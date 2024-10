Zbog rizika od požara opozvan dio Rimac Nevera

Niskonaponski kabl u određenim modelima automobila Rimac Nevera možda nije pravilno pričvršćen. To može rezultirati kratkim spojem, a nakon toga i požarom. Iz tog razloga, kompanija će obaviti besplatni pregled i eventualnu popravku. Nije poznato je li problem uočen u nekom incidentu, kao 2022. kad je u požaru Rimčevog bicikla izgorjela garaža s tri luksuzna automobila.

Američka Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na putevima, opozvala je devet modela Rimac Nevera proizvedenih 2023. i 2024. zbog opasnosti od požara. Navode kako je problem u C19 niskonaponskom kablu. Ako on nije pravilno pričvršćen, može doći do kratkog spoja i pregrijavanja kabla. S obzirom na to da to može izazvati požar, vlasnicima se savjetuje da ne voze automobil dok se ne obavi tehnički pregled.

Prodajna mjesta će kabl besplatno pregledati i popraviti. Trenutno ih o tome obavještavaju, a od 18. novembra biće obaviješteni i vlasnici automobila.

Obavještenje američke Nacionalne uprave za bezbjednost saobraćaja

Opasno kada vatra zahvati bateriju

Opozivi nisu neuobičajena stvar u automobilskoj industriji, ali bilo bi zanimljivo znati kako je problem uočen. Jedna od teoretskih mogućnosti je da je mogao biti uočen prilikom incidenta kod nekog postojećeg kupca. Ali, iz Rimac grupe kažu da to nije slučaj. Kažu da su potencijalni problem uočili tokom redovne provjere kvaliteta u svom proizvodnom procesu. Tvrde da nisu prijavljeni nikakvi incidenti ili pritužbe kupaca. Niti su uočeni sigurnosni problemi vezani uz vozila, već su preduzeli korake kako bi osigurali najviše standarde sigurnosti i performansi.

Požari električnih automobila posebno su nezgodni ako u njima bude zahvaćena i baterija. Za njeno gašenje potrebna je vrlo velika količina vode.

Požar koji je izazvao bicikl

Prije dvije godine, bicikl Grejp koji je proizvela (tada) istoimena Rimčeva kompanija zapalio se prilikom punjenja baterije u garaži luksuzne vile u Voloskom kraj Opatije. Prema istrazi, uzrok požara bio je kvar u akumulatoru električnog bicikla Grejp G-6. On je izazvao eksploziju akumulatora, a ona požar. Vila tada nije oštećena, ali je izgorjela garaža. Kao i automobili Tesla, Mercedes i Aston Martin koji su se nalazili u njoj.

Nakon toga, Grejp je izdao obavještenje o promjeni baterija. Ali, bez informacija da je tome prethodio požar koji je uzrokovao jedan Grejp G6.

S obzirom na to da su baterije lako zapaljive, nije iznenađenje da su do sada zabilježeni i manji požari u Rimčevim fabrikama. Kampus kod Kerestinca imao je požar u aprilu ove godine, kad je izbio požar na baterijama koji je brzo ugašen, s obzirom na to da fabrika ima i vlastite vatrogasce. Godinu ranije dok je fabrika bila smještena u Škorpikovoj također je izbio požar koji je ugasila Javna vatrogasna služba Grada Zagreba.

Autor: Bojan Bajgorić Šantić, novinar Forbes Hrvatska