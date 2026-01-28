Zlato je dostiglo rekordnih 5.311,31 dolar po unci

Cijene zlata su u srijedu prvi put porasle iznad 5.300 dolara po unci, potaknute ekonomskom neizvjesnošću i slabljenjem američkog dolara, dok su investitori čekali odluku Federalnih rezervi o monetarnoj politici, uz sve veće zabrinutosti u vezi s njihovom nezavisnošću.

Spot cijena zlata porasla je za 1,4 posto na 5.259,78 dolara po unci do 09:13 sati po istočnom vremenu, nakon što je nekoliko sati kasnije dotakla rekordnih 5.311,31 dolar. Cijene su u prethodnoj sesiji porasle za više od 3 posto.

Terminski ugovori na zlato u SAD-u za isporuku u februaru skočili su za 3,4 posto na 5.254,10 dolara po unci. Indeks američkog dolara DXY kretao se blizu najnižih nivoa u posljednje četiri godine, što je zlato izraženo u dolarima učinilo jeftinijim za kupce iz inostranstva.

Rast plemenitih metala u ovom trenutku kao da je dobio vlastiti zamah, rekao je Peter Grant, potpredsjednik i glavni strateg za metale u kompaniji Zaner Metals. Zlato je i dalje prekupljeno i osjetljivo na korekciju, ali snažan interes za kupovinu tokom padova i dalje favorizira rast cijene, pri čemu je sljedeći cilj procijenjen na 5.400 dolara, dodao je Grant.

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u utorak da će uskoro objaviti koga će izabrati kao zamjenu za Powella, čiji mandat na čelu Federalnih rezervi završava u maju, te je predvidio smanjenje kamatnih stopa pod novim rukovodstvom.

REUTERS/ Angelika Warmuth

Zlato, kao imovina sigurnog utočišta koja ne donosi kamatu, obično bilježi dobre rezultate u periodima niskih kamatnih stopa i opće neizvjesnosti. Od početka godine poraslo je za više od 20 posto, nadovezujući se na prošlogodišnje rekordne dobitke.

Maloprodajna potražnja ostaje slaba zbog ovih rekordno visokih cijena, a postoji i velika potisnuta potražnja koja čeka proboj, trgovci se povlače iz poslovanja sa starim zlatom jer su rafinerije preopterećene i ne primaju nove narudžbe dok ne obrade postojeće količine metala, rekao je Grant.

Spot cijena srebra porasla je za 0,3 posto na 113,31 dolar po unci, nakon što je u ponedjeljak dostigla rekordnih 117,69 dolara. Srebro je ove godine poraslo za gotovo 60 posto.

Spot cijena platine porasla je za 0,1 posto na 2.643,70 dolara po unci, nakon što je u ponedjeljak dostigla rekordnih 2.918,80 dolara, dok je paladij porastao za 3,9 posto na 2.008,98 dolara, javlja Reuters.

