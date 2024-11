Forbes donosi rang listu najuspješnijih influencera na svijetu: Njihov biznis i dalje raste

Influencerska ekonomija raste – ali i odrasta.

Procjenjuje se kako danas industrija influencera vrijedi 250 milijardi dolara. Goldman Sachs predviđa kako će do 2027. vrijednost porasti do gotovo 500 milijardi dolara.

Forbes je zato i ove godine sastavio popis 50 najuspješnijih kreatora sadržaja, koji su tijekom posljednjih 12 mjeseci ukupno zaradili gotovo 720 milijuna dolara – 20 milijuna više nego lani. Također su ukupno dobili 100 milijuna više pratitelja i premašili 2,7 milijardi pratitelja na YouTubeu, TikToku i Instagramu.

Neki kreatori svoj društveni utjecaj koriste kako bi prerasli od zabavljača u poduzetnike, dok drugi ulaze u mainstream medije.

Najnoviju Forbesovu rang-listu najuspješnijih kreatora sadržaja a 2024. godinu možete pogledati OVDJE, a Forbes Hrvatska izdvaja najboljih 10:

1. MrBeast

ZARADA: 85 milijuna dolara PROSJEK ANGAŽMANA NA OBJAVAMA: 2,38 % UKUPNO PRATITELJA: 503 milijuna OCJENA PODUZETNIŠTVA: 4

MrBeast (Jimmy Donaldson) / FOTO: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia

Uz više od 500 milijuna pratitelja na društvenim mrežama, Mr Beast je najpraćeniji kreator na svijetu. Pravog imena Jimmy Donaldson, Mr Beast se može pohvaliti s preko 320 milijuna pretplatnika na YouTubeu i gotovo 9 milijardi pregleda u protekloj godini. Sve je to zahvaljujući ludim videima u kojima izvodi ekstremne podvige poput preživljavanja u špilji tjedan dana ili organizira natjecanja, (preživljavanje 100 dana u bunkeru za 500.000 dolara). Donaldsonova nevjerojatna popularnost izrodila je uspješne linije proizvoda od odjeće do slatkiša Feastable.

MrBeast je privukao i kontroverze. U rujnu su natjecatelji njegovog programa na Amazonu Beast Games tužili Donaldsonovu produkcijsku kompaniju zbog opasnih uvjeta na setu. Donaldson nije komentirao tužbu.

2. Dhar Mann

ZARADA: 45 milijuna dolara PROSJEK ANGAŽMANA NA OBJAVAMA: 0,33 % UKUPNO PRATITELJA: 120 milijuna OCJENA PODUZETNIŠTVA: 4

Dhar Mann / FOTO: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Maltretiranje, rasizam, nejednakost. To su teme videa koje Dhar Mann i njegov tim od 150 ljudi proizvode za 23 milijuna pratitelja na YouTubeu. “Od početka je cilj bio pomoći ljudima koji prolaze teške trenutke. Kroz takve trenutke sam i ja prošao,” kaže Mann.

On sam piše scenarije za videe koje snima s glumcima u studiju u Los Angelesu. Tijekom prošle godine zaradio je oko 45 milijuna dolara preko Google Adsensa i partnerstva s, među ostalima, WhatsAppom, Universalom i SocialPointom.

Mann također vodi agenciju kreatora 5th Quarter Agency i beauty brend LiveGlam.

3. Matt Rife

ZARADA: 50 milijuna dolara PROSJEK ANGAŽMANA NA OBJAVAMA: 3 % UKUPNO PRATITELJA: 30,4 milijuna OCJENA PODUZETNIŠTVA: 3

Matt Rife / FOTO: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Komičar Matt Rife iskoristio je svoju popularnost u digitalnom svijetu da napuni sjedala pred stvarnim pozornostima. Rife je postao viralan 2022. godine na TikToku, a ove je godine zaradio milijune rasprodajom live izvedbi – 30 mjesečno.

Istovremeno ima dva specijala na Netflixu. Prvi, Natural Selection, je privukao kritike zbog šale na temu nasilja u obitelji. Drugi, Lucid, na Netflix je stigao u kolovozu i bio je među najgledanijim specijalima godine. Rife bi u prosincu trebao objaviti i svoj memoar, naziva Your Mom’s Gonna Love Me.

4. Charli D’Amelio

ZARADA: 23,50 milijuna dolara PROSJEK ANGAŽMANA NA OBJAVAMA: 0,27 % UKUPNO PRATITELJA: 213,5 milijuna OCJENA PODUZETNIŠTVA: 4

Charli D’Amelio / FOTO: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia

Charli D’Amelio 2021. je godine bila najplaćenija TikTokerica. Tada je imala samo 18 godina, a društvene mreže osvojila je svojim plesnim vještinama. Nekoliko godina tisuću imitatora kasnije, D’Amelio je još uvijek jedna od najpraćenijih osoba na čitavom TikToku. Uz to vodi i reklamne kampanje za Garnier, a pokrenula je (zajedno sa svojom sestrom Dixie, 6. na popisu) i liniju obuće D’Amelio Footwear. Charli ide i na Broadway gdje će tri mjeseca glumiti u mjuziklu & Juliet.

5. Blizanci Stokes

ZARADA: 20 milijuna dolara PROSJEK ANGAŽMANA NA OBJAVAMA: 3,09 % UKUPNO PRATITELJA: 113,7 milijuna OCJENA PODUZETNIŠTVA: 3

Alex i Alan Stokes / FOTO: Rich Polk / Getty images / Profimedia

Identični blizanci Alex i Alan Stokes vode jedan od najbrže rastućih kanala na YouTubeu. Njihovi videi s psinama i izazovima te vlogovi redovito privlače više od 40 milijuna pregleda. Sada ovaj dvojac ima više od 100 milijuna pratitelja na TikToku, Instagramu i YouTubeu. U posljednjih 12 mjeseci ostvarili u više od 4 milijarde pregleda.

