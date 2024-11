Ovo su evropske prijestolnice kulture za 2025. godinu, možda biste ih htjeli posjetiti?

Europske vlasti još jednom su u svojoj godišnjoj proslavi kulturnog naslijeđa Europe odabrale pozornost dati manje poznatim gradovima i regijama.

Europska unija svake godine od 1985. odabire gradove koje na godinu dana proglašava Europskim prijestolnicama kulture. Time EU želi proslaviti bogatu kulturnu raznolikost Europe, a istovremeno njegovati jedinstvo i međunarodnu suradnju. Ovom inicijativom pozivaju gradove da pokažu svoju jedinstvenu kulturnu baštinu, modernu kreativnost i projekte.

Za sljedeću godinu ovaj prestižan naslov dodijeljen je dvjema manje poznatim regijama: gradu i regiji oko Chemnitza u Njemačkoj i gradovima Nova Gorica i Gorizia, koji se nalaze na granici između Slovenije i Italije.

Chemnitz, Njemačka: Grad industrije

Smješten u srcu Saske, Chemnitz je grad bogate industrijske povijesti, a često ga se naziva i “Manchesterom Saske” zbog važne uloge koju je imao u industrijskoj revoluciji.

Chemnitz / FOTO: GFC Collection / Alamy / Alamy / Profimedia

Bio je gotovo potpuno razrušen u Drugom svjetskom ratu, a kasnije ga je oblikovao i period pod istočnonjemačkom vlasti. Misija mu je sljedeće godine rasvijetliti često ignorirane dijelove svoje kulture, arhitekture i zajednice.

Chemnitz, Zwickau i okolna regija odigrale su ključnu ulogu u industrijskom rastu Njemačke, pogotovo kada je riječ o tekstilima, inženjerstvu, željeznici i automobilskoj industriji. Zbog rudnika je nekoć bio gospodarska sila.

Rudarska regija Erzgebirge/Krušnohorí 2019. je godine pod zaštitom UNESCO-a, a tamo se nalaze muzeji, jedinstvena arhitektura i veliki broj srednjovjekovnih, renesansnih i baroknih dvoraca.

Sam Chemnitz poznat je po svojim povijesnim znamenitostima, od zgrada u art nouveau stilu do sovjetskih spomenika poput onog posvećenog Karlu Marxu, a koji stoji kao podsjetnik kompleksnoj povijesti grada.

Sylvio Dittrich / imageBROKER / Profimedia

Jedna od važnijih značajki grada je njegov fokus na uključivanje zajednice i razne građanske inicijative, poput sadnje tisuća stabala jabuka.

Sljedeće godine posjetitelji će imati priliku istražiti grad koji je sviju industrijsku prošlost pretvorio u platformu za umjetničko izražavanje. Garaže u kojima su nekoć stajali strojevi sada su pretvorene u kreativne prostore, a u gradskim parkovima održavat će se festivali, koncerti i izložbe.

U fokusu će biti i supkulture Chemnitza koji uslijed suvremenih izazova želi njegovati kozmopolitsku, demokratsku budućnost. Organizatori se nadaju kako će teme uključivosti, demokracije i jedinstva ponuditi novu perspektivu grada u narednim godinama.

Nova Gorica i Gorizia: Proslava bez granica

Dok se Chemnitz fokusira na otkrivanje skrivenog, zajednička titula za Novu Goricu u Sloveniji i Goriziju u Italiji predstavlja proslavu jedinstva koje prelazi granice.

Nova Gorica / FOTO: Sergio Delle Vedove / Alamy / Alamy / Profimedia

Ova dva grada ne dijele samo geografsku lokaciju, već i kompliciranu povijest. Smještena na razgraničenju slavenske i talijanske kulture, ova regija nekoć je bila razdvojena Željeznom zavjesom, a danas je živi primjer snage europske integracije.

Gradovi u sljedećoj godini žele postati simbol rušenja barijera, i metaforičkih i doslovnih. Ovdje se spajaju dvije nacije i nekoliko kultura, svi smješteni u veličanstvenoj prirodi doline rijeke Soče i Alpi.

Tijana Boric jedna je od ambasadorica događaja, a odrasla je u Novoj Gorici. “Ovdje je lako pronaći srpsku ili slovensku hranu i čuti ljudi koji govore slovenski, engleski, srpski i hrvatski. Blizina Italije dodaje još jedan sloj kulturnom bogatstvu,” rekla je ona za BBC.

Jedan od najuzbudljivijih aspekata ove proslave je multimedijska i izvedbena umjetnost u prirodi. Posjetitelji mogu očekivati veličanstvene lokacije, instalacije koje pozivaju na razmišljanje i radionice o tehnologiji, inovaciji i jeziku u svijetu bez granica.

Gorizia / FOTO: Raimund Franken / imageBROKER / Profimedia

Gradovi žele pokazati i najbolje od prirode, i to uz ekološke projekte poput zelenih koridora, urbanih šuma i prostora namijenjenih njegovanju bioraznolikosti.

Nova Gorica i Gorizia pohvalit će se i svojom kulinarskom baštinom organizacijom prekograničnih gastro zabava, uključujući i Tastes without Borders (okusi bez granica) koji će ujediniti slovensku i talijansku kuhinju u proslavi okusa.

Zašto posjetiti prijestolnice kulture?

Ideja o davanju ovih titula regionalnim gradovima moćan je podsjetnik da kultura živi i dalje od velikih metropola poput Berlina i Pariza. Prijestolnice kulture često otkrivaju neispričane priče regija koje su dosad ostajale u sjeni.

Putnicima sve važnija postaju autentična iskustva, zbog čega ovi manje poznati gradovi pružaju priliku za istraživanje podalje od uobičajenih europskih turističkih magneta.

Posjet Chemnitzu ili Novoj Gorici i Goriziji 2025. godine svima nudi priliku vidjeti Europu iz jedne druge perspektive: one koja slavi raznolikost, povijest i snagu kulturne razmjene.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: These Are The EU’s European Capitals Of Culture For 2025

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript