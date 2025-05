Brisel protiv 10 najvećih birokratskih prepreka koje opterećuju firme

Evropska komisija predstavila je nove planove i prijedloge za pojednostavljenje poslovanja evropskih firmi. Radi jačanja unutrašnjeg tržišta i uklanjanja najvećih prepreka u prekograničnom poslovanju, u Briselu je pripremljena posebna strategija djelovanja, piše STA.

Povećanje konkurentnosti evropske privrede, zajedno s unapređenjem bezbjednosti Evrope, glavni je prioritet Evropske komisije u ovom mandatu. Od početka mandata u Briselu su usvojena tri paketa prijedloga za pojednostavljenje pravila za privredu i poljoprivredu.

Kao jedno od ključnih sredstava za novi ekonomski zamah, ali i za jačanje otpornosti Evropske unije (EU) na spoljne ekonomske šokove, ističe se poboljšano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU. Iako ono postoji već tri decenije i, prema procjenama Evropske komisije, u tom periodu je bruto domaći proizvod (BDP) Unije povećan za tri do četiri procenta, te otvoreno oko 3,6 miliona radnih mjesta, najnovija istraživanja pokazuju da više od polovine firmi i dalje ukazuje na to da se suočavaju s različitim standardima i zahtjevima prilikom izvoza u druge članice. To ozbiljno ograničava prekogranično poslovanje.

Strategija se fokusira na 10 najvećih prepreka za firme

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, Foto: Reuters/Yves Herman

Evropska komisija je juče predstavila strategiju za pojednostavljenje pravila unutrašnjeg tržišta. Strategijom je predviđeno djelovanje u cilju uklanjanja prepreka za prekogranično poslovanje i ulaganja, kao i iskorištavanje punog potencijala tržišta sa oko 450 miliona stanovnika.

Kako prenosi STA, iz Brisela su poručili da strategija stavlja akcenat na 10 najvećih prepreka za firme. Među njima su:

složena pravila za osnivanje i poslovanje firmi;

komplikovano zakonodavstvo EU;

slab interes članica da obezbijede efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta;

ograničeno priznavanje stručnih kvalifikacija;

odsustvo jedinstvenih standarda;

restriktivna i neujednačena pravila u oblasti pružanja usluga;

neopravdana ograničenja ponude po državama.

Šta Komisija predlaže

Komisija u strategiji, između ostalog, predlaže:

donošenje novog zakonodavstva koje bi pojednostavilo prekogranično pružanje građevinskih, poštanskih i kurirskih usluga;

olakšavanje pravila za usluge povezane s proizvodnom industrijom (npr. montaža i održavanje industrijskih uređaja);

uklanjanje nepotrebnih regulacija za određene usluge.

Istovremeno, Brisel predlaže da svaka članica imenuje posebnog visokog predstavnika koji bi nadgledao sprovođenje zakonodavstva o unutrašnjem tržištu u praksi. Komisija također poziva države članice da prilikom donošenja nacionalnih mjera obavezno sprovode test proporcionalnosti u odnosu na ciljeve poboljšanja funkcionisanja zajedničkog tržišta.

Da bi se olakšalo prekogranično poslovanje većem broju preduzeća, Komisija uvodi i novu definiciju malih i srednjih preduzeća, koja bi uživala olakšice i izuzetke već postojeće za MSP sektor. Radi se o firmama sa do 750 zaposlenih, godišnjim prihodom do 150 miliona eura ili imovinom do 129 miliona eura. Prema procjeni Komisije, takvih firmi u EU ima oko 38.000.

Nova pojednostavljenja pravila za firme

Komisija je jučer usvojila i novi paket prijedloga za pojednostavljenje pravila za firme, koji bi im, prema procjenama, uštedio oko 400 miliona eura godišnje. Ovaj paket se nadovezuje na prethodna tri već usvojena paketa, čiji se ukupni pozitivni učinak u Briselu procjenjuje na osam milijardi eura.

Između ostalog, od 2026. godine, oko 10.000 manjih preduzeća biće izuzeto od obaveze registracije na portalu za uvoznike i izvoznike proizvoda koji sadrže fluorisane gasove sa efektom staklene bašte.

Također, malim i srednje velikim firmama više neće biti obavezno da u potpunosti vode evidenciju u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) – ova obaveza će važiti samo u slučajevima kada se obrada ličnih podataka ocijeni kao visoko rizična.

Predlog Komisije takođe proširuje spektar dokumentacije koju firme mogu izdavati isključivo u digitalnom obliku, a pojednostavljuju se i postupci dokazivanja da proizvodi ispunjavaju zahtjeve zakonodavstva EU.