Šta znači inflacija i kako izračunati kupovnu moć

Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini iznosi 3,5 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH. A šta zapravo znači inflacija i kako se odražava na kupovnu moć građana?

Inflacija označava rast cijene roba i usluga. Kada dođe do inflacije vrijednost novca opada, jer za istu sumu novca kupujete manje nego ranije. Tačnije, ukoliko ste prošle godine kupovali hljeb za 1,60 KM, a on sada košta 2,20 KM to znači da je došlo do inflacije. Dakle, inflacija je rast cijena i pad kupovne moći novca.

Zašto dolazi do inflacije

Postoji više razloga zbog kojih dolazi do inflacije, ali najčešći su – povećani troškovi proizvodnje, naprimjer ako poskupi električna energija, gorivo ili druge sirovine, zatim kada potražnja raste brže od ponude, geopolitičke krize, pad proizvodnje, ali i kada u opticaju ima previše novca, odnosno ako država štampa previše novca bez pokrića.

Godišnja inflacija u BiH iznosi 3,5 posto i to znači da su prosječne cijene roba i usluga porasle za 3,5 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Konkretno za građane to znači da, ako plata nije porasla za najmanje 3,5 posto, imaju manje novca nego prošle godine i za isti novac kupuju manje namirnica.

Ukoliko ste prošle godine kupovali:

Hljeb za 2,00 KM

Mlijeko za 1,50 KM

Kilogram mesa za 15,00 KM

Sada sa inflacijom to izgleda ovako:

Hljeb: 2,07 KM

Mlijeko: 1,55 KM

Meso: 15,53 KM

Ipak, treba uzeti u obzir da inflacija ne pogađa sve proizvode jednako i neki su skuplji, a neki jeftiniji. Dakle, za 100 KM ove godine kupujete manje nego prošle godine za isti iznos, i zbog toga ćete često čuti da inflacija “jede” štednju. Ako vam plata ne raste barem koliko i inflacija, zapravo zarađujete manje.

Naprimjer, ako ste prošle godine imali platu od 1.500 KM, a inflacija izbosi 3,5 posto sada vaša plata vrijedi kao 1.449 KM KM. Tačnije izgubili ste kupovnu moć od oko 51 KM mjesečno ili godišnje 612 KM.

Izračunajte svoju kupovnu moć

Primjer: Plata 1500 KM, inflacija 3,5 posto,fFormula je: Realna vrijednost = Iznos novca ÷ (1 + stopa inflacije)

1.500 ÷ (1 + 0,035) = 1.500 ÷ 1,035 ≈ 1.449 KM

Ako želite znati kolika bi vam trebala biti plata da zadržite istu kupovnu moć pomnožite je s inflacijskom stopom:

1.500 KM × 0,035 = 52,5 KM

Inače, inflacija od 3,5 posto smatra se relativno umjerenom. Stručnjaci savjetuju da u periodu inflacije oni koji imaju novac ulažu ga uglavnom u nekretnine i zlato.