježio gubitak od 18 milijardi dolara na vojnim i svemirskim programima s fiksnom cijenom – kao što je NGAD – uključujući pet milijardi dolara samo prošle godine, piše portal Aviation Week.

Uprkos ovim gubicima, proizvođač aviona se posljednjih godina kladio na NGAD program. Prije dvije godine počeo je graditi novu tvornicu u St. Louisu, gdje će proizvoditi F-47. Boeing trenutno proizvodi borbeni avion F-15EX Eagle II u gradu, jer se tu nalazi fabrika bivšeg proizvođača oružja McDonnell Douglas, sa kojom se Boeing spojio 1997. godine.

Boeingova pobjeda će vjerovatno pomoći u jačanju američke odbrambeno-industrijske baze, rekao je za Defence News Dag Birkey, izvršni direktor Mitchell instituta za istraživanje svemira. Sva tri glavna provajdera svemirskih i zračnih usluga za američku vojsku sada imaju ugovore za proizvodnju aviona pete ili šeste generacije: Lockheed proizvodi petu generaciju F-35, a Northrop proizvodi B-21 Raider, za koji tvrdi da je prvi avion šeste generacije na svijetu.

Inženjeri Boeinga štrajkovali su prošle godine zbog nižih bonusa, Foto: Profimedia

Air Force One odgađa, Trump nezadovoljan

Boeing je 2015. godine izabran i za modernizaciju predsjedničkog aviona Air Force One, a program bi trebao biti završen do 2024. godine. Ovaj rok nije ispoštovan zbog kašnjenja i povećanja troškova. Prema Boeingu, kompanija je apsorbirala više od dvije milijarde dolara troškova na projektu i sada očekuje da će isporučiti dva aviona VC-25B naručena do 2028. ili 2029. godine.

Trump je izrazio nezadovoljstvo zbog odlaganja. “Nisam zadovoljan Boeingom,” rekao je. “Treba im dosta vremena da naprave Air Force One. Davno smo dali ovaj ugovor kao ugovor sa fiksnom cijenom, i nisam zadovoljan činjenicom da traje tako dugo. Možda ćemo uraditi nešto drugo.” On je odbacio mogućnost da se za izvođača radova izabere evropski koncern Airbus, koji je jedini drugi proizvođač sposoban da proizvede avion ove veličine.

„Oni navodno sada gube mnogo novca i željeli bi da vide da li mogu da podignu cijenu“, rekao je Trump. „Ali volim ponude po fiksnim cijenama.”

Boeing se također posljednjih godina bori s krizom u segmentu komercijalnog avioprevoza. Gotovo 350 ljudi poginulo je u dvije nesreće aviona 737 Max 2018. i 2019. Prošlog januara, ploča na vratima Boeingovog aviona otkinuta je tokom leta Alaska Airlinesa, što je izazvalo nove sumnje u sigurnost aviona i ograničilo Boeingovu proizvodnju. Prošle godine, inženjeri kompanije štrajkovali su skoro dva mjeseca zbog nižih bonusa.

Autor: Jan Artiček, Forbes Slovenija