6. Dixie D’Amelio

ZARADA: 14,6 milijuna dolara PROSJEK ANGAŽMANA NA OBJAVAMA: 1,88 % UKUPNO PRATITELJA: 87 milijuna OCJENA PODUZETNIŠTVA: 4

Dixie D’Amelio / FOTO: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

Dixie D’Amelio ne objavljuje više onoliko često kao i prije nekoliko godina, kada ju je Forbes proglasio drugom najplaćenijom osobom na TikToku, ali relevantnija je no ikad. Iskoristivši slavu svoje sestre Charli, Dixie je ušla u svijet visoke mode. Njena partnerstva uključuju Chopard, Ferragamo, Louis Vuitton, i Valentino. Zajedno s Charli širi liniju obuće D’Amelio Footwear. Iskušala se i u pop glazbi – njen singl Be Happy na Spotifyju je preslušan više od 100 milijuna puta.

7. Mark Rober

ZARADA: 25 milijuna dolara PROSJEK ANGAŽMANA NA OBJAVAMA: 2,09 % UKUPNO PRATITELJA: 61,9 milijuna OCJENA PODUZETNIŠTVA: 3

Mark Rober /FOTO: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia

Ovaj bivši inženjer u NASA-i koji se prebacio u svijet kreatora ove je godine gotovo udvostručio svoju bazu pretplatnika na YouTubeu, s 30 do više od 57 milijuna pretplatnika. Fanovi ga vole zbog sadržaja orijentiranog na znanost i njegovog dramatičnog objašnjavanja fenomena. Roberova kompanija CrunchLabs dodatno unovčava obrazovni dio sadržaja prodajom pretplatničkih kutija STEM sadržaja za djecu, a od travnja imaju i drugu liniju namijenjenu tinejdžerima i odraslima. U suradnji s organizacijom FIRST i zakladom Google.org želi znanost učiniti pristupačnijom u slabo zastupljenim zajednicama.

8. Alex Cooper

ZARADA: 22 milijuna dolara PROSJEK ANGAŽMANA NA OBJAVAMA: 6,5 % UKUPNO PRATITELJA: 5,7 milijuna OCJENA PODUZETNIŠTVA: 4

Alex Cooper / FOTO: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Alexandra Cooper svoj je podcast o intimnom životu i vezama, Call Her Daddy, pretvorila u pravog medijskog giganta. U jesen ove godine potpisala je 125 milijuna dolara vrijedan posao kojim će njena mreža programa biti emitirana na SiriusXM-u. Podcasti u njenom carstvu uključuju Hot Mess (Alix Earle), Pretty Lonesome (Madeline Argy), Boyfriend Material (Harry Jowsey) i In Your Dreams (Owen Thiele). Novi distribucijski ugovor na snagu stupa u siječnju sljedeće godine. Cooper je također potpisala partnerstvo s brendom Kim Kardashian, Skims, kao i poznatom markom obuće Jimmy Choo. Ovog ljeta pojavila se i u mainstream medijima, vodeći na NBC-ju program pariških Olimpijskih igara.

9. Rhett & Link

ZARADA: 36 milijuna dolara PROSJEK ANGAŽMANA NA OBJAVAMA: 0,25 % UKUPNO PRATITELJA: 14,3 milijuna OCJENA PODUZETNIŠTVA: 4

Rhett McLaughlin i Link Neal / FOTO: Jon Kopaloff / Getty images / Profimedia

Osnivači YouTube brenda Mythical svoj su komični kanal pretvorili u multimedijsko carstvo. Radnim danima emitiraju program Good Mythical Morning za svojih 19 milijuna pretplatnika, dok Mythical Kitchen donosi otkačeni sadržaj o hrani za 3,9 milijuna fanova. Rhett i Link prijatelji u od osnovne škole, a svoju slavu s YouTubea su prenijeli i u druge sfere. Produciraju podcast, a imaju i live show Good Mythical Tour, za koji je rasprodano 9 izvedbi i više od 24.000 karata. Što se investicija tiče, dvojac godišnje investira 5 milijuna dolara u nove kreatore putem svojeg akceleratora Mythical Ventures.

10. Khaby Lame

ZARADA: 20 milijuna dolara PROSJEK ANGAŽMANA NA OBJAVAMA: 0,25 % UKUPNO PRATITELJA: 255 milijuna OCJENA PODUZETNIŠTVA: 3

Khaby Lame / FOTO: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Ove godine je Lame – kojeg zovu i Charliejem Chaplinom digitalnih medija – zadržao svoju titulu najpraćenije osobe na TikToku, gdje ima 163 milijuna pratitelja. Njegovi kratki videi u kojima reagira na memeove i viralne trendove imaju milijune pregleda, a Lame (rodom iz Turina u Italiji), te preglede pretvara u prave milijune na računu. Ima lukrativne ugovore s brendovima Hugo Boss, Fortnight i Sony Pictures. Potpisao je ugovor o suradnji i s maloprodajnim divom Walmartom gdje prodaje svoju liniju neobičnih kuhinjskih pomagala.

“Želim raditi čisto. Nikada nisam radio s brendovima alkohola, cigareta ili ničeg takvog što je loše za ljude jer me prati puno djece,” rekao je Lame za Forbes 2023. godine.

Originalni članak uredio: Steven Bertoni, Forbes

Link: Forbes Top Creators 2024

(Prevela: Nataša Belančić)